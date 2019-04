Los senos que les gustan a los hombres / Sexo con Esther

No es cierto, a juzgar por los estudios, aquello de que los hombres se desviven por los senos grandes. Que entre más pronunciadas sean sus formas, más deseo despiertan, y que este gusto empuje la tendencia que puso de moda los aumentos y prótesis con silicona.



Al parecer, estos modelos impuestos ceden dramáticamente frente a los resultados de análisis serios que demuestran, de tajo, que más que el tamaño, a los señores les interesa la forma y la firmeza.

De hecho, varios estudios, uno de ellos de hace algunos días, han encontrado una tendencia superior en la preferencia masculina por los senos consistentes y de tamaño mediano, muy por encima de los grandes y voluptuosos. Una estadística que, aunque rigurosa, cuenta con las excepciones normales.



Y no se trata de resultados que obedezcan a la moda o a la cultura, porque en realidad los análisis abarcaron poblaciones de diferentes continentes y edades, lo que orienta a interpretar los hallazgos más ligados a la biología y a la evolución de la especie. Algunos científicos dicen que los pechos firmes están relacionados con un efecto hormonal dado por los estrógenos, que son las hormonas que preparan al cuerpo femenino para la procreación, lo que en teoría enviaría estímulos que son captados por los hombres como una proyección de la fertilidad y, en últimas, de conservación de la especie.

Por el contrario, las mamas grandes y flojas son más producto de los progestágenos, que son las hormonas del embarazo y promueven la lactancia, elementos que no despiertan deseos eróticos en los machos, sin dejar de lado, insisto, que entre gustos no hay disgustos.



Tampoco hay que dejar de lado que algunas de las características que llaman la atención a los hombres, al perderse con el tiempo por cambios en los tejidos o con los embarazos, se pueden recuperar gracias a procedimientos quirúrgicos que están a la orden del día, con un factor agregado: a la hora de la refacción se deberían buscar las cualidades ya mencionadas, si es que así lo desean ellas.



Hasta aquí los estudios. En lo personal, siento que para algo la evolución nos dio las tetas en la forma única en que las tenemos las mujeres. En otras palabras, ninguna otra especie las desarrolla y las mantiene toda la vida, así que, al ser nuestras y únicas, cada cual puede tenerlas como le parezca, así a algunos no les guste. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO