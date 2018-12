Quemaduras: no todas son accidentes, muchas se pueden prevenir

Aunque tienen un alto grado de accidentalidad, las quemaduras son un problema de salud pública que se pueden prevenir evitando situaciones de riesgo.



Lo dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), al señalar que niños, mujeres en el hogar y hombres en el trabajo son las poblaciones más expuestas a estas situaciones dolorosas, incapacitantes y potencialmente letales. Se calcula que cada año se producen 180.000 muertes al año por esta causa y que, en el 2004, casi 11 millones de personas de todo el mundo sufrieron quemaduras lo suficientemente graves para requerir atención médica.

En todo caso, es difícil cuantificar el impacto real de las quemaduras, pues muchas suceden en casa y se atienden de manera inmediata, sin que se consulte a un médico, que es la principal recomendación.



Por eso es bueno repasar, de la mano de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP), qué hacer para evitar y atender estas emergencias, sobre todo en esta época, pues tienden a subir.

¿Qué no hacer?

No use jabones con blanqueador ni líquidos diferentes como leche, sábila, yogur, huevos, vinagre, alcohol o bicarbonato de sodio. No frote o “refriegue” la herida. Si la quemadura es por ácido, no sumerja al paciente en agua, pues la sustancia se puede mezclar y continuar quemando. Tampoco utilice hielo, papa, café, cebolla, miel, mantequilla, aceite vegetal o aceite de oliva ni de cocina, vaselina, ni ningún otro remedio casero. No dé ningún medicamento ni cremas como sulfaplata. No toque ni reviente ampollas. Prohibido arrancar las prendas de vestir. No permita que el afectado se frote los párpados. Y, sobre todo, no se altere ni exprese la gravedad de la lesión. Mantenga la calma y busque ayuda.

¿Qué sí hacer?

Busque ayuda urgente.



En caso de quemadura de pólvora, lavar las lesiones con agua fría por 15 minutos, retire accesorios como collares, reloj, anillos y pulseras, salvo los que estén pegados o incrustados en la piel, recorte la tela con tijeras.



Por líquido hirviente (aceite o agua), retire cualquier prenda de vestir a menos que esté pegada a la piel. Busque agua u otro líquido frío para enfriar la piel por 15 minutos. Después, cubra con un paño limpio.



En quemadura con electricidad, las lesiones son de carácter urgente y deben ser llevadas inmediatamente al servicio de urgencias, pues pueden tener compromiso de órganos internos y ser mortales. Si hay lesiones en piel, se trata igual.



En quemaduras con químico como el ácido, protéjase primero usted para ayudar a la persona. Retire accesorios y la ropa contaminada con tijeras, no la rasgue porque puede esparcir el agente, y evite que entre en contacto directo con la piel sana. Esto es muy importante. Tome dos toallas de papel absorbente en cada mano y colóquelas, suavemente, sin restregar la superficie de la piel. Luego, lave con abundante agua por 30 minutos. No sumerja en agua, puede quemar otras partes.

Las secuelas

Las quemaduras pueden dejar secuelas como cicatrices, discapacidades cicatriciales físicas, estéticas, funcionales y psicológicas y alteraciones de la sensibilidad. Lo más complicado de reconstruir, tras una quemadura, son cara, cuello, manos, zonas de flexión y extensión y genitales.

La gravedad de la quemadura

No depende de cómo se produjo sino de la extensión y de la profundidad. Todas pueden ser muy peligrosas y causar la muerte. Incluso las causadas por el sol, que pueden ser de todo el cuerpo y fatales si no son tratadas apropiadamente. Obvio, algunas suelen ser más destructivas que otras, como por electricidad y pólvora, que llevan a amputaciones y gran sangrado. Es norma acudir de urgencias al médico en todos los casos.

¿Cuándo causan la muerte?

Una quemadura puede causar la muerte porque se afecta la piel, que es la principal barrera contra las infecciones, y se encarga de la termorregulación y la sensibilidad; por eso son tan dolorosas. Cuando la piel se afecta se pierden líquidos, electrolitos y proteínas, causando desequilibrio. Ser menor de dos años o mayor de 60, otras enfermedades graves, la lesión de la vía aérea, la extensión y la profundidad de la quemadura son factores que empeoran el pronóstico. Cuando abarcan más del 30 % de la superficie del cuerpo y de segundo y tercer grado pueden ocasionar la muerte. Las quemaduras pequeñas también, si se infectan. Las que no han sido tratadas después de las primeras 24 horas también comienzan a tener riesgos. Por eso, en esta época no espere a que pase el festivo para buscar ayuda.

Otros mandamientos

No permita que los niños ingresen a la cocina. Allí hay líquidos hirvientes, llamas y químicos, y es donde ocurren la mayoría de quemaduras. Use una reja de seguridad.



Aleje a los niños pequeños de tomas eléctricas y no sobrecargue estos puntos para no causar cortocircuitos. Evite cables pelados.



Ponga el mango de las ollas hacia atrás, fuera del alcance de los niños. No tome bebidas calientes con bebés de brazos.



No deje solos a los niños cuando se bañan porque no pueden controlar la temperatura del agua, que debe estar por debajo de 49°C y si es un bebe, a 37°C.



No manipule pólvora. No hay ningún producto inofensivo. Usted es el ejemplo.



SALUD

@SaludET