Las construcciones más antiguas que hay en la tierra

iStock

Monte de Accoddi, Italia / 4000 a. C. apróx.: No se tiene una fecha precisa de la construcción de este altar de piedra, pero ronda entre el 4.000 y 2.700 a. C. Se piensa que era utilizado para ceremonias y observaciones astronómicas: científicos analizan su estructura como una intención de acercar el hombre a un plano más espiritual.