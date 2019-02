Pare y compare los nutrientes / Opinión

Desde hace unos meses, en los supermercados podemos ver los precios por unidad de medida (PUM) de los productos para así facilitar la comparación de su valor entre diferentes marcas de semejante naturaleza. En esencia, lo que pretende la medida de la Superintendencia de Industria y Comercio es favorecer el bolsillo del consumidor aclarando cuáles son los artículos realmente más baratos.

Hablemos de lo que me incumbe: los alimentos. Imagine que la próxima vez en un supermercado tiene el dilema de elección de un producto para la lonchera de sus hijos, como una barra de cereal. Acude a la góndola y encuentra varios productos de la misma categoría, pero de diferentes marcas, así que, inmediatamente, y gracias a la medida, usted ubica el de menor precio por gramo.



Ahora, hace lo mismo con el resto de los alimentos de su canasta básica. Paga y lleva los alimentos a su casa. Al día siguiente, su hijo lleva en la lonchera algunos de esos productos.



Pues resulta que, a veces, en el caso de los alimentos, aquellos de menor costo suelen relacionarse con menor valor nutricional. Incluso se suelen asociar con altas cantidades de nutrientes que en exceso pueden generar enfermedad: azúcar, grasas saturadas y sodio.



Listo, ya podemos escoger lo más económico, y eso es fabuloso, pero en el caso de los alimentos no solo necesitamos comprar barato, sino comprar en función de nuestra salud. Estudios demuestran que la decisión de compra de un producto se limita a unos segundos. ¡Usted puede tomarse el tiempo que necesite!



Sería fabuloso, entonces, tener la posibilidad no solo de saber cuán económico es un producto, sino de conocer en detalle su aporte nutricional. Bien lo dijo el superintendente delegado de Metrología en el lanzamiento de la medida: “Buscamos garantizar el respeto por los derechos de los consumidores a recibir una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas”. Pues bien, ese derecho debe ser garantizado plenamente.



En Colombia, lamentablemente, aun no se reglamenta un etiquetado frontal de advertencia, como en otros países. Así que los educadores en nutrición tenemos la ardua tarea de enseñar a leer las actuales etiquetas nutricionales, mientras seguimos luchando por una nueva ley que simplifique tan engorrosa información. Por último, no olvide visitar a su nutricionista dietista, quien lo guiará en la elección de productos de mejor valor nutricional mediante la lectura de su rotulado y de acuerdo con sus necesidades particulares.



JUAN CAMILO MESA

NUTRICIONISTA DIETISTA