Alimentos en mal estado sí pueden ser peligrosos

El caso de un joven que murió en Bélgica hace ocho años, luego de comer un plato de espaguetis que llevaba cinco días a temperatura ambiente y que antes de ingerirlo lo había recalentado, ha llamado la atención por el peligro que representaría la comida en descomposición.

Revisiones que se han hecho del caso por parte de la misma revista científica que lo publicó, el 'Journal of Clinical Microbiology, han establecido que en realidad podría haberse tratado más bien de una muerte súbita y no por una intoxicación alimentaria.



"En mi opinión, este es un caso de muerte súbita juvenil durante el sueño que ocurrió simultáneamente con la intoxicación alimentaria por Bacillus cereus, y esta intoxicación definitivamente no puede ser la causa definitiva de la muerte en este paciente”, escribió Sanaei-Zadeh, editor de la publicación.



Aunque es un caso aislado y poco frecuente, permite hablar de los peligros que representan la mala manipulación de los alimentos y su consumo si están en mal estado. Las intoxicaciones alimentarias rara vez son mortales, a pesar de su frecuencia, y suelen tener un pronóstico favorable en la mayoría de los casos.



De acuerdo con el sistema de vigilancia del Instituto Nacional de Salud, en el 2016 se presentaron 568 brotes en todo el país. El 51,2 por ciento ocurrieron en el hogar, el 18,1 % en restaurantes, 16,2 % en instituciones educativas, 8,4 % en clubes sociales, 2,3 % en establecimientos militares y 1,7 % en cárceles.

El queso estuvo presente en uno de cada cinco brotes, seguido por el pollo (18,3 %), los alimentos mixtos (9,7 %), las comidas rápidas (9,8 %), la carne de res y cerdo (10,6 %), pescados y mariscos (7,4 %) y jugos (2,9 %).



Ubier Gómez, toxicólogo clínico, profesor de la Universidad de Antioquia, explica que una intoxicación alimentaria se produce por la presencia en la comida de colonias de bacterias que producen toxinas muy potentes. Esta suerte de veneno es termoestable, por lo que aun después de la muerte de las bacterias puede permanecer en el ambiente que lo hospeda.



Se necesita un contacto breve para que una bacteria llegue a un alimento y estos organismos son capaces de reproducirse por miles de millones en muy pocos días, indica el experto.



La bacteria que más causa problemas en Colombia es el estafilococo dorado, que tiende a reproducirse en alimentos con salsas como la de tomate, dice Gómez. “Esta bacteria la tenemos en el cuerpo y se puede transmitir a los alimentos fácilmente si no se manipulan de forma aséptica o por la contaminación cruzada”, agrega.



Las principales manifestaciones que revelan la presencia de bacterias patógenas en el cuerpo son dolor abdominal, diarrea, vómito y fiebre pocas horas después de la ingesta de alimentos. Y la principal indicación ante estos síntomas es acudir a los servicios de urgencias, concluye.

Recomendaciones

* Lo ideal es no consumir un alimento después de estar refrigerado más de 24 horas, porque si bien el frío ralentiza la reproducción bacteriana, no la evita.



* Una vez que se prepara un alimento hay que refrigerarlo en un periodo máximo de dos horas, luego de ese tiempo empieza a replicarse rápidamente la bacteria.



* No consumir alimentos con alguna seña de hongo. No sirve cortar un pedazo contaminado y comer el resto.



* Tener un correcto lavado de manos, por lo menos durante un minuto, a la hora de manipular alimentos.



* Procurar utilizar el alcohol en gel después del lavado.



* No preparar alimentos cuando haya infecciones o lesiones en los dedos.



* Evitar la contaminación cruzada lavando frecuentemente utensilios como los cuchillos.



* Es importante mantener la basura por fuera de la cocina para alejar la posible presencia de moscos que llevan estas bacterias.



* Ante síntomas como diarrea, intensificar el lavado de manos después de cada deposición.



* Descontaminar el celular diariamente con alcohol.



* La carne que más se debe cocinar es la de cerdo.



