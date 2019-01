Gobierno se sincera con cifras de turismo en Colombia

Una crítica común que se escuchaba entre los gremios del sector turismo tenía que ver con las mediciones para el cálculo de visitantes extranjeros. Agentes de viajes y hoteleros, por mencionar algunos, reclamaban que las cifras no representaban la realidad turística de Colombia, pues hacían una estimación de viajeros extranjeros por fronteras y contabilizaban a los migrantes venezolanos que llegan motivados por razones diferentes a turismo. Teniendo en cuenta estos elementos, para el año 2017 se contaron 6,5 millones de visitantes.

Con el ajuste metodológico que presentó hoy el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Migración Colombia, la cifra para ese mismo año es de 3'975.570 visitantes y la estimada para el 2018 es de 4'388.815. ¿Qué cambió?

"La metodología anterior -vigente desde el 2011- no respondía a los estándares internacionales de la Organización Mundial del Turismo. Esto dificultaba la comparación con otros países", explica José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo.



Antes, el cálculo final correspondía a la suma de cuatro variables: los visitantes extranjeros no residentes (estos son, todos los viajeros extranjeros no residentes); los colombianos residentes en el exterior; los viajeros extranjeros por cruceros y una estimación de viajeros extranjeros por fronteras, que era realizada por el viceministerio de turismo con una encuesta de tráfico fronterizo.



Uno de los problemas estaba justamente en esta última variable (que representaba hasta el 30 por ciento de la cifra final), pues muchos de aquellos viajeros no estaban motivados por turismo: "eran personas que pasan de un país a otro para trabajar, hacer compras cotidianas, pero no usan hoteles ni pernoctan. Ellos llegaron a representar más del 30 por ciento de la cifra total", explicó Restrepo. En la nueva metodología no existe la variable de estimación de viajeros por fronteras.



El otro gran cambio está en la variable de viajeros extranjeros no residentes. Las cifras de Migración muestran que desde el 2016 la cifra de viajeros que provienen de Venezuela aumentó hasta 1'200.000 personas. Este incremento se relaciona, especialmente, con migrantes económicos y no turistas. Por esto, en la nueva metodología se hará una normalización desde agosto 2016: "se extrae la situación de crisis y se dejan los números de turismo". No se eliminarán estos visitantes, sino se ajustarán los números por comparabilidad estadística antes, durante y después de la crisis.



"Tanto la metodología usada anteriormente, que incluía una estimación de visitantes fronterizos por 2,2 millones, así como el fenómeno migratorio que hemos vivido desde agosto de 2016 en la frontera con Venezuela generaron una distorsión en la cifra de visitantes que era necesaria corregir", indicó Restrepo y agregó que

¿Ha crecido entonces el turismo?

El Gobierno asegura que este ajuste no implica que el turismo no ha crecido. De acuerdo con las estadísticas presentadas, el crecimiento estimado de visitantes extranjeros desde el 2011 hasta el 2018 es de 86,3 por ciento, teniendo en cuenta que el número de visitantes extranjeros pasó de 2'355.578 a 4'388.815 (estimado).



En la nueva metodología se contabilizarán los colombianos no residentes, los pasajeros en cruceros y los extranjeros no residentes, excluyendo el impacto coyuntural de la situación que se ha presentado en Venezuela, pero normalizando la cifra de turistas que vienen de ese país.



"De esta manera, seguimos en el esfuerzo de dar respuesta a las prioridades de actuación señaladas en el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, reconociendo que el tema del aumento no es solo de números, sino también de construcción de turismo sostenible, mejoramiento de infraestructura, de calidad y servicios", indicó Restrepo.



NATALIA NOGUERA ÁLVAREZ@marttina_a