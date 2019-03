El cáncer de cuello uterino, prevenir es la clave

“Yo era una mujer casada, con muchos años de matrimonio y padecí cáncer de cuello uterino, luego no podemos decir que esta enfermedad se produce por ser promiscua. Yo no soy promiscua”.



Con estas palabras, Natalia Carvajal Alarcón, de 38 años, sobreviviente de cáncer de cuello uterino, explica por qué no debe ser motivo de vergüenza entre las mujeres padecer esta enfermedad. Infortunadamente, agrega, existe mucha desinformación al respecto y por eso desde que está sana da su testimonio para ayudar a otras.

A Natalia le descubrieron el cáncer cuando tenía 33 años. Después de que le colocaron un dispositivo intrauterino, comenzó a sangrar muy fuerte en sus periodos menstruales y también con sus relaciones sexuales. Era enero y en el anterior agosto se había practicado su última citología. El ginecólogo solicitó revisar este examen y fue así como encontraron que tenía un tumor que ya había hecho metástasis.



Ella había asistido juiciosa a las citologías cada seis meses, porque ya tenía un antecedente. Su madre había padecido cáncer de cuello uterino años atrás, que se eliminó con una intervención localizada, pero el incidente prendió las alarmas en sus hijas. Por ello, Natalia se practicaba la citología dos veces al año.



Su ginecólogo le explicó que un tumor endocervical, que fue el que ella tuvo, es difícil de diagnosticar y, además, crece hacia adentro y no hacia el cuello uterino.



Un primer médico que la atendió después del diagnóstico le dijo que su tumor no era operable y que le quedaba poco tiempo de vida. Ella buscó una segunda opinión y el nuevo grupo de oncólogos decidió operarla. “Retiraron todo el cervix, todo el útero y toda la cadena ganglionar pélvica que estaba ya con cáncer”, cuenta Natalia.



Después de la cirugía, recibió tratamiento con 27 radioterapias, tres braquiterapias, de nueve minutos cada una, y quimioterapias semanales durante un mes.



Hoy, cinco años después, está libre de cáncer, pero el tratamiento le dejó secuelas. La vejiga sufrió muchos cambios y con frecuencia le da cistitis. Tuvo menopausia precoz, por lo tanto, recibe terapia de reemplazo hormonal. Su zona lumbar se afectó con tanta radiación y por ello sufre de dolores muy fuertes en esta zona del cuerpo que, a veces, la obligan a guardar reposo y hacer muchas terapias físicas. También ha recibido tratamientos especiales para aliviar estos dolores.



Ella ha decidido llevar una vida tranquila, por ello, cuando se enferma, se aleja del estrés, lo toma con calma y trata el dolor. También aprendió a valorar más la vida, a las personas que quiere, a su familia, sus hijos y sus amigos cercanos, y hoy se siente lo suficientemente consistente para enfrentar lo que le traiga la vida. Sabe que ella es muy fuerte.

Hay que prevenir

Ahora Natalia quiere ayudar a prevenir el cáncer de cuello uterino, por eso promueve la aplicación de la vacuna y la citología. De acuerdo con el doctor Jhon Alberto Marulanda, asesor médico de la Liga Colombiana contra el Cáncer, la mejor manera de prevenir es aplicándoles la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPU) a las niñas y jóvenes que están entre los 9 y los 18 años.



El cáncer de cuello uterino, al igual que el de estómago y el de hígado, se produce, la mayoría de las veces, por un virus. Todas las personas que ya han tenido relaciones sexuales pueden tener el virus del papiloma humano y, por lo general, el cuerpo ataca el virus y lo elimina. Sin embargo, algunos no lo logran y se produce el cáncer.



Por eso es tan importante que todas las mujeres mayores de 26 años se realicen una citología cada año. Este examen es gratis en el sistema de salud colombiano y Marulanda explica que cuando el cáncer de cuello uterino se detecta a tiempo, el tratamiento suele ser localizado y efectivo. De allí la importancia de la citología.



Las muertes que se producen a causa de esta enfermedad se deben a una detección tardía de la misma.



Además de la infección por el virus del papiloma, existen factores de riesgo como fumar, seguir una dieta inadecuada, tener las defensas bajas, iniciar las relaciones sexuales a una edad muy temprana y las múltiples gestaciones.



En Colombia, según el Instituto Nacional de Cancerología, se detectan cada año 4.462 nuevos casos de cáncer de cuello uterino y mueren 1.861 mujeres por esta causa.

La mejor manera de prevenir es aplicándoles la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPU) a las niñas y jóvenes entre los 9

y los 18 años FACEBOOK

TWITTER

En el mundo

Este martes se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, también llamado cáncer cervical o cáncer de cervix. Es una enfermedad en la cual se produce un crecimiento anormal de células tumorales en los tejidos del cuello uterino. Antes de desarrollarse, se presentan lesiones precancerosas que aparecen con frecuencia en mujeres con edades entre 25 y 35 años, las cuales se curan de forma sencilla. El cáncer aparece con mayor frecuencia en mujeres entre los 35 y 55 años de vida.



Según la OPS, las vacunas contra el virus del papiloma humano, principal causa del cáncer de cuello uterino, están disponibles en 35 países y territorios de las Américas, pero las tasas de cobertura con las dos dosis aún no alcanzan el 80 por ciento de las niñas.



En el 2018, más de 72.000 fueron diagnosticadas de cáncer cervicouterino y casi 34.000 fallecieron por esta enfermedad en las Américas.



Las tasas de mortalidad son 3 veces más altas en América Latina y el Caribe que en Norteamérica.



CATALINA GALLO ROJAS

Para EL TIEMPO