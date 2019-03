‘Producto que le aplicaron a Jéssica Cediel era fraudulento’

En un nuevo capítulo del sonado proceso judicial que abrió la modelo Jéssica Cediel al denunciar al médico Martín Carrillo por haber puesto en riesgo su salud en un procedimiento estético, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) dio detalles del expediente sobre el producto ácido hialurónico Hialucorp, presuntamente aplicado a Cediel.

El Invima confirmó que dio registro sanitario para dicho producto el 18 de julio del 2007, mediante resolución 2007014920, a favor de Abelardo Guerrero Pastez, propietario del establecimiento de comercio American Medical System Stetic, para importar y venderlo bajo ciertas condiciones.



Entre ellas se destaca, según el expediente, que la presentación comercial autorizada es una jeringa de vidrio con contenido de dos mililitros en empaque individual y que se debe usar “para dar contorno al rostro, es decir para lograr unos pómulos o un mentón más pronunciados”.

Si bien este registro sanitario se expidió en dicha época, del 2007 al 2011 se realizaron modificaciones relacionadas con cambios de titular e importador, así como de las presentaciones comerciales y adición de usos, llama la atención que en el 2008 se le dejó al señor Aldemar Pérez, propietario del establecimiento Medical Advance System, quien también agregó una marca llamada Bellaform.



Así y todo, el 9 de diciembre del 2011 el Invima, mediante resolución 2011047948, canceló los registros sanitarios de los productos Hialucorp y Bellaform, en virtud a que llevaban tres años sin comercializarse y porque desde el 2007 tampoco se habían autorizado importaciones a favor de los titulares. En otras palabras, dichas marcas no existían oficialmente en el país.

La denuncia

Según informó el Invima, el 10 de noviembre del 2011 recibió denuncia por parte del médico Martín Carrillo, quien aseguró que en su consultorio compró el producto Hialucorp al distribuidor Carlos Fernando Castellano Rojas, representante para Bogotá de los laboratorios Medical Advance System, de Cali; y que el 20 de marzo del 2009, después de aplicarlo a una paciente encontraron la presencia de biopolímeros en su cuerpo, con lo cual sospecha de una fraudulencia. El 18 de noviembre hizo llegar al Invima una bolsa plástica sellada con dos muestras etiquetadas como Hialucorp, en presentación de 250 centímetros cúbicos del lote 0078.



Hechos los análisis correspondientes, el Invima encontró que su contenido no coincide con la composición autorizada y que las muestras no declaraban el nombre del laboratorio fabricante ni el número del lote, como tampoco la presentación autorizada de jeringa de vidrio prellenada con dos centímetros cúbicos, además de que se decía que el producto analizado tenía un tiempo de vida de 42 meses cuando lo autorizado oficialmente era de 18. Por último, el registro sanitario declarado en la muestra no correspondía a ninguno aprobado por el Invima.

Producto fraudulento

Todo lo anterior le permitió al Invima concluir que la muestra era absolutamente fraudulenta y riesgosa, y por ende infringía el decreto 4725 del 2005 y motivó visitas de inspección, vigilancia y control a los establecimientos denunciados por Carrillo, en las que se pudo constatar que el supuesto distribuidor Carlos Fernando Castellanos no tenía como domicilio de distribución el mencionado en el registro y que en las instalaciones de Medical Advance System en Cali no se encontraron señales de que allí se almacenara tal producto o evidenciara la comercialización del mismo en el país.



En consecuencia, el Invima delegó a todas las secretarías de salud del país acciones de vigilancia con el fin de tomar medidas para prohibir el uso y decomisar el Hialucorp en el país. Para entonces, solo la Secretaría de Salud del Meta reportó el decomiso de tres frascos con dichas marcas en dos centros de estética.



Entre el 2007 y el 2011, el Invima recibió dos reportes de efectos adversos relacionados con dicho producto lo que motivó la publicación de alertas sanitarias que se replicaron en el 2015.

Proceso penal

El Invima aclaró que en el caso llevado a la justicia por Jéssica Cediel, el Invima no se hizo parte como denunciante ni víctima y solo acudió a estas instancias en audiencia como testigo, según lo ordenó el fiscal 184 local de la unidad de fiscalías delegadas ante jueces municipales.



Al respecto, Julio César Aldana, actual director del Invima, afirmó que lo encontrado en este expediente es una violación grave al régimen sanitario que pone en riesgo a la población. Y, en ese sentido, hizo un llamado para que tanto en pacientes como en médicos exista un mínimo de responsabilidad ciudadana en la compra y uso de productos con fines médicos para verificar de manera absoluta, ante cualquier duda, si están amparados por la vigilancia del Invima.



“Esto es importante -dice Aldana- porque el Invima no puede tener un funcionario en cada consultorio del país donde se practiquen este tipo de procedimientos y menos en las calles, en donde mucha gente compra productos que usa popularmente y sin ningún control”.



