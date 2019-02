Sin clítoris no hay disfrute / Sexo con Esther

Los orgasmos femeninos seguirán siendo esquivos si se desconocen el domicilio y el funcionamiento del clítoris y si se continúa con la creencia de que la simple y prosaica penetración es suficiente para alcanzar un final feliz.



Resulta que un estudio hecho en Chile por el Centro Miintimidad, especializado en trastornos sexuales, demostró que apenas 4 de cada 10 mujeres logran llegar al clímax –como se debe– durante un polvo convencional. Aparte de lo preocupante que resulta el dato, queda claro que si se deja de lado la estimulación directa del órgano del placer, lo más seguro es que las encamadas sean de mero trámite.

De hecho, en el análisis –que tuvo como muestra a casi 500 mujeres con una edad promedio de 37,2 años– se encontró que el 78,3 por ciento de ellas alcanzaban orgasmos con la estimulación en el clítoris, además de la penetración vaginal; el 80,1 por ciento lo lograban a través de autoestimulación; el 76,6 por ciento, con estímulos de su pareja; el 60,9 por ciento, por medio del sexo oral y el 35,7 por ciento, con ayuda de un juguete sexual.



Con esto se confirma una vez más que existen múltiples formas de lograr el orgasmo femenino, más allá del coito, siempre y cuando el clítoris juegue de titular, lo que de paso permite reforzar las razones por las cuales muchas mujeres pasan en blanco durante el aquello y que empiezan, qué duda cabe, por la falta de estimulación adecuada de su amigable órgano.

También hay que agregar, aunque no se crea, que muchos hombres y mujeres no saben dónde está ubicado el clítoris y consecuentemente, lo dejan por fuera en las faenas de catre. A la lista de enemigos del placer también se suman la falta de concentración, el estrés, la depresión y los conflictos de pareja, además de los problemas hormonales y algunos trastornos neurológicos, así como los efectos secundarios de algunos medicamentos. Son muchas las causas que pueden afectar un buen momento en la cama.



Y, aunque estos problemas deben ser tratados de manera específica, lo cierto es que el estudio chileno reitera que si el clítoris tiene 8 mil terminaciones nerviosas y la vagina, apenas 4 mil, no hay que perder el tiempo buscando el goce en el lugar equivocado.



Descubrir y utilizar el clítoris como debe ser es mandato general. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO