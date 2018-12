Guía de Lin-Manuel Miranda para Puerto Rico

A juzgar por su apretada agenda, Lin-Manuel Miranda es una de las personas más ocupadas en el mundo del entretenimiento. En el último mes ha emprendido una gira global para promocionar Mary Poppins, la película de Disney que protagoniza con Emily Blunt, ha recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue galardonado en el Kennedy Center como parte de una ceremonia anual que reconoce las contribuciones de toda una vida a la cultura estadounidense a través de las artes escénicas.

Como si fuera poco, acaba de publicar un libro con una colección de sus inspiradores saludos de buenos días y buenas noches que comparte todos los días con sus más de dos millones de seguidores en Twitter. El libro ya está disponible en español: ¡Buen día, buenas noches! Todo esto lo ha alternado con los ensayos de la nueva producción de Hamilton, el fenómeno musical de Broadway, que llevará este enero a Puerto Rico, la tierra de su familia paterna. Tras la devastación que dejó en la isla el paso del huracán María, el artista neoyorquino decidió contribuir a la revitalización económica de la isla con una producción especial de tres semanas de su musical, cuya producción original sigue rompiendo récord en la taquilla a 3 años de su estreno en Nueva York.



Aunque la mayoría de las entradas fueron reservadas para los residentes locales a US$10 por persona, hay un lote reservado para aquellos dispuestos a pagara precios VIP. Todas las ganancias serán destinadas a financiar iniciativas culturales en la isla. La idea es también que la producción atraiga visitantes y demuestre que Puerto Rico sigue siendo un excelente destino turístico.



Justamente con eso en mente, Miranda compartió con El Tiempo sus cosas favoritas de la isla, desde la playa que más le gusta, hasta su lugar preferido para bailar salsa.

El estadounidense de raíces puertorriqueñas recuerda con felicidad sus días en la isla. Foto: Cortesía Lin-Manuel Miranda

De niño solía pasar los veranos en Puerto Rico, ¿qué es lo que más recuerda de esas vacaciones?

Las vacaciones en Puerto Rico cuando era niño y adolescente fueron mágicas. Recuerdo comer pizza y “empanadillas” de queso. Me encantaba pasar el tiempo en los negocios de mi familia: vender "icees" en la tienda de útiles escolares de mi tía o ver videos VHS en la tienda de alquiler de películas de la familia. Pero, sobre todo, mi actividad favorita era pasar tiempo con mis abuelos haciendo lo que ellos llamaban "embelecos".



¿Hay algún sonido u olor que activa su nostalgia por la isla?

​El sonido de la rana coquí me hace sentir nostalgia, pero también me hace sonreír.



¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando visitas la isla?

Comer buena comida puertorriqueña y disfrutar de la música.



¿Es más difícil disfrutar de Puerto Rico a medida que su popularidad en los medios ha crecido?

​En estos días, la gente de Puerto Rico me reconoce en la calle, pero no afecta mi capacidad para disfrutar de la isla. La gente es muy respetuosa con mi tiempo y mi espacio cuando estoy con mi familia, disfrutando del descanso.



Para aquellos que consideren ir a Puerto Rico en enero, ¿cuáles son sus recomendaciones?

​En enero, el Festival de la calle San Sebastián es realmente genial. Caminen por el Viejo San Juan para experimentar la encantadora arquitectura y los monumentos centenarios. No olvide su traje de baño y visite una playa. Playa Cerro Gordo en mi ciudad, Vega Alta, es muy buena. Y luego venga a La Placita de Güisin, disfrute de algunas “alcapurrias” (pasteles de yuca) y tome una taza de café.

Artesanias de La Placita de Güisin. Foto: Cortesía Lin-Manuel Miranda

¿Recomienda algún sector en particular para alojarse?

​Puerto Rico tiene aproximadamente 100 X 35 millas (100 x 56 kilómetros), por lo que prácticamente puede conducir fácilmente a todas partes. Su clima permite a todos encontrar un lugar perfecto para visitar o quedarse. Si le gustan las playas, ríos, lagos, montañas, valles, bosques tropicales, bosques desérticos, excursiones a otras pequeñas islas puertorriqueñas o cayos del archipiélago, museos, eventos artísticos y culturales, naturaleza, vida urbana, clubes nocturnos, teatros... lo tiene todo. Mire el mapa y elija lo que quiere hacer.



¿Algún lugar favorito para comer?

​Visite Placita de Güisin, nuestro pequeño espacio familiar donde la gente viene a socializar y a comer platos excelentes en Vega Alta, la ciudad natal de mi familia. Desde el desayuno hasta la noche, la gente puede encontrar comida tradicional puertorriqueña, charlar y relajarse, y durante los fines de semana, escuchar música y poesía. El espacio fue creado por mi familia en memoria de mi difunto abuelo "Güisin". Tiene un pequeño museo de recuerdos de diferentes momentos de mi carrera y un enorme mural.



¿Para una noche divertida (para bebidas y quizás un poco de baile)?

​La calle San Sebastián en el Viejo San Juan (¡La Factoría Bar es de primera), o disfrute de la música, el teatro y las ofertas de arte de Dulce Santurce, una iniciativa centrada en la escena de entretenimiento y arte independiente en la zona de Santurce de San Juan! Revise también si hay conciertos en “El Choliseo”, el coliseo más nuevo de San Juan.

Tertulia nocturna en la Placita. Foto: Cortesía Lin-Manuel Miranda

¿Alguna excursión de un día desde San Juan que recomendaría?

​Selva tropical de Yunque, Culebra o la isla de Vieques, al sur de la ciudad de Ponce para disfrutar de una arquitectura, historia y arte asombrosos. Boquerón en Cabo Rojo para ver impresionantes puestas de sol, complejos turísticos y bajar el ritmo. El pueblito de Rincón para surfear y Adjuntas y Jayuya para caminatas. Orocovis es fantástico para zip lining y el Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy.



En Colombia, Cali es considerada la capital de la salsa, pero me imagino que San Juan tiene algunos lugares donde se puede disfrutar de salsa auténtica.

​La cultura de la salsa está viva y coleando en toda la isla, pero en particular en la zona de Santurce de San Juan, en un lugar llamado "Placita de Santurce", un antiguo mercado de frutas y verduras que ahora se convirtió en un lugar de entretenimiento. También puede ver los lugares de música indie en los alrededores, como los que se presentan a través de Dulce Santurce y "La Respuesta" (un club de baile).



Por último, ¿cuáles son sus expectativas para Hamilton Puerto Rico? ¿cómo va el ensayo de las líneas después de más de dos años de no interpretar el personaje?

​Ya sé mis líneas, estoy ansioso por ensayar en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico con el elenco de la compañía, que llamamos "And Peggy" (por uno de los personajes del musical). Traer a Hamilton a Puerto Rico fue un sueño mío, y ante la crisis humanitaria causada por el huracán María, aceleramos los planes para que el show, junto con la actividad y la atención que atraería, ayudaran a la revitalización de las artes y la cultura en la isla. También es una forma de decirle a los visitantes de todo el mundo que Puerto Rico está listo para recibirlos. Todas las ganancias (de Hamilton) se destinarán al Fondo de Artes Flamboyán, en beneficio de las organizaciones artísticas y culturales de la isla.

Por Claudia Sandoval Gómez

Especial para EL TIEMPO

Nueva York