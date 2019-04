¿Qué hacer esta Semana Santa en Bogotá?

Que se acabaron los paquetes turísticos. Que se le hizo tarde para reservar y todo está lleno. Que los tiquetes aéreos están imposibles… A estas alturas, planear sus vacaciones de Semana Santa puede salir muy caro o –peor aún– es posible que ya no queden reservas disponibles en hoteles o restaurantes.



Existen varias alternativas, sin embargo, para hacerle el quite al aburrimiento a quienes se quedan en Bogotá. Restaurantes, recorridos en bici, museos y otras alternativas para que salga de su cotidianidad estos días santos.

Recorrer las iglesias

Todos los días habrá recorridos gratuitos. Las caminatas partirán de la Plaza de Bolívar y pasarán por la Iglesia de la Inmaculada Concepción, el Museo Santa Clara, la Iglesia de San Agustín, la Iglesia de Santa Bárbara la Iglesia del Carmen, la Iglesia de San Ignacio, la capilla del Sagrario y la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Tienen una duración de dos horas, se harán de lunes a domingo a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde.



Informes: Punto de atención Turística del Centro Histórico, carrera 8 # 9-83. Tel. 01 8000 127400.

Paseos en bici

La Alcaldía también ofrecerá recorridos guiados y gratuitos en bicicleta los días 14, 18 y 21 de abril. Hay diferentes opciones para escoger: los humedales de Bogotá, la ciclovía dominical o disfrutar de lo mejor del arte urbano. Informes e inscripción: www.bicitravesiasbogota.gov.co

Festival de música clásica

El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo celebrará el Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. En esta edición, el evento estará dedicado a los grandes compositores del romanticismo germano: Brahms, Schubert y Schumann. Se ofrecerán 50 conciertos, 12 de ellos gratuitos en 15 escenarios de Bogotá, que permitirán el disfrute del legado de estos compositores en la música sinfónica, coral, el Lied, la música de cámara y pianística. Formarán parte del Festival destacadas orquestas, ensambles y solistas, tanto nacionales como extranjeros.



Informes: https://festivalmusicaclasicadebogota.org/

Afuera de Bogotá

El parque ecológico Pionono está detrás del casco urbano de Sopó a 39 kilómetros de Bogotá, por la vía que va hacia Tunja. En la zona hay una reserva natural de 680 hectáreas, de las cuales 80 son de parque. Aquí están habilitados senderos y dos miradores que dan hacia la sabana de Bogotá. Durante la Semana Santa habrá acompañamiento de informadores turísticos. No es necesario reservar. La entrada cuesta $ 5.500 pesos por persona. Menores de 12 años y mayores de 60 no pagan. Estará abierto de miércoles a domingo, desde las 9 a. m. hasta las 4:30 p. m. No hay servicio de alimentación. Recorrido de hora y media y dos horas.

Informes: www.sopo-cundinamarca.gov.co Tel. 8572802.

