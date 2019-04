Exdirector de un banco de semen holandés, padre de 49 niños

El exdirector de un banco de semen en Holanda, fallecido en 2017, es el padre biológico de 49 niños nacidos por fecundación in vitro, anunció este viernes una organización que representa a los padres y los niños en el centro de este caso.



Jan Karbaat, médico y exdirector de un banco de semen situado en Barendrecht, en el suroeste de Holanda, es sospechoso de haber utilizado en numerosas ocasiones su propio semen en vez del de los donantes elegidos.

Los resultados de una serie de análisis de muestras ADN efectuadas el viernes por la mañana en un hospital de Nimegue (suroeste) "mostraron que 49 niños en este caso son descendientes directos" de Karbaat, indicó la organización Defence for Children en un comunicado. "Los resultados confirman las serias sospechas según las cuales Karbaat utilizaba su propio semen en su clínica", agregó.

El revuelo por este caso creció en febrero cuando un tribunal holandés decidió que las muestras de ADN de Karbaat debían ponerse a disposición de los padres y sus hijos para que puedan efectuar las comparaciones.



Jan Karbaat, exdirector de esta clínica situada cerca de Róterdam (oeste), aseguró antes de fallecer a principios de abril que era el padre biológico de 60 niños del tiempo en que trabajaba en la clínica, que cerró en 2009 por irregularidades administrativas.



Karbaat habría falsificado los datos y descripciones de los donantes de semen, y superado el máximo convenido de seis niños por donante.



El grupo de presuntos hijos de Karbaat y sus familias intentaron una acción en justicia para obtener el perfil ADN del médico. Los abogados de la familia de Karbaat habían argumentado que el derecho a la vida privada de sus clientes debía ser respetado.



La decisión de los jueces de autorizar una prueba de paternidad "colocó el derecho de los niños delante del de Karbaat y su familia", reaccionó Iara de Witte, consejera de la organización Defence for Children.



"Ahora, luego de años de incertidumbre, los demandantes pueden cerrar este capítulo y comenzar a digerir el hecho de que son uno de los numerosos descendientes de Karbaat", estimó.



Uno de los niños, Eric Lever, había afirmado en febrero al periódico holandés NRC "no estar enojado contra Karbaat". "No tengo la impresión de que haya engañado a mi madre. Quería realmente un hijo y no podía tener con mi padre", había explicado.



Según Defence for Children es probable que Jan Karbaat sea el padre biológico de más de los 49 hijos revelados el viernes, informó la agencia de prensa holandesa ANP.



