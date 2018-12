Cenas navideñas y fiestas de San Silvestre para recibir el 2019

Bogotá

Restaurante La Ventana

Tablas de encurtidos mediterráneos o salmón curado con frutos del bosque son algunos de los platos que encontrará en el bufé que La Ventana tiene preparado para el 31 de diciembre. Los acompañamientos van desde ensaladas, arroz con frutos secos o papa a la carbonara. Hay también opciones más típicas con tamales de costilla de cerdo, carimañolas de pollo o enyucados. La cena está acompañada con música en vivo, copa de vino blanco o espumoso para brindis y 12 uvas de la suerte para despedir el año.



Precio: $ 277.000 adultos. Niños entre 5 y 12 años, $ 165.000. Menores de 4 años no pagan.

Restaurante La Ventana del Hilton. Foto: Cortesía Hilton.

Sky 15

El Hilton Bogotá también ofrece celebraciones en el último piso, en el Sky15 Rooftop. El 24 de diciembre ofrecerá cena bufé que incluye antipastos, parrilla, rostizados y las especialidades del chef. Para el plato fuerte, se encenderá la parrilla a fin de ofrecer una variedad de platillos que van desde un saltimboca, pollo teriyaki o pencas de trucha al olivo. Y no puede faltar la estación dulce, con postres como el tronco de chocolate y cereza o la torta de mousse de coco con pasión. El valor de la cena para adultos es de $ 400.000.



El 31 de diciembre hay cena bufé de taquería, música con DJ, bar abierto y el tradicional conteo de año nuevo con un espectacular show pirotécnico para cerrar el 2018 con broche de oro. El bar abre hasta las 3 a. m. El valor de la cena para adultos es de $ 600.000.



Informes: 6006030 o al correo bogota.events@hilton.com. Carrera 7.ª n.° 72-41, Hotel Hilton Bogotá.

Sofitel Bogotá Victoria Regia

El 24 de diciembre, este hotel ofrecerá una cena familiar con música de guitarra y voces en vivo. La noche comenzará con una copa de Chandon. Se dispondrá un bufé de entradas con variedad de ensaladas, charcutería, carnes frías, quesos y frutos de mar. La cena viene con cuatro opciones de platos fuertes y, para cerrar, el Bûche de Noël, postre tradicional francés, interpretado por el chef pastelero Juan Carlos Arellano.



El valor de la cena es de $ 245.000 para adultos y $ 125.000 para niños de 5 a 12 años.



Informes: 6466390 - 312 3483710 o reservas.bogota@sofitel.com. Cra. 13 n.° 85-80.

Marriott Bogotá

El restaurante Pimento ofrecerá celebraciones para Nochebuena y Navidad. El 24 de diciembre tendrá una cena bufé con aperitivo de bienvenida, música en vivo, DJ, Papá Noel, duendes y regalos para los niños y un salón de juegos. Habrá una tarifa especial de alojamiento ($ 219.000 + impuestos) para aquellos visitantes que decidan disfrutar del mejor descanso en el hotel.



El 25 de diciembre, el clásico desayuno deleitará a los comensales desde las 6 a. m. hasta las 11 a. m. con variedad de bebidas, panes artesanales, frutas, quesos, cereales y platillos tradicionales colombianos.



Precio: $ 230.000 por persona. No incluye bebidas ni servicio voluntario. Para niños menores de 5 años, la entrada gratis; de 5 a 12 pagan 50 por ciento. Incluye dos horas de parqueadero gratis.



Reservas: 486 3888 y restaurantesmarriott.bogmc@gmail.com.

Cosmos 100

Hotel Cosmos 100 en Bogotá. Foto: Cortesía Cosmos 100

La cena de Navidad y la fiesta de San Silvestre estarán enmarcadas con una temática francesa bajo la dirección del chef francés Dominique Asselin. El menú de Navidad se dará en cinco tiempos e incluirá Amouzes Bouches tostadas con tartar de beaf angus sobre confitado de peras a la mostaza y pimienta verde, espiral de lenguado sobre mousse de salmón bañado en salsa de champaña con risotto al parmesano y el postre Transparencia.



La noche del 31, cena y fiesta con la torre Eiffel y más íconos franceses. El bufé será de origen francés, complementado con platos tradicionales de nuestro país. A partir de las 9 p. m. y durante seis horas, los asistentes disfrutarán de música en vivo y DJ.



Reservas: 646 4000 ext. 239. reservas@hotelescosmos.com.

GHL Hotel Capital

La cena de Navidad incluye bufé internacional, copa de vino, rifas, consomé al cierre del evento, música en vivo y DJ, parqueadero. Los niños menores de 5 años tienen cortesía.



Reservas: (1) 423 3000.

Cartagena

Hotel Estelar Playa Manzanillo

Hotel Estelar Playa Manzanillo. Foto: Cortesía Estelar

El hotel, ubicado frente al mar en la zona norte de Cartagena, a 12 km del aeropuerto internacional Rafael Núñez, es ideal para pasar vacaciones de fin de año con plan todo incluido. Tiene un diseño de paisaje contemporáneo, distribuido en un terreno de 4,5 hectáreas. Cuenta con 190 habitaciones, tres salones para eventos empresariales y sociales, y tres restaurantes.



Para celebrar Navidad y el Año Nuevo, Hotel Estelar Playa Manzanillo ofrecerá fiestas el 24 y el 31 de diciembre con bufé y bar abierto con licores nacionales, orquesta, cotillones, show time y pijama party.



Informes: tel. (5) 642 44 40 ext. 5555 y 5039. Dirección: anillo vial vía Manzanillo del Mar, km 4 n.° 9-85.

Hotel Dann Cartagena

Esta cadena ofrece para esta época el plan Navidann, que va del 14 de diciembre de 2018 hasta el 13 de enero de 2019. Durante esta temporada, el hotel Dann Cartagena (sector del Laguito) ofrece a sus huéspedes hasta 41 por ciento de descuento en alojamiento.



Además, el 31 de diciembre se celebrará la fiesta de San Silvestre a partir de las 8 p. m. El valor por adulto es de $ 340.000 y para los niños entre 4 y 11 años, $ 145.000.



Incluye la cena completa, una copa de champaña, rifas y música en vivo. El 24 de diciembre, la cena de Navidad tendrá un valor de $ 90.000 para adulto y $ 55.000 para niño.



Informes: www.hotelesdann.com

Sonesta Cartagena

El hotel ofrecerá cena de San Silvestre con un bufé de gala y mesa reservada. El festejo incluye un brindis con copa de vino espumoso, decoración de lujo, sala de descanso para niños, música en vivo, música tocada por DJ, uvas para la medianoche, cotillones, rifas de alojamiento en hoteles Dann y bandeja de fritos después de medianoche. Por cada 10 cupos reservados el hotel obsequia una botella de whisky.



Adulto, $ 350.000 y niños, $180.000. El 24 de diciembre, la cena de Navidad tendrá un valor de $ 90.000 para adulto y $ 55.000 para niño.



Reservas: eventos@sonestacartagena.com. Tel. (575) 633 5656.

Bastión Luxury hotel (restaurante El Gobernador by Rausch)

Con una ubicación privilegiada en el centro histórico de Cartagena de Indias, el Luxury ofrecerá una fiesta de San Silvestre con bufé abierto desde las 7 p. m. hasta las 10:30 p. m. Ofrecerán música ambiental durante la cena en el patio y el restaurante, DJ en la terraza a partir de las 10 p. m., un kit de fin de año y variedad de fritos típicos a las 2 a. m.



Valor: adultos, $ 750.000 y niños, $ 250.000.



Reservas: (575) 642 4100. eventos.bastion@ghlhoteles.com.

Conrad Cartagena

Este hotel de lujo de la marca Hilton ofrece el plan Descubre Cartagena, diseñado para descansar en sus instalaciones, así como para realizar diferentes recorridos por la ciudad amurallada, gracias al transporte ilimitado en taxi privado.



El plan Descubre Cartagena incluye desayuno tipo bufé para dos personas. Tiene la posibilidad de elegir, según su preferencia, entre un almuerzo en alguno de los restaurantes Sea Salt Grill, Bar de la piscina y el Club de playa; o una cena especial italiana en Adesso Tu. También incluye transporte privado ilimitado del hotel a la ciudad y de la ciudad al hotel (incluido transporte de llegada al aeropuerto y regreso) para máximo 4 personas a cualquier lugar de la ciudad amurallada.



Fechas disponibles para realizar la reserva: hasta el 22 de diciembre de 2018.



Precio: desde $ 744.000 por 2 personas en acomodación deluxe. Reservas: (57) 651 7224.

Sofitel Legend Santa Clara

El 24 de diciembre, el restaurante 1621, los pasillos del claustro y el pozo colonial del hotel Sofitel Legend Santa Clara de Cartagena ofrecerán una cena a seis tiempos, diseñada especialmente por el chef, que incluye delicias carpaccio, salmón y opciones vegetarianas, entre otros platos.



Con la fiesta Corsarios del Caribe, que celebra mitos y leyendas de la historia local, el hotel celebrará el 31 de diciembre. Se ofrecerá un tour gastronómico con platos tropicales, parrillas, lechón, róbalo, frutos de mar, ceviches, entre otros.



La cena del 24 de diciembre tiene un valor para adultos de $ 390.000 y para niños de $ 220.000. La fiesta del 31 tiene un valor de $ 1’250.000 para adultos y $ 600.000, niños.

Informes: (5) 650 4722 o eventos.santaclara@sofitel.com.

Hyatt Regency Cartagena

Hyatt Regency Cartagena. Foto: Cortesía Hyatt Regency

La fiesta de año nuevo se realizará en el piso 12 del hotel Hyatt Regency Cartagena, con una vista perfecta al mar Caribe. Los chefs del restaurante principal Kokaú diseñarán platos de cocina internacional y la noche estará amenizada con un show de música en vivo. Además, a las 12 habrá espectáculo de juegos pirotécnicos.



El valor de la reserva para adultos será de $ 660.000. Niños de 6 a 12 años pagan $ 300.000.



Informes: Angélica Falquez. Cel: 3022233295. angelica.falquez@hyatt.com

Sophia Hotel

Ubicado junto al Palacio de la Inquisición, el Sophia hotel ofrecerá una cena de San Silvestre que incluye fiesta en la terraza Urania (que tiene una vista de 360 hacia la ciudad amurallada), brindis de media noche, uvas y cotillones, barra de canapés, bar abierto y música a cargo de DJ. Habrá show de juegos pirotécnicos.



El precio es de $ 450.000 por persona. Se recomienda reservar con anticipación este exclusivo lugar.



Informes: tel. (5) 6517007. www.sophiahotel.com.co. amartinez@oxohotel.com

Mansión Tcherassi

El restaurante Vera de la Mansión Tcherassi ofrecerá una cena de San Silvestre a partir de las 9 p. m. Las mesas serán preseleccionadas por el cliente y la velada estará amenizada por la orquesta Son Cubano, que alternará con DJ en vivo. El código de vestuario es chic.



El precio para adultos es de $ 520.000.



Reservas: (5) 664 4445.

Otras ciudades

Hotel Club El Puente

Es posible celebrar Navidad en familia con el agradable clima de Girardot. El 24 de diciembre, este hotel de GHL ofrece cena tipo bufé con copa de vino blanco o tinto, amenizada con DJ y show de hora loca. Habrá además rifas de estadías en hoteles de la cadena. La fiesta de San Silvestre será al estilo mexicano e incluirá bufé internacional, copa de vino espumoso para brindis a la medianoche, uvas, orquesta en vivo y show de hora loca.



Reservas: 836 6824. 321 4693086. reservas.clubelpuente@ghlhoteles.com. Km 2 de la vía Girardot-Melgar.

Sonesta Ibagué

En la capital musical de Colombia, la cena de Navidad se celebrará de 6 a 10:30 p. m. con un menú servido a la mesa. Incluye música en vivo y rifas. Por su parte, la fiesta de San Silvestre incluye bufé, música en vivo, con éxitos de ayer y de hoy y servicio de guardería. Además, habrá fiesta en la terraza bar ubicada en el piso 13 con el grupo Entorchados.



Reservas: tel. (8) 277 1110. cucuana.sonestaibague@ghlhoteles.com. eventos.sonestaibague@ghlhoteles.com

Hilton Garden Inn Barranquilla

Hilton Garden Inn Barranquilla. Foto: Cortesía Hilton Garden Inn

En la capital del Atlántico se podrá celebrar la Navidad en el Hilton Garden Inn Barranquilla con una cena bufé. Incluye una estación de panes y ensaladas, una más de carnes, otra de acompañamientos y, para finalizar, la estación de postres. Estará amenizada con música en vivo. El valor es de $ 89.000 para adultos y $ 30.000 para niños de 6 a 12 años.



Reservas: (5) 386 0111 ext. 2103. Carrera 53 n.° 100-86.

Hotel Estelar Milla de Oro Medellín

Celebrará la navidad con una cena que incluye coctel de bienvenida, bufé internacional, música en vivo, decoración navideña y rifas de bonos de estadía en Hoteles Estelar. Las tarifas, $199.000 para adultos y $35.000 para niños (Hasta 10 años) previa reserva.



Calle 3 Sur # 43ª-64. Tel: (4) 369 63 00 extensión 3005 y 3007.

Best Western Plus

El Best Western Plus de Santa Marta ofrecerá un fiesta el 31 de diciembre, que incluye cena bufé, uvas de media noche, copa de champán, cotillones, hora loca, juegos pirotécnicos y, además, estará amenizada por el DJ Diego Torres. El valor por persona es de $ 180.000 adultos y $ 60.000 niños.



Reservas: (5) 437 0000 - 302 2591828. Calle 24 no. 3 - 65.

REDACCIÓN VIAJAR@ViajarET