Una viajera pensó que la aerolínea 'Viva Air' le había dicho 'fea'

En Twitter es tendencia 'FCAS' por una denuncia que hizo una mujer pensando que la aerolínea 'Viva Air' le había dicho 'FEAS' a ella y a su acompañante, después de que les cobraran un valor adicional por exceder el tamaño de la maleta de mano solo por las ruedas.

Natalia Guzmán escribió en un tweet: "razón 1 para no viajar con esta aerolínea: El personal no sabe cómo tratar a los clientes, nos escribieron en el pasabordo feas y nos cobraron 90 mil pesos por una maleta que cabe perfectamente en la cabina #vivaairmedejosinair".



El mismo día la aerolínea le contestó que en el pasabordo impreso no decía 'FEAS', sino 'FCAS', "que se refiere al equipaje en cabina cobrado".

Hola Natalia, lo que nuestro personal escribió en el pasabordo (FCAS) se refiere al equipaje en cabina cobrado de 12 kg y 55x45x25 cm. — Viva Air (@VivaAirCol) 31 de diciembre de 2018

Después, la mujer compartió un chat de Facebook en el que la aerolínea le explicaba las razones del cobro y concluía diciendo: "No hay que sentirse aludida por el código, a nosotros nos pareces bellísima".Ante esto Guzmán insistió en que el personal a bordo se burló de ella y su acompañante y que en realidad dice 'FEAS'.

aludida? Está más que claro la intención de su empleada de ofendernos y burlarse en nuestra cara fue intencional No solo la que escribió, todo el personal se rieron en nuestra cara al frente de todos los pasajeros! Esto no es una respuesta ni una solución. me siento irrespetada pic.twitter.com/4trlQLxD3O — Natalia Guzmán (@natisguz) 2 de enero de 2019

Por su parte los usuarios de Twitter se han tomado la situación con humor.

Cuando leyeron FEAS /// Cuando @VivaAirCol les explicó que en realidad decía FCAS pic.twitter.com/OTEGZ9xR5c — La Nea Elegante (@laneaelegante) 3 de enero de 2019



ELTIEMPO.COM