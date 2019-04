Así de barato está visitar Argentina para los colombianos

De la pared cuelgan dos platos, uno con el autógrafo de Keith Richards y el otro con el de Ronnie Wood. Ambos músicos se escaparon unas horas de su hotel durante la gira que hizo Rolling Stones en el 2015 por América Latina solo para ir a La Cabrera, restaurante en el barrio Palermo de la ciudad de Buenos Aires en donde se puede disfrutar, saborear, relamer una de las mejores carnes del mundo.

Cualquiera puede pensar que comer alguno de los platos que se sirven en tan afamado restaurante, adonde van personajes tan reconocidos, es casi imposible por el costo que eso debe tener. Hace unos años, así era. Sin embargo, la fuerte crisis económica que golpea a ese país devaluó a tal punto el peso argentino, que hoy se puede comer un menú en este reputado sitio que incluye entrada, plato fuerte, postre y copa de vino por menos de 50.000 pesos colombianos. ¿Cuánto le costaría el mismo plan en Bogotá?



El plan puede ser el siguiente: ir a La Cabrera, considerado durante varios años uno de los mejores restaurantes de América Latina, la última noche que tenga en Buenos Aires después de haber recorrido no solo la capital sino, inclusive, ¿por qué no?, toda Argentina de punta a punta en solo diez días.



“Los colombianos deben romper ese imaginario que tienen de que Argentina es un país costoso; antes lo era; sin embargo, ahora es totalmente distinto, y los turistas llegan con ventaja”, explica el secretario de Turismo de ese país, Gustavo Santos. Según las cifras de turismo argentino, el promedio de gasto de los 170.000 turistas colombianos que viajaron el año pasado es de 1.234 dólares (3’900.000 pesos), es decir, 79 dólares (250.000 pesos) diarios durante 15 días y alojándose en hoteles de 4 y 5 estrellas.

Aunque a los argentinos la devaluación del dólar les ha golpeado fuertemente el bolsillo, para los turistas es una ventaja, y es de ahí de donde el gobierno del presidente Macri está intentando agarrarse para fortalecer la economía. Santos explica: “Comer en Argentina es ahora mucho más barato, y hablo de niveles de alta gama. Por ejemplo, tomar el mejor vino argentino sale por un precio irrisorio para un colombiano. Los circuitos, los museos, los espectáculos también están muy accesibles en términos de dólares, pero esto, además, se va a mantener, no es una cosa que va a ser momentánea”.



El alojamiento puede resultar siendo lo más costoso; sin embargo, el secretario de Turismo recuerda que en Argentina se exime al turista del cobro del 21 % del IVA. En cuanto a otros gastos, por ejemplo, si quiere entrar a La Bombonera y conocer más sobre la apasionante historia del fútbol argentino en el Museo Boquense, el costo del 'tour' Estadio es de 150 pesos argentinos, es decir, 3,5 dólares (11.000 pesos colombianos). O, para que se haga una mejor idea, el costo de un pasaje de metro (subte) es de 7,5 pesos argentinos, que son 0,18 dólares (540 pesos colombianos, frente a los 2.400 pesos que cuesta TransMilenio).



Otra ventaja, dice Santos, es que durante la feria de Anato 2019 se anunció un vuelo diario de Aerolíneas Argentinas y el doble diario de Avianca, con lo que serán 3 vuelos que unirán Bogotá con Buenos Aires, 21 frecuencias semanales. “Estamos en otra liga”, afirma el secretario.

Y, además, agrega que en los últimos años se ha fortalecido la conectividad de Aerolíneas Argentinas con el interior del país. Es decir, si quiere recorrer Argentina de un extremo al otro, no es necesario volar a Buenos Aires. Santos lo explica de la siguiente forma: “Puedes hacer Buenos Aires-Iguazú, Iguazú-Mendoza, Mendoza-Calafate, o Mendoza-Bariloche, Bariloche-Calafate, Calafate-Ushuaia, y volvés a Buenos Aires”.



“Puedes darle la vuelta y estar en tres climas distintos porque en Iguazú vas a estar en 'shorts' y camiseta; en el sur, con un abrigo fuerte porque te vas a subir a glaciares, una enorme meseta de hielo en la altura, y te vas a tomar un whisky 'on the rock' con hielo del glaciar... Esto que digo se hace en ocho noches, y ahí viviste toda Argentina”, afirma el secretario, y concluye: “Argentina es un destino asequible como nunca antes”.

Gastronomía en Buenos Aires

A lo largo del año, la capital argentina organiza todo tipo de ferias que buscan dar a conocer el potencial de los cocineros y chefs porteños. Por ejemplo, durante la BA Food Week, los mejores restaurantes brindan menús de almuerzo y cena con precios especiales. También está la Semana de la Gastronomía Porteña, que reúne una serie de eventos culturales en los que se pueden aprovechar descuentos y promociones en comida y hotelería. Otro de los grandes acontecimientos anuales es Buenos Aires Celebra las Regiones, un encuentro en el que productores de diferentes partes del país exponen su oferta culinaria. Comer afuera es uno de los mejores planes en Buenos Aires. Y la oferta gastronómica es tan variada y buena como en las metrópolis más visitadas del mundo. En Buenos Aires, los polos gastronómicos más importantes se sitúan en los barrios de Palermo, San Telmo, Puerto Madero y Recoleta, donde hay diez restaurantes que figuran en el listado ‘Latin America’s 50 Best Restaurants 2018’. En estos lugares se pueden probar platos típicos nacionales, como pueden ser el asado, la empanada criolla o el locro. Don Julio, la reconocida parrilla palermitana, ocupó el 6.° puesto en el citado listado. Pero aquí va un buen dato si quiere combinar buena mesa con una de las cartas de vinos más impresionantes y mejor armadas de la ciudad: Aldo’s Vinoteca, en Palermo.

Tres destinos recomendados

Las cataratas están dentro del Parque Nacional Iguazú. Foto: iStock

Las cataratas del Iguazú están conformadas por 275 saltos rodeados de selva. “Nosotros somos 70 % agua, y es en este lugar donde entramos en contacto con nuestra propia naturaleza. Son saltos increíbles para sentir cómo la energía del agua recarga la energía del cuerpo”, dice el secretario. Sin duda, un lugar único, donde los pájaros y el estruendo de la naturaleza cantan la belleza del paisaje. Las cataratas están dentro del Parque Nacional Iguazú, declarado patrimonio mundial por la Unesco, y son uno de los destinos más visitados de Argentina. “Ir allí es rejuvenecer, es una experiencia muy bonita, nadie se debe morir sin haber estado allí”.



Pesos argentinos entrada al parque: 560

Dólares: 13

Pesos colombianos: 40.000

La ruta del vino por Mendoza es uno de los recorridos más importantes del país. Foto: Istock

Casas coloniales, imponentes formaciones geológicas, nevados y paisajes únicos acompañan uno de los recorridos más increíbles que se pueden hacer en Argentina: la ruta del vino por Mendoza. Es un viaje que consiste en pasar entre viñedos de distintos tipos de uvas, degustar cada vino y terminar con un espectacular y jugoso asado argentino.



“Visitar las bodegas de vino de esta región es imperdible para los colombianos”, sentencia Santos. Mendoza, en el oeste de Argentina, es la capital de la provincia de Mendoza, está ubicada en la llanura este de la cordillera de los Andes y es una de las provincias vinícolas más importantes del país.



Pesos argentinos ‘tour’: 3.850

Dólares: 90

Pesos colombianos: 230.000

Al sur, en la Patagonia, se encuentra el glaciar Perito Moreno, una maravilla. Foto: iStock

Chocolate, nieve, esquiar y amor. El destino ideal para una pareja es Bariloche, aunque, en realidad, lo es para todo el mundo. Lagos productos del deshielo de prehistóricos glaciares, nevadas que parecen infinitas y son las fiestas de los esquiadores en pistas como cerro Catedral son, sin duda, motivo suficiente para viajar a Argentina y en particular al sur, la Patagonia. Entrar por Bariloche para bajar a Esquel y luego llegar al fin del mundo es uno de los viajes imperdibles.



“El parque nacional de los glaciares, el Perito Moreno, es una cosa única. Y el fin del mundo, Ushuaia, sin palabras. ¿Por qué no algo más sofisticado? ¿Qué tal un crucero en la Antártida?”, destaca el secretario.



Pesos argentinos (1 día para esquiar): 2.280

Dólares: 53

Pesos colombianos: 165.000



SIMÓN GRANJA MATÍAS

REDACCIÓN DOMINGO

En Twitter: @Simongrma