Ocupación hotelera creció en el 2018, pese a la informalidad

La ocupación hotelera en el 2018 fue de 55,46 por ciento. Esto representa un aumento de 0,35 por ciento con respecto a los indicadores del 2017, de acuerdo con el balance entregado por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco). Este número la consolida como una de las más altas en los últimos 11 años.

Gustavo Toro, presidente nacional de Cotelco, aseguró que “el sector hotelero en Colombia se sigue fortaleciendo. Se destaca el buen comportamiento de la demanda interna por servicios turísticos, especialmente en periodos vacacionales, así como el dinamismo en el segmento corporativo, el aumento de turistas extranjeros y el trabajo articulado de promoción de destino”.



Esto, pese a que un estudio realizado por la misma organización, con el apoyo de Situr Magdalena, mostró cómo las plataformas de alojamiento Airbnb y Homeaway afectaron aproximadamente un 25 por ciento la ocupación hotelera formal en Santa Marta durante la última temporada de vacaciones. Según el análisis, estas plataformas que ofrecen servicios de alojamiento le restaron alrededor de 800 noches mensuales a los hoteles que pagan impuestos en la ciudad.



Allí, las plataformas pasaron de promover 9 propiedades en el 2011 a 6.837 en la actualidad. De estas, más de 3.700 se encuentran activas y prestando servicios turísticos de manera permanente. Durante el periodo de estudio (septiembre de 2016 hasta diciembre de 2018), 5543 apartamentos y viviendas, es decir el 81,1 por ciento del total, han facturado alrededor de 24,7 millones de dólares (75.000 millones de pesos, aproximadamente).



Al respecto, Toro ha reiterado que la posición de Cotelco no es que se acabe Airbnb. Pero asegura que "la preocupación del gremio es que promuevan servicios informales. No puede ser que la competencia se fundamente en tarifas bajas, porque estos oferentes no tienen que cumplir con los requisitos que nos exigen a los hoteleros formales, generando condiciones que desestimulan la legalidad.

Por regiones

Las tres ciudades con mayor ocupación hotelera durante el 2018 fueron San Andrés con 79,27 por ciento; Cartagena con 66,68 (lo que representó un crecimiento de 4,95 por ciento con respecto al año anterior) y Antioquia, con un indicador de 61,30 por ciento (cayó 1,93 frente al año anterior).



Bogotá tuvo una ocupación promedio de 59,69 por ciento y un aumento de 1,13 por ciento frente al 2017. Cotelco destaca que los porcentajes de Atlántico y Valle del Cauca crecieron con variaciones de 2,5 y 0,47, respectivamente.



