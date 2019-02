‘Fitboxing’, el exigente entrenamiento de moda

La invitación es la siguiente: 1.000 calorías en 47 minutos de sesión. Esa es la promesa que explica en gran medida el éxito del ‘fitboxing’, una modalidad de ‘fitness’ que cada vez cuenta con más aficionados, especialmente entre las mujeres. Actores como Robert Downey Jr., Alicia Vikander (protagonista de la última adaptación al cine del videojuego Tomb Rider) o la ‘top model’ Gigi Hadid son algunos de los famosos que se han sumado a la tendencia y la exponen en sus redes brindándole un espaldarazo extra.

El ‘fitboxing’, como deja entrever su nombre, combina diferentes técnicas y movimientos extraídos del boxeo, el ‘kickboxing’ y la disciplina tailandesa del ‘muay thai’ con el ‘crossfit’. Nació en Nueva York (Estados Unidos), hace unos años y actualmente se exporta a países de todo el mundo. Brooklyn Fitboxing, la franquicia detrás de su expansión en Bogotá y buena parte del planeta –en España, por ejemplo, cuenta con más de 60 establecimientos–, cifra en 10.000 las personas que lo practican solo en sus centros.



No involucra contacto físico a ninguna escala. Las clases son en grupo (de 12 a 20 participantes máximo), los ejercicios son individuales y se ejecutan contra un saco de boxeo mientras suena la música seleccionada especialmente para mantener la motivación que requiere este entrenamiento aeróbico de alta intensidad. La idea es que cada golpe se sincronice con el ritmo de la melodía. Pero, claro, también existe la modalidad individual, con un entrenador personal.



No está destinado para ganar musculatura, sino para tonificar el cuerpo en su totalidad –desde los brazos, el abdomen hasta los glúteos, las piernas y el pecho– y aumentar la resistencia, la agilidad, la fuerza y la coordinación. Según varias páginas especializadas, es perfecto para personas que se enfrentan a contextos de mucho estrés y necesitan liberar una gran cantidad de energía, tanto al inicio como al final del día.



Desde Brooklyn Fitboxing explican que las clases se componen de 10 minutos de calentamientos y ocho tandas o ‘rounds’ de dos minutos de duración cada uno en los que se desarrollan movimientos de boxeo y de ‘kickboxing’ sobre la superficie de un saco.



Esta franquicia cuenta con sacos de boxeo que incluyen un sistema digital patentado para monitorear en tiempo real la quema de calorías y la intensidad en cada ejercicio. Su lema: ‘Es una pelea contigo mismo’



Posteriormente, se desarrollan otras ocho tandas de ejercicios, en este caso de ‘body wegith’ (entrenamientos con peso corporal, como planchas, equilibrios, ‘squat’ y saltos), de un minuto cada uno. Le siguen 10 minutos de entrenamiento funcional de alta intensidad en los que se emplean diferentes instrumentos, como balones medicinales, mezcla de pesas y comba. Se termina con una sesión de estiramiento que puede variar entre los cinco y los 10 minutos dependiendo del instructor.



“Es un deporte muy completo y exigente, por eso se recomienda empezar con dos sesiones semanales de 47 minutos, con mínimo un día de descanso entre ellos, y luego aumentar su práctica a tres días semanales, no más, también descansando entre sesión y sesión”, explica la entrenadora personal y nutricionista española Irene Martínez Calvo, que añade que se debe poner en práctica con la asesoría de un instructor experto para, por un lado, evitar lesiones y, por otro, corregir los movimientos.

Se recomienda empezar con dos sesiones semanales de 47 minutos, con mínimo un día de descanso entre ellos, y luego aumentar su práctica a tres días semanales FACEBOOK

TWITTER

Sin restricciones

Martínez explica que para practicar el ‘fitboxing’ no se requiere tener experiencia previa en boxeo. La mayoría de gimnasios especializados en esta modalidad diseñan sus programas de manera que los niveles de intensidad varían de acuerdo con la persona y su condición física. “En otras palabras, cada usuario entrena a su ritmo y va aumentando la exigencia a medida que su cuerpo se adecúa a los ejercicios”, indica.



Es un deporte sin restricciones de género. Sin embargo, apuntan varias fuentes consultadas, históricamente ha tenido una mayor acogida entre las mujeres, que representan casi el 60 por cierto de las inscripciones a nivel mundial. Sara Burguera lo practica desde hace un año y medio. A sus 32 años, dice que al principio le costó coger el ritmo de las clases, pero que con mucha determinación y constancia fue asumiendo el reto y mejorando su capacidad. “Es un entrenamiento muy estricto y duro, pero los resultados se ven al poco tiempo, lo que hace que cada vez tengas más ganas de ir a las clases y seguir mejorando. Con el ‘fitboxing’ mides tus capacidades y llevas tu cuerpo al límite”, asegura.



El 'fitboxing' también tiene sus detractores, como todo entrenamiento que se convierte en moda de la noche a la mañana. La principal crítica tiene su origen en la campaña de ‘marketing’ que se emplea para posicionarlo: un entrenamiento casi milagroso que te permite quemar hasta 1.000 calorías en apenas 47 minutos. “No digo que la fórmula no funcione; sin embargo, se está vendiendo como un sistema revolucionario para estar en forma y adelgazar rápidamente que, si no va acompañado de una dieta sana y un estilo de vida saludable, puede generar mucha frustración”, concluye Martínez Calvo.



REDACCIÓN DOMINGO