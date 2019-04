Los destinos detrás de 'Game of Thrones'

A continuación, recorra con nosotros algunos de los lugares que se convirtieron en los escenarios perfectos para las grabaciones de 'Game of Thrones'.

Irlanda del Norte, escenarios de batallas y castillos

Moneyglass es Winterfell

Era un pequeño pueblo de Irlanda del Norte y ahora, un destino para los fanáticos de la serie que quieren adentrarse en Winterfell, el reino de la familia Stark. Moneyglass no tiene más de 200 habitantes, pero en esta última temporada se convirtió en el hogar de Sansa y Arya Stark y atrajo la atención de viajeros del mundo, amantes de la serie.

Moneyglass está en el condado de Antrim, pequeña villa famosa gracias a la serie. Foto: istock

El Parque Forestal de Tollymore es el hogar de los huargos

No importa si no es fanático de la serie: la belleza natural de este parque es apta para todos los viajeros. Cercano a la ciudad de Newcastle, tiene unas 630 hectáreas y es parte de las rutas turísticas de Game of Thrones que ofrece Discover Northern Ireland.



Este bosque sirvió para representar el hogar de los huargos, aquellos lobos salvajes que acompañan a algunos de los personajes principales, como Jon Snow.



Además de recrear algunas escenas de la serie, en el parque se pueden hacer escalada en roca, deportes acuáticos, caminatas por los senderos y las colinas o ciclismo de montaña. Informes: www.tollymore.com

Tollymore, hogar de huagos. Foto: istock

La cantera de Magheramorne y el canal Toome son los escenarios de la batalla de las 55 Noches



Jonathan Quinlan, el asistente de dirección de la serie, entregó un dato valioso en Twitter: durante 55 noches se grabó la que promete ser la batalla más relevante de la historia de la televisión (o, por lo menos, una de las más importantes). Este será el tercer episodio de la temporada.



Y justamente fue en Magheramorne, un pequeño asentamiento de no más de 250 habitantes ubicado muy cerca del lago Neagh, en donde se grabó una parte. En el lago hay una serie de tours ofrecidos por Lough Neagh Tours, que no solo recorren algunos escenarios que han aparecido en otras temporadas de la serie; también, es posible visitar uno de los pubs más viejos de Irlanda, una torre que tiene 1.000 años y hasta hacer un recorrido de bebidas, como la sidra.



Otra de las locaciones de la batalla de las 55 Noches es Toome, una localidad situada en Antrim muy cerca de Belfast (capital de Irlanda del Norte). En el canal de Toome es posible tomar un crucero de Abháinn Cruises que incluye una visita a los pescadores de anguila. www.loughneaghtours.com, abhainncruises.com.

También en Atrim está The Dark Hegdges, una calle turística con árboles 30 metros de altura. Foto: istock

Sorpresa de hielo en Finlandia

Cada año se utilizan casi 20 millones de kilos de nieve y 350.000 de hielo natural para construir el hotel Lapland SnowVillage, que cambia de forma, tamaño y diseño para sorprender a los visitantes año tras año. Este año, la temática es –cómo no– Game

of Thrones, teniendo como protagonistas de sus habitaciones a los caminantes blancos, esos seres que habitan más allá del Muro.



El hotel está ubicado en el norte de Finlandia, a una hora y media de vuelo desde Helsinki, y se necesitaron cinco semanas para su recreación. Tiene esculturas, restaurante, barra y capilla de hielo, así como suites de nieve decoradas con personajes de la serie.



La temperatura del hotel permanece en -5 grados Celsius. El valor de la entrada está en 20 dólares, y los precios de las habitaciones empiezan desde los 550 dólares.

Los protagonistas del hotel son los caminantes blancos. Foto: Cortesía Lapland Hotels Snowvillage

Desembarco del Rey es Dubrovnik, en Croacia

Dubrovnik ha sido una protagonista constante durante toda la serie. En la última temporada sigue como el hogar de la familia Lannister. Foto: istock

Razones para visitarla sobran. No solo es escenario de uno de los lugares claves de la serie, pues es hogar de Cersei Lannister, sino que también Dubrovnik es una hermosa ciudad antigua, patrimonio mundial de la Unesco, que se ha convertido en uno de los lugares obligatorios para visitar.



Ubicada frente al mar Adriático, la ciudad antigua está rodeada de murallas que datan del siglo IX y fueron fortificadas en el siglo XIV. Sobresale la fortaleza de San Lorenzo, un fuerte de 37 metros de altura construido para proteger la ciudad de invasores. En la serie, es la fortaleza Roja.



Otros sitios claves son la torre Minceta, considerada el símbolo de la ciudad; el Dubrovnik West Pier, la fortaleza de Bokar; la isla de Lokrum, ubicada enfrente de la costa de Dubrovnik, y la escalera jesuita de la iglesia de San Ignacio.

Los escenarios reales

Pozo Dragón está en Itálica (España)

Se consiguen entradas para Itálica a partir de los 20 euros por persona. Foto: istock

Aquí, los Targaryen mantenían a sus dragones y, de hecho, en el último capítulo de la séptima temporada fue punto de encuentro entre Jon Snow, Daenerys Targaryen y Cersei Lannister.



En nuestro mundo es la Ciudad Arqueológica de Itálica y está ubicada en Andalucía, a 7 kilómetros de Sevilla. Itálica fue fundada en el año 206 antes de Cristo por Publio Cornelio Escipión. Fue una de las ciudades más avanzadas del Imperio romano con el emperador Augusto.



Hoy, los visitantes pueden reconocer el sistema de alcantarillado, el teatro, las murallas e, incluso, el templo dedicado al emperador Trajano.

Informes: www.italicasevilla.org

Islandia es la tierra de más allá del Muro



Los glaciares y la naturaleza volcánica de Islandia son escenarios de la tierra al Norte del Muro. Aunque no se han determinado con exactitud las locaciones, en pasadas temporadas las grabaciones se hicieron en la cascada de Gullfoss, que mide más de 30 metros, y el Parque Nacional de Thingvellir, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco.



Este último sitio ha sido el hogar de los caminantes blancos en la serie.

Desde la capital, Reikiavik, es relativamente fácil visitar estos escenarios. Según Despegar, los paquetes de viaje que incluyen vuelo ida y regreso más alojamiento, por cinco noches, valen unos 7 millones de pesos. La recomendación es hacer una excursión por el Círculo Dorado, una de las rutas turísticas más populares del lugar, que incluye 300 kilómetros de recorrido.

La bruma de los glaciares de Islandia es escenario ideal para los caminantes blancos. Foto: iStock

Estudios en Belfast

En el 2014, la reina Isabel conoció el salón del trono. Foto: REUTERS

Hasta la misma reina de Inglaterra fue a visitar el trono de hierro que está en Titanic Studios, uno de los estudios de grabación más grandes de Europa, en Belfast. Aquí ocurre la magia. Pero será en el 2020 cuando los fanáticos podrán reservar el Game of Thrones Studio Tour, anunciado por HBO, en el que recorrerán otro estudio, de casi 10.200 metros cuadrados, a las afueras de Belfast. El recorrido guiado por Linen Mill Studios ofrecerá una experiencia inmersiva en Westeros, el continente ficticio. Se expondrán sets de grabación, disfraces, armas y más elementos de la serie.

