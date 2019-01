Conozca el calendario de destinos para el 2019

1. 100 años del Gran Cañón del Colorado

26 de febrero



Se formó hace 40 millones de años, pero es en este 2019 cuando cumple 100 años de su designación como parque natural. Para celebrarlo, National Parks Service (el Servicio de Parques Naturales) de Estados Unidos ha preparado varios eventos, que tienen como objetivo reconocer la importancia de su historia y de las relaciones culturales con las 11 tribus nativas que han pasado por el parque y habitado en él. El próximo 26 de febrero se harán actividades gratuitas y abiertas al público, que incluirán conciertos y demostraciones culturales. Además, se compartirá un ponqué en nombre del parque. Y en las próximas semanas se actualizará el listado de eventos que se realizarán para la celebración del centenario.



Más información: https://www.grandcanyon.org

2. Carnaval de Venecia

16 de febrero al 5 de marzo



La ciudad italiana se transformará en una fiesta desde el 16 de febrero hasta el 5 de marzo. El Carnaval de Venecia es uno de los más populares en el mundo y ha sobrevivido varios siglos. Se dice que empezó en el siglo XI, pero hay datos de que ya en el siglo IX se usaban máscaras que ocultaban la identidad.



Este año, la fiesta empieza el 16 de febrero con las luces flotantes sobre el canal. Estructuras luminosas se desplazan sobre el agua, en medio de música y público. Las cenas oficiales del carnaval, con shows incluidos, serán el 23, el 24 y el 28 de febrero, y el 1.° y el 5 de marzo. Más extravagancias se verán en el vuelo del ángel, el sábado 24 de febrero, cuando un escogido se lanza con una cuerda desde la torre del reloj.



Más información: venice-carnival-italy.com

Foto: iStock

3. Songkran

13 al 15 de abril



Esta guerra de agua es una de las celebraciones más grandes de Tailandia. Más de medio millón de turistas llegan a ciudades como Bang-kok, Phuket o Chiang Ma para festejar la llegada del nuevo año en el país asiático, pero los tailandeses también tienen esta celebración marcada en sus calendarios y salen a las calles con familias y amigos para disfrutar de este enfrentamiento acuático. Son tres días en los que cualquier transeúnte resulta empapado de pies a cabeza. ¿La razón? Lavarse la mala suerte que pudiera acompañar el nuevo año y buscar la buena fortuna mediante la limpieza. En el festival, los tailandeses visitan los templos y hacen tributo a las imágenes de Buda.



Más información: https://expertworldtravel.com/

Foto: iStock

4. Festival de las noches blancas

23 de mayo al 29 de julio



Aunque tiene réplicas en diferentes ciudades, este festival es original de San Petersburgo (Rusia) y comprende presentaciones de orquestas clásicas, de ballet y de ópera en el Mariinsky Theatre y el salón de conciertos Mariinsky. El director del festival es el prestigioso artista Valery Gergiev, reconocido en el mundo de las artes clásicas. Además de estas obras (que se muestran a diario durante el festival), está la celebración de Scarlet Sails, un evento público en el río Neva que hace gala de juegos pirotécnicos, conciertos musicales y un show de agua, para celebrar el fin del año escolar. Y, como si fuera poco, están los carnavales de White Nights, en los que las personas se disfrazan con trajes de los siglos XVII y XVIII y hacen presentaciones que recuerdan esa época histórica.



Más información: http://wnfestival.com/

Foto: iStock

5. Inti Raymi

22 de junio



La de Inti Raymi es una de las fiestas más importantes en la ciudad imperial de Cusco (Perú) y se celebra en el solsticio de invierno. El nombre, traducido del quechua, significa Fiesta del Sol y es una manera de celebrar este astro, el dios supremo de los incas.



Con cientos de personas, se inicia una procesión desde el centro de la ciudad hasta la fortaleza de Sacsayhuaman para recrear el sacrificio que hacían los incas al Sol: la muerte de una llama y regalos de oro y plata. Estos días, ningún animal resulta herido, y los participantes hacen más una dramatización con todo el fervor religioso intacto.



Los viajeros pueden disfrutar mejor este encuentro cultural acompañados por un guía que les cuente, paso a paso, en qué consisten los rituales efectuados en la ceremonia.



Más información: https://www.peru.travel

Foto: iStock

6. Festival de Glastonbury

26 al 30 de junio



Es uno de los festivales de música más reconocidos e importantes del mundo, y año tras año pone en sus escenarios a las estrellas más importantes de la industria. Y, justamente, lleva el mismo nombre de la ciudad inglesa que ha sido su anfitriona desde hace 39 años.



La primera edición se celebró en 1970 y tuvo a The Kinks como el grupo principal. A lo largo de los años en sus escenarios se han presentado artistas como Curtis Mayfield, The Cure, Sinéad O’Connor, Oasis o David Bowie. Este año, el cartel está encabezado por Radiohead, Foo Fighters, The XX, Ed Sheeran, Katy Perry, The Flaming Lips y muchas más bandas. A la fecha, las entradas están vendidas, pero en abril se ofrecerá una nueva ronda de boletería.



Las entradas para el fin de semana completo valen alrededor de 252 libras esterlinas (1’025.092 pesos colombianos).



Más información: https://www.glastonburyfestivals.co.uk/

Foto: iStock

7. Copa Mundial Femenina de la Fifa. Francia 2019

7 de junio al 7 de julio



Uno de los eventos deportivos del año tiene a las mujeres a la delantera y puede ser la excusa perfecta para recorrer Francia. La octava edición de la Copa Mundial Femenina de la Fifa se realizará en Lyon, Grenoble, Le Havre, Montpellier, Niza, París, Reims, Rennes y Valenciennes, que serán testigo de los 52 partidos que definirán a las campeonas del mundo.



Aunque Colombia no clasificó en esta oportunidad, América Latina está representada por Brasil, Argentina y Chile. La final se disputará en el Stade des Lumières, de la hermosa ciudad de Lyon.



Más información: https://es.fifa.com/womensworldcup/

Foto: iStock

8. Burning Man

25 de agosto al 2 de septiembre



El desierto Black Rock de Nevada (Estados Unidos) convoca cada año a cientos de personas para crear una ciudad en donde priman el sentido de comunidad, las expresiones artísticas, la autoexpresión y la autosuficiencia. El Burning Man es un festival cultural que finaliza con la quema de The Man, una representación humana de madera que se consume el último sábado del evento. La primera edición se realizó hace 32 años, y son los participantes quienes levantan la ciudad. Pueden crear una instalación de arte, hacer sus aportes a la construcción de la ciudad y descubrirse a sí mismos mientras todo esto pasa. Además, hay fiestas, conciertos y una intensa vida en comunidad.



Más información: https://burningman.org/

Foto: iStock

9. Oktoberfest

21 de septiembre al 6 de octubre



El Oktoberfest se celebra en Múnich (Alemania) todos los años y es un festival de cerveza y de atracciones tradicional de la región de Baviera. Durante este evento, los visitantes consumen alrededor de 7 millones de litros de cerveza y, por si esta no fuera excusa suficiente, pueden probar alimentos típicos alemanes y ser parte de la cultura del país germano con la música y decoración de las carpas en donde se hace el Oktoberfest.



La fiesta se inicia en la carpa Schottenhamel con el alcalde de Múnich, quien tradicionalmente toma cerveza del primer barril dispuesto para el festival, y termina en la carpa Hacker-Pschorr, con capacidad para 10.000 personas, aproximadamente, y que ofrece un concierto de cierre con –cómo no– mucha más cerveza.



Más información: https://www.oktoberfest.de/en/

Foto: iStock

10. Loy Krathong y Yi Peng

13 de noviembre



La imagen es preciosa: varias velas flotan sobre los ríos como una ofrenda a los espíritus en la noche de luna llena, del mes número 12 del calendario tailandés. Este es el festival de Loy Krathong, que coincide con el de Ye Peng, conocido también como el festival de las linternas.



Una de las ciudades recomendadas para disfrutar estas festividades es Chiang Mai, ubicada en el norte de Tailandia. Un mes antes de las celebraciones, la autoridad de turismo presenta el calendario de actividades, que incluyen shows tradicionales de baile, música en vivo y fuegos artificiales.



Más información: https://www.tourismthailand.org/

Foto: iStock

REDACCIÓN VIAJAR - EL TIEMPO @ViajarET