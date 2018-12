Marián, la modelo con síndrome de Down que triunfa en las pasarelas

Marián Ávila tenía 6 años cuando en una Navidad se maquilló la cara con acuarela. Ella misma cuenta la anécdota mientras se ríe.



“Por mi cumpleaños quería ir a la peluquería y que me hicieran la manicura”, agrega para mostrar que le gusta el mundo de la belleza desde pequeña. Ahora, a los 21, ha cumplido su sueño: es la primera modelo con síndrome de Down que desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York.



Un logro monumental para cualquier modelo, sobre todo, para una como ella. La moda no es precisamente una industria incluyente con las personas con discapacidad.

Pero la de Nueva York no ha sido la única incursión de esta española en las pasarelas. Comenzó en el 2016, cuando lució diseños de Lina Lavin en un acto benéfico para pacientes con fibromialgia en el Hotel Ritz de Madrid. En ese mismo año estuvo en Valencia (España), invitada por el diseñador Francis Montesinos, y en la Semana de la Moda de Sevilla.



En 2017, El Corte Inglés, quizá el almacén más famoso de España, la invitó a hacer parte de un grupo de modelos para protagonizar la campaña ‘Soy yo’. Los medios de comunicación españoles (y algunos internacionales, como la revista china 'Xishang') empezaron a informar sobre ella.



Marián, con zapatos de tacón, daba pasos firmes. Gracias a una de esas publicaciones, la descubrió Kenzie Dugmore, hija de la coordinadora de modelos de la Semana de la Moda de Nueva York. Supo que siempre había querido desfilar en esa ciudad y la invitaron.



Y así, el pasado 8 de septiembre, Marián caminó sobre la pasarela de la Gran Manzana como si flotara sobre las nubes. Lució cuatro modelos de la diseñadora Talisha White y fue la sensación entre peluqueros, maquilladores, diseñadores y otras modelos.



“Las mujeres como Marián están cambiando el mundo porque están haciendo lo que quieren”, dijo White a los medios de comunicación. “Y eso marca una diferencia muy grande porque demuestra que sí se puede”, añadió White, y explicó que ella se esfuerza en escoger modelos que “no son exactamente lo que la industria de la moda dicta: no son ni altas ni superdelgadas”.



Marián sabe que es bonita y desfilar no la pone nerviosa. “Siempre pongo cara natural; tengo que ser yo misma”, explica. Y, aunque ahora practica sola, tomó cursos de modelaje antes de desfilar. “Estuve en una escuela de modelos profesionales, donde aprendí pasarela, protocolo, estilismo y a posar ante la cámara. Y ahora lo hago en el pasillo de mi casa”.



En su cuenta de Instagram (@marianavilamodel) se pueden ver esas prácticas. Camina con tranquilidad y elegancia sobre altos tacones. Muchas veces su hermana la graba o le toma las fotos.



Marián no se siente distinta ni especial y parece no darle mucho valor al síndrome con el que nació. No habla de eso. Parece desconocer que se ha convertido en un símbolo de esperanza para millones de personas que nacieron con su condición.

Ella ha sido feliz y ha podido cumplir sus sueños, gracias al apoyo incondicional de su familia.



“A mí la familia me da mucha importancia y me ha apoyado en todo momento. Quieren lo mejor para mí”, cuenta la joven.

Marián, en la Semana de la Moda de Nueva York, en septiembre pasado. Foto: Ángela Ávila.

Gran ejemplo de inclusión

En Colombia, Lina González, psiquiatra de la Fundación Saldarriaga Concha –que lleva 45 años trabajando en beneficio de personas con síndrome de Down y con otro tipo de discapacidades–, aplaude los logros de esta modelo tan especial.



Sabe que son muy pocas las personas con esta condición que logran ser incluidas en la sociedad, que logran estudiar o que les den un trabajo en el que se sientan útiles, que logran cumplir sus sueños.



“El caso de Marián nos da varias lecciones: una, es que se está abriendo un espacio de inclusión en un escenario, como el de la moda, que antes era imposible para personas con discapacidad intelectual, que es lo que significa tener síndrome de Down. Y la otra es que el constructo de la belleza –que siempre ha tenido estándares particulares– se está abriendo a otras posibilidades”, explica.



Y lamenta que, pese a la legislación sobre inclusión laboral para esta población –en Colombia y en el mundo–, les den tan pocas posibilidades.



“Las personas con síndrome de Down pueden hacer lo que ellas se proyecten hacer. Lo que realmente necesitan es tener contextos abiertos e incluyentes que les permitan acceder a estas oportunidades”, añade.



Por eso celebra los triunfos de Marián, al otro lado del mundo, porque está rompiendo paradigmas.

Marián también sueña con ser actriz. Foto: Efe

Más sueños por cumplir

El padre de Marián es abogado y su madre ha sido profesora. La hermana, Ángela, tiene un año menos y estudia en la universidad. El hermano, Quico (de 30 años), vive en Chicago.



Marián nació en Valencia, pero se crio en Benidorm. Hace dos años se mudaron a Madrid, una ciudad que le encanta y donde, además, recibe clases de canto. Ama la música.



Sus cantantes favoritos son Malú, Rosario Flores, David Bisbal, Rozalén, Rosalía, Aitana Ocaña, Ana Guerra, Paulina Rubio, Melendi y Álvaro Soler. Cuando menciona al último, canta un pedazo de una canción mientras acompaña el ritmo con las palmas:



“Y bajando, bajando, olvidando, olvidando hasta el amanecer”...



También le encantan las fiestas, el cine y salir con sus amigas, aunque confiesa que no tiene muchas. Y ama la ropa, por supuesto. “Me hace ilusión vestirme bien y arreglarme”, asegura. “Ahora me visto muy 'fashion' ”, cuenta. Sus prendas favoritas son los trajes de fiesta, como uno de Montesinos que desfiló en Alicante y que el diseñador le regaló.



Sabe que le agrada ser popular. “Alguna gente me conoce en la calle, pero no todos en general”. En Nueva York la pararon para tomarse una foto con ella. Y alguien le dijo que es “una joya, una reina”. “Me sentí muy feliz, la verdad”, dice.



Aunque le encanta la ropa, no le gustaría ser diseñadora. “Prefiero desfilar, que me hagan fotos, que me maquillen, que me arreglen el pelo…”, asegura. “Hay un momento de mi futuro en el que me veo como modelo de Victoria’s Secret; no sé por qué lo digo, pero es una de mis metas”, explica.



No es la única. También quiere ser actriz. “De televisión, series y cine”, aclara. En ese orden. “Cualquier papel que me dieran me gustaría. Yo me amoldo enseguida”.

Piensa que logrará también ese sueño. “Todo se consigue con trabajo y con esfuerzo”.

El síndrome de down

Es una condición dada en personas que nacen con una copia adicional del cromosoma 21, según lo explica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.



Las personas con este síndrome pueden tener problemas físicos y discapacidades mentales. Cada persona con esta condición es diferente.



“El síndrome de Down no tiene cura. Una atención temprana puede mejorar ciertas habilidades. Esta atención puede incluir terapia del lenguaje, física, ocupacional o educacional. Con apoyo y atención, muchas personas con síndrome de Down pueden llevar vidas felices y productivas”, añade la Biblioteca.



