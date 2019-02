Los seis países preferidos de un incansable viajero colombiano

“Todas las tierras son güenas, vamonós, amigo cruz”. Así dice Martín Fierro. Todos los países del mundo poseen encantos y atractivos.



Esta es mi respuesta para las personas que me solicitan cuáles son los países que primero se deben visitar. Estos seis, en su orden, encabezan mi lista: Egipto, Grecia, Turquía, China, India y Marruecos.

1. Egipto

El mundo de los faraones es fascinante. A orillas del Nilo se levantan decenas de ruinas de templos, algunos en aceptable estado y todos magníficos: Kom Ombo, Esna, Philae… Luxor y Karnak, monumentales y gigantescos, bastan por sí solos para un viaje a Egipto. El Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas con sus decenas de fastuosas tumbas, una de ellas la de Tutankamon. El inmenso templo de la reina Hatshepsut.



El crucero por el Nilo desde El Cairo hasta Asuán es inolvidable, en ambas orillas se admiran decenas de monumentos. En Asuán se encuentra ”El obelisco inacabado”. Pesa 1.000 toneladas y se resquebrajó antes de sacarlo de la cantera. Las pirámides de Giza y la Esfinge, una de las maravillas del mundo de todos los tiempos, no son únicas, a orillas del Nilo se levantaron más de 70. La barca solar. El Templo de Ramsés II en Abu Simbel es otro tesoro de la humanidad.



El Cairo y sus mezquitas, Alejandría y su nueva biblioteca y el Faro, otra de las maravillas del mundo antiguo, el desierto del Sahara, el Museo de Antigüedades Egipcias. Todo viajero culto debe visitar Egipto.

2. Grecia

Monasterios en Meteora (Grecia). Foto: Andrés Hurtado García

Baste decir que es la madre de la cultura del mundo occidental y la patria espiritual de todos los hombres cultos y libres del planeta. La lista de sus monumentos es larga: el Partenón, el templo más bello de la Tierra, la Acrópolis, el estadio olímpico y las ciclópeas columnas del templo de Zeus en Atenas, el Istmo de Corinto. Los numerosos teatros al aire libre comenzando por el Epidauro, el más bello de la antigüedad, otros son: Tassos y Dodona. La tumbas micénicas de Argos. El Templo de Delfos y su oráculo de Apolo. El sitio de las Termópilas y de Maratón, el Monte Atos y sus monasterios. La montaña del Olimpo. Los picos de Meteora y sus monasterios “pegados de las nubes”. Cada piedra de Grecia habla de dioses, héroes, arte y belleza.

3. Turquía

Globos sobre Capadocia (Turquía) Foto: Andrés Hurtado García

Este país es una sorpresa de la humanidad. Los motivos para visitarlos se cuentan por miles. País clave en la Biblia: Tigris y Eufrates allí nacen. El Arca de Noé, se dice, reposa en el monte Ararat. En Turquía nació el cristianismo predicado por San Pablo que nació en Tarso. Todas las epístolas de San Pablo, excepto la de los romanos, tienen por destinatarios a habitantes de Anatolia.



Efeso es el mayor museo arqueológico del mundo al aire libre y allí vivieron la Virgen María y san Juan Evangelista. La poderosa civilización de los Hititas tuvo su asiento en Anatolia. La Guerra de Troya se escenificó cerca de Bizancio, ciudad que sería Constantinopla y hoy Estambul que junto con Praga y San Petersburgo es una de las 3 ciudades más bellas del mundo.



Los primeros concilios de los católicos fueron en Turquía. El desierto de la Capadocia y sus ciudades subterráneas y sus casas y hoteles construidos en piedra volcánica justifican por sí solos visita a Turquía. Gran parte de la civilización helénica se desarrolló al oeste de Anatolia y allí hay decenas de ciudades y de templos griegos.



El Templo de Diana en Efeso, el Coloso de Rodas, el Mausoleo de Halicarnaso son tres de las siete maravillas de la antigüedad. El emplazamiento de Estambul con su Bósforo es bellísimo. La mezquitas de Santa Sofía, hoy museo, es visita obligada. Turquía es hoy meca del turismo mundial.

4. y 5. India y China

Templo de Masroor Rock Cut (India). Foto: Andrés Hurtado García

Los Himalayas, la gran muralla china, el Taj Majal, la tumbas de la dinastía Ming, El triángulo dorado de la India, los templos de Khajuraho, Ganges, el río Sagrado, el Tíbet, sus maravillosos templos, el espectacular Potala en Lasa. Rajastán, los tigres de Bengala. Miles de templos y paisajes naturales espectaculares en ambos países y sus milenarias culturas.

Palacio el Potala en Tíbet (China). Foto: Andrés Hurtado García

6. Marruecos

Dunas de Erg Chebigg (Marruecos). Foto: Andrés Hurtado García

¿Qué tiene Marruecos que todos quieren visitarlo? Exotismo, belleza, naturaleza.

Erg Chebigg, las más bellas dunas del Sahara. El encanto de la ruta de las mil kasbas hacia Ouarzazate. En la kasba de Ait ben Adou se han filmado más de 20 superproducciones al estilo de Los Diez Mandamientos. La plaza de Jema el Fnaa en Marrakech, única en el mundo. El fastuoso laberinto de las medinas. En Marruecos se inspiró Saint-Exupéry para escribir El Principito, el tercer libro más vendido en la historia. Marruecos es mi país preferido.

Si usted va

Egipto. Los colombianos que no tienen un pasaporte diplomático o especial deben hacer el trámite de visa. Más información en el correo EmbEgipto.Bogota@gmail.La moneda oficial es la libra egipcia.



India. Los colombianos deben tramitar una visa para visitar el país. Pueden consultar más información en: www.embajadaindia.or



Turquía. No es necesario hacer el trámite de visa para entrar por turismo en un periodo no superior a 90 días. La moneda oficial es la lira.



Grecia no pide visa. Sin embargo, los viajeros deben cumplir con requisitos exigidos por autoridades migratorias.



China. Se debe tramitar visa para el ingreso. Informes: //co.china-embassy.org/esp/lsfw/qzxz/default.htm



Marruecos. También se debe tramitar visa para ingresar. Informes: www.embajadamarruecosbogota.com.



ANDRÉS HURTADO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO@ViajarET