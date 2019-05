¿Cómo una persona seropositiva podría no trasmitir el VIH?

No es la primera vez que se dice, pero un nuevo estudio realizado por la University College of London refuerza la teoría que afirma que una persona seropositiva, tratada eficazmente, no transmite el VIH.



"Nuestros resultados ofrecen una prueba concluyente para los gays: el riesgo de transmisión del VIH, con una terapia antirretroviral que suprime la carga viral, es de cero", aseguró Alison Rodger, quien dirigió la investigación.

¿Qué se hizo?

El estudio abarcó 14 países europeos, en donde se siguió, durante 8 años, a 1.000 parejas de hombres con relaciones no protegidas y en las que uno de los dos era seropositivo, pero con una carga viral indetectable gracias a los medicamentos antirretrovirales.



“El resultado fue que no se observó ningún caso de transmisión en esas parejas”, comentó la agencia AFP, que informó que el estudio se publicó en la revista británica The Lancet.



“Esas conclusiones refuerzan las de los investigadores en una primera fase del estudio, publicado en el 2016. Ese año, se estimó que no se podía excluir totalmente un riesgo de transmisión, en particular en relaciones anales en un periodo más largo”, prosiguió AFP.

El estudio se hizo durante 8 años en Europa. Foto: EFE

Los respaldos

Las conclusiones de este nuevo estudio respaldan lo que se ha venido diciendo en los últimos años.



Las asociaciones de lucha contra el sida, por ejemplo, defienden desde hace años que una persona bajo tratamiento no transmite el virus y lo resumen en el eslogan ‘U=U’ (por ‘undetectable equals untransmittable’, en inglés, o ‘indetectable igual a no transmisible’, en español).



“Esto nos puede ayudar a hacer pasar el mensaje de que no hay riesgo, sobre todo ante quienes todavía tienen muchas dudas, entre ellos médicos”, consideró Aurélien Beaucamp, presidente de la asociación francesa Aides, que ayuda a personas con VIH, en una charla con AFP.

La idea es tener control del VIH para el 2030. Foto: Reuters

En el 2008, la Comisión Federal Suiza hizo realizó un estudio en el que se habló, por primera vez, de la posibilidad de no transmisión si hay un buen tratamiento.



En ese momento, la afirmación generó oposición, pero ahora organizaciones como ONUSIDA la tienen como base para sus trabajos.



La idea es tener control de la epidemia para el 2030: que el 90% de las personas contaminadas sepan de su seropositividad, que el 90% de estos tengan acceso a los antirretrovirales y que el 90% de las personas bajo tratamiento tengan una carga viral indetectable.



Actualmente, al menos de dos tercios (59%) de las personas seropositivas están bajo tratamiento, con importantes disparidades entre los países occidentales y los países en vías de desarrollo.



