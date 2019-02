Lo que recomiendan para no quedarse sordo por el abuso de audífonos

La Organización Mundial de la Salud (OMS), preocupada por la salud auditiva de los usuarios de teléfonos inteligentes y otros reproductores de MP3, emitió unas recomendaciones sobre el volumen de sonido de estos aparatos.

La nueva normativa fue elaborada por la OMS en conjunto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, otra agencia de la ONU.



Las recomendaciones que se plantean comprenden una serie de opciones de seguridad, que de no ser activadas serán por cuenta y riesgo del usuario. Entre las propuestas figura el control del volumen, incluida su disminución automática en caso de que se sobrepase el límite recomendado o a través de una aplicación de control parental.

También se ha pensado en la creación de perfiles personalizados en función de las prácticas auditivas del usuario, quien podría así saber si está utilizando un volumen seguro o no. Las recomendaciones deberán ser adoptadas ahora por cada gobierno y por los fabricantes de los dispositivos de audio de forma voluntaria.



El tema no es menor porque se calcula que la mitad de los jóvenes de entre 12 a 35 años, es decir 1.100 millones de personas en el mundo, corren el riesgo de sufrir pérdidas auditivas a causa “de una exposición prolongada y excesiva a sonidos fuertes”, según la OMS.



“Ya que tenemos el conocimiento para prevenir la pérdida auditiva, no debería haber tantos jóvenes que continúen dañando su audición escuchando música”, subrayó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



A eso se suma que hoy el 5 por ciento de la población mundial, es decir 466 millones de personas, entre ellos 34 millones de niños, sufren pérdida auditiva. Sin embargo, la OMS no sabe cuál es el porcentaje relacionado al mal uso de estos aparatos de audio.



La tendencia es a que el problema se agrave, por lo que las proyecciones de la OMS apuntan a que en 2050 más de 900 millones de personas (una de cada diez) sufrirán de una discapacidad auditiva, a pesar de poder prevenirse.



“Por ahora, sólo tenemos nuestro instinto” que nos avisa si el volumen está muy alto, explicó Shelly Chadha, médico de la OMS, en una conferencia de prensa en Ginebra.



“Es como si usted conduce en una autopista pero sin velocímetro ni límite de velocidad en su vehículo. Lo que nosotros proponemos es que sus teléfonos inteligentes estén equipados con un contador de velocidad, un sistema de medición que le informe sobre la cantidad de sonido que usted está recibiendo y que le indique si supera el límite", dijo.



AFP y EFE