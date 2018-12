Selina, alojamientos para nómadas digitales

Espacios originales, democráticos y diseñados para nómadas digitales, mochileros, familias y viajeros que buscan experiencias nuevas. Así podrían describirse los alojamientos de Selina, una marca que nació con un pequeño hotel en Panamá en el 2015 y que hoy está en 16 países, incluyendo México y Colombia.

En Bogotá hay dos alojamientos, uno en Chapinero y otro en La Candelaria. Este último abrió en septiembre y el israelí Rafael Museri, fundador y CEO de la empresa, acompañó el lanzamiento para medios. Desde una de las salas privadas del hostal, a la que solo tienen acceso los huéspedes, explica que en sus hospedajes, “no hay trajes, no hay valet parking, no hay ‘buenos días, señor’. Todo esto desaparece. Es un espacio democrático, en donde todo el mundo es bienvenido y tratamos a todos de la misma manera”, dice.



En Selina no se guían por el estándar de tres, cuatro o cinco estrellas. Esto no es relevante para la nueva generación, de acuerdo con Museri. Un ejemplo, es que en el hostal de La Candelaria hay camas de 8 dólares la noche en habitación compartida y habitaciones boutique que pueden costar hasta 300 dólares. “Probablemente, son la habitación más barata y la más cara de la zona”, dice Museri.



El edificio solía ser un ancianato. Museri y Adam Neumann (fundador de We Work) compraron el lugar (que fue declarado patrimonio arquitectónico). Contrataron a un equipo local que en pocos meses renovó el edifico y le dio un toque juvenil, con objetos reciclados y murales de artistas nacionales. El resultado es un hotel divertido, con varios espacios comunales, que busca propiciar encuentros entre los viajeros.



“En Selina hay agua caliente, calentadores, cocina comunal. Todos los alojamientos tienen buenos acabados. Hay un centro de yoga y un salón de cine comunal, pero en cada cuarto hay un proyector. Todos tienen una pequeña biblioteca y hacemos un voto de confianza: puedes tomar un libro aquí en Bogotá y regresarlo en Nueva York”, explica Museri.

Ni un peso en mercadeo

Selina no tiene presupuesto para publicidad. “En Colombia estamos haciendo una estrategia de relaciones públicas porque estamos entrando al país, pero nuestro presupuesto para marketing es de casi cero”, explica Musari. En cambio, ellos creen en el poder de las opiniones: “una vez empezamos a rodar no invertimos en marketing. Si hacemos buenos eventos, por ejemplo, con 100 personas, cada una va a contarlo a otras 25 personas”.



En Colombia hay actualmente cinco alojamientos de Selina, distribuidos en Medellín, Bogotá y Cartagena. Hay planes para abrir alojamientos en Cali, Palomino e Islas del Rosario durante el próximo año. Aunque Musari considera que “Colombia todavía tiene una imagen un poco mala para la gente que no la conoce. Para la gente que la conoce no hay competencia. Es una mezcla de gente muy creativa, linda y que ofrece buen servicio”.



REDACCIÓN VIAJAR@ViajarET