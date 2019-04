Colombia está en la mira del turismo de reuniones: Fiexpo

Si queda alguna duda de que el turismo de reuniones está en auge en el país, basta con ver algunos hechos. Colombia será sede de la Feria Internacional del Mercado de Reuniones e Incentivos (Fiexpo Latam) para los años 2020, 2021 y 2022 en Cartagena, Medellín y Bogotá, respectivamente. Además, Cartagena será sede del Congreso Mundial de ICCA para el año 2021. Esto confirma que el país está en la mira de la industria mundial de reuniones.

Esta industria responde a la iniciativa del Gobierno de promover el turismo de alto gasto, pues según datos oficiales, el turista de reuniones deja un promedio de 480 dólares diarios en una estadía promedio de 3,5 días.



El presidente de Fiexpo y expresidente de ICCA, Arnaldo Nardone, destacó el dinamismo mostrado por Colombia en materia de turismo de reuniones y los atractivos del país para ser sede de eventos de gran envergadura para la industria de reuniones.

¿Qué significa para Colombia ser sede de Fiexpo durante tres años consecutivos?



Es un hecho tremendamente importante, que va a ser fundamental para el crecimiento de Colombia en los próximos años. Colombia ha sido uno de los países más dinámicos en este negocio y de mayor crecimiento comparativo en los últimos 10 años. No solamente en crecimiento en la captación de reuniones, sino en las inversiones realizadas en infraestructura, que era sumamente necesaria para poder desarrollar el negocio. Y eso es una clara muestra del reconocimiento internacional de lo que se ha hecho hasta este momento.

Esto se suma al anuncio de Cartagena como sede del Congreso ICCA en 2021.



Yo formé parte del Comité que eligió a Cartagena, porque yo soy past president de ICCA y estaba en el Comité que tomó la decisión para elegirla. ICCA no regala absolutamente nada, se eligió porque fue una presentación muy profesional y porque además hay un interés particular en que el Congreso se hiciera en América Latina en un destino que fuera líder de mercado. Por eso se eligió Cartagena.



Son eventos de gran importancia. ¿Por qué Colombia? ¿Cuál es el atractivo?



Colombia tiene un atractivo especial, no solamente su gente, que es lo más importante. También, los desafíos que ha enfrentado en los últimos 10 años y ha logrado superar. Y eso es muy importante en la vida: los logros que se obtienen en un destino a pesar de las adversidades que pueden tener.



¿Colombia está en la mira de la industria de reuniones?



Es un ejemplo, no solamente para América Latina sino para el mundo. ¿Dónde estaba Colombia? ¿Dónde está hoy en día? Y eso en la visión de las grandes organizaciones es muy importante para el desarrollo de las entidades.



*CON INFORMACIÓN DE PROCOLOMBIA