La diarrea aguda, el mal que más incapacita a los colombianos

De acuerdo con un informe reciente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que reúne diez EPS del régimen contributivo, las diarreas o gastroenteritis son la primera causa de incapacidad en el país, por encima los dolores de espalda y las infecciones respiratorias.



Se trata, además, de la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años y en países subdesarrollados se producen hasta dos millones de decesos por año, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La diarrea aguda no es una enfermedad por sí misma. Es realmente la respuesta inespecífica del aparato digestivo a múltiples causas o estímulos. Agentes infecciosos destruyen el moco y las uniones de las células entre sí, produciendo aumento de la permeabilidad; además, destruyen los sitios donde se producen las disacaridasas, que son las enzimas encargadas de metabolizar unos azúcares pequeños llamados disacáridos.



Se define cuando hay tres deposiciones blandas o liquidas en 24 horas y la duración es menor a 14 días. Cuando permanece por más tiempo, incluso por un mes, se habla de diarrea crónica.



Hay diversas causas que influyen en la aparición de la diarrea aguda –también conocida como gastroenteritis–, como agentes infecciosos –llámese virus o bacterias– o inflamaciones por medicamentos. La diarrea invasiva, que puede ser acuosa o con sangre y moco, de carácter infecciosa, es la más grave. En niños, se pueden presentar náuseas, vómito, cólicos, fiebre, urgencias para defecar y sensación de la necesidad de seguir haciendo deposiciones (tenesmo).



La principal causa de las invasivas son bacterias del género ‘Shigella’, siendo las más importantes la ‘Shigella dysenteriae’, ‘Shigella flexneri’, ‘Shigella boydii’ y ‘Shigella sonnei’. Los niños con este cuadro pueden tener diversas complicaciones y deben ser tratados con antibióticos especiales, formulados por especialistas.



Las diarreas acuosas son producidas principalmente por virus como el rotavirus, especialmente en niños de 6 meses a 4 años. Cuando han sido vacunados contra este virus, las causas de la diarrea serían otros virus como norovirus, adenovirus, astrovirus etc. Para los virus, vale recordar, no hay antibióticos. Y en mayores, la principal causa es la bacteria ‘E. coli’.



La principal complicación es la deshidratación. Cuando es moderada, los pacientes presentan ojos hundidos, lengua seca, sed y disminución de la turgencia de la piel. Cuando la deshidratación se hace más severa, se produce alteración de conciencia, pulso débil, amoratamiento de las extremidades, disminución de la presión arterial, (hipotensión) e incapacidad de beber líquidos.



Cuando la causa son bacterias como ‘Shigella’ o salmonela, pueden aparecer otras complicaciones muy graves tales como destrucción de los glóbulos rojos y alteración de la función de los riñones (síndrome urémico hemolítico) e incluso convulsiones y otras alteraciones neurológicas.

El tratamiento

La parte más importante del tratamiento es evitar y tratar la deshidratación con el uso rápido y oportuno de sales de rehidratación oral. En los casos de disentería, los médicos especialistas decidirán complementar la hidratación con antibióticos especiales.



En general, estos cuadros de gastroenteritis aguda son autolimitados, pueden durar en promedio de cinco a nueve días y el manejo es fundamentalmente la hidratación oral, cuya finalidad es recuperar las pérdidas de líquidos y minerales (electrolitos), aunque no modifica el volumen ni la frecuencia de las deposiciones.



Recientemente se ha encontrado que algunos medicamentos adyuvantes pueden acortar la duración de la enfermedad, al impedir el daño continuo ocasionado directamente por los agentes infecciosos o por sus toxinas. Como siempre, ante los síntomas, hay que ir al médico.



WILLIAM OTERO REGINO

Profesor titular de medicina y coordinador de gastroenterología de la U. Nacional de Colombia.

