Star Wars: Galaxy’s Edge, el parque que sin abrir ya ha batido récords

Nada detiene a Disney. Si en el 2017 la compañía convirtió la ya clásica cinta ‘Avatar’ en una alucinante atracción de su parque Animal Kingdom, en Orlando, ahora presenta Star Wars: Galaxy’s Edge, un parque temático que recrea el universo de George Lucas, la mente creadora del imperio cinematográfico ‘Star Wars’. Por algo Disney le pagó a Lucas 4.000 millones de dólares en el 2012 por su marca. Una monumental inversión que ya comienza a ser rentable: sin arrancar aún —se inaugura el 31 de mayo—, las reservas se agotaron en algo menos de dos horas el pasado dos de mayo, cuando se abrió la taquilla.

Walt Disney Co. comenzó a aceptar reservaciones a las 10 de la mañana y a las 11:45 ya se habían agotado. Preocupado por la previsible multitud que habrá el día de la inauguración, el gigante del entretenimiento exige a sus clientes reservar espacios de cuatro horas desde la apertura hasta el 23 de junio.



Star Wars: Galaxy's Edge es la nueva atracción más esperada en abrirse en el resort en décadas. Cubre un terreno de 5,7 hectáreas del Disneyland Park de Anaheim,California, y los visitantes podrán interactuar con todos los personajes de la saga, con sus ambientes, artefactos, naves e historias.

La atracción principal de esta propuesta es el Millennium Falcon: Smugglers Run, donde se puede ‘viajar’ a bordo del ‘pedazo de chatarra más rápido de la galaxia’, el mítico Halcón Milenario que piloteaba Han Solo, un personaje al que le dio vida Harrison Ford. Allí no simplemente serán espectadores de lo que ocurre, sino que, además, tendrán que cumplir con una misión interactiva junto a otros tripulantes. Cada miembro del equipo desempeñará un papel crucial para alcanzar el objetivo. Tendrá que ser artillero, ingeniero o piloto. “Este es un lugar vivo, donde tus decisiones importan y te puedes labrar una reputación”, le dijo a ‘EL PAÍS’ Scott Trowbridge, jefe creativo de Walt Disney Imagineering.

Este es un lugar vivo, donde tus decisiones importan y te puedes labrar una reputación FACEBOOK

TWITTER

Con BB-8 y Chewbacca

En un segundo momento, los visitantes podrán pasear por Batuu, planeta localizado en los territorios del borde exterior de la galaxia. Allí se encontrarán con el Black Spire Outpost —puerto donde se refugian contrabandistas— y, si cuentan con suerte, podrán ver personajes como BB-8 y Chewbacca, o, incluso, enemigos de la Primera Orden. Este espacio está constituido por montañas y agujas de roca, cuya construcción requirió un complejo entramado ingeniero.



A finales de este año, Disney planea lanzar otra de las atracciones principales del parque: el Star Wars: Rise of the Resistance, donde los visitantes pueden convertirse en reclutas para luchar contra la Primera Orden, dentro de un Destructor Estelar, nave de la saga.



Además de las atracciones, el parque cuenta con restaurantes y tiendas alusivas a la saga. En cuanto a establecimientos de comida, son tres los protagonistas: Oga’s Cantina, una cantina donde los contrabandistas y cazarrecompensas van a recargar sus provisiones. El segundo es el puesto de Leche – Milk Stand, donde se puede probar la famosa leche azul o verde de Batuu. Y, por último, el Docking Bay 7 Food and Cargo, donde un chef que ha viajado por toda la galaxia prepara platos con influencia de diferentes culturas.



Dentro de una de las tiendas del parque los clientes pueden personalizar su propio sable de luz con diferentes piezas, adornos y colores de luces. Estas espadas ‘jedi’ son algunos de los objetos más esperados. Otros establecimientos del parque ofrecen toda clase de artefactos, criaturas y juguetes alusivos a la trama de George Lucas.



La construcción del Star Wars: Galaxy’s Edge en California inició en 2016. El siguiente paso será una atracción similar en el Disney’s Hollywood Studios en Orlando, Florida, la cual estará lista en agosto.



NICOLÁS HERNÁNDEZ GÓMEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO