Colombia se raja en diagnóstico precoz del cáncer de pulmón

El estudio Lung cancer in Latin America: Time to stop looking away, realizado por The Economist Intelligence Unit (EIU) en 2018, evaluó la propuesta política de Colombia frente al cáncer de pulmón en ocho aspectos: control del tabaco, acceso, diagnóstico precoz, tratamiento, servicios no curativos, prevención no relacionada al tabaco, información y apoyo a la causa, y calidad de los datos.

De acuerdo con el análisis, "el 75% de la población colombiana considera que las personas con cáncer de pulmón son culpables de su enfermedad por fumar", lo que muestra los altos niveles de estigmatización que sufren estos pacientes.



Frente a los aspectos estudiados, las áreas mejor posicionadas en la política del país frente a esta enfermedad fueron la de control del tabaco y calidad de los datos. Mientras que las de peor desempeño fueron acceso, diagnóstico precoz y prevención no relacionada al tabaco.

El estudio resalta que Colombia "es uno de los pocos países en donde ha descendido la tasa de fumadores tanto en hombres como en mujeres". Y aunque el control del tabaquismo no es suficiente, existe un alto cumplimiento de la normativa que prohibe fumar en espacios cerrados.



Sin embargo, el EIU critica que muchas de las personas que sufren cáncer de pulmón se ven obligadas a recurrir a a vía judicial para reclamar por la cobertura de su tratamiento. Además, explican que es necesario "mejorar el conocimiento sobre esta enfermedad entre los médicos de atención primaria y la eficiencia del sistema de salud en general para promover la detección en una etapa más temprana".

En los últimos años, en el país se realizaron campañas a gran escala para concientizar sobre los síntomas de la enfermedad FACEBOOK

TWITTER

De igual manera, el estudio llama la atención para "aumentar los diversos esfuerzos por abordar factores de riesgo no relacionados al tabaco. Contar con aire puro y agua potable implica beneficios para la salud y la calidad de vida que van mucho más allá de la reducción de la incidencia de cáncer de pulmón".



El próximo 6 de febrero, a través de la página de eltiempo.com, será transmitido el Foro Innovando para respirar: Retos y oportunidades en cáncer de pulmón en Colombia, el cual será dirigido por el asesor médico de la Casa Editorial, Carlos Francisco Fernández. El evento abordará el panorama de esta enfermedad en el país, control de factores de riesgo, evolución, perspectivas e innovación en su tratamiento, entre otros aspectos.