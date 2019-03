Inclusión. Esta es la palabra clave cuando se habla de discapacidad y que hoy recordamos persistentemente con motivo del Día Internacional del síndrome de Down.

‘No dejar a nadie atrás’ es el lema que se enarbola en esta edición, debido a que “todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con las demás, como en el resto de aspectos de la sociedad”, según la página web de la ONU, organismo que estipuló el 21 de marzo como fecha para generar mayor conciencia sobre esta condición, y recordar la dignidad y las contribuciones de las personas con discapacidad intelectual a sus comunidades.



Según Alejandro Escallón, presidente de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial (Fides), “estamos haciendo una inclusión transversal completa porque no queremos hablar del tema de discapacidad, sino valorar a las personas por sus grandes capacidades en lo que pueden hacer dentro de sí y de la sociedad”.



En este día también se conmemora la importancia de la autonomía e independencia individual, en especial, la libertad de tomar sus propias decisiones.

Según Mónica Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana del síndrome de Down (Asdown), “las familias deben creer en ellos, en sus derechos y posibilidades. A veces no entendemos el poder que tiene toda la interacción con los otros y nos limitamos a llevarlos exclusivamente a procesos terapéuticos”.



El reto más grande que enfrentan las personas con síndrome de Down son los imaginarios sociales. Cortés agrega que “tenemos leyes que respaldan el acceso a la educación desde la primera infancia pero a veces las mismas maestras y el entorno escolar sigue pensando ‘para qué aprenden’, ‘les va a costar mucho’ y no asumen el reto de tenerlos”.



A nivel mundial, puede mostrar el apoyo a esta iniciativa usando medias de diferentes pares, con diseños y colores brillantes. En las redes sociales se utilizarán los hashtags #LotsOfSocks, #WorldDownSyndromeDay y #WDSD19 para todas los textos, fotos y videos publicados.





REDACCIÓN VIDA