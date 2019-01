Diez claves para mejorar los polvos este año / Sexo con Esther

Abundan por estos días las recomendaciones para mejorar esto y lo otro, con el fin de empezar el año con buenos propósitos y borrar, de paso, lo mal que nos portamos durante el fin de año. Y no quiero ser la excepción. A continuación, diez sugerencias que favorecerán su vida sobre el catre.

1. Ejercicio. Se ha comprobado que el ejercicio regular, además de favorecer la salud cardiovascular, disminuir la tensión arterial y regular el colesterol, promueve la liberación de hormonas amigables que disminuyen el estrés, promueven el buen sueño y acondicionan la planta baja para el aquello.



2. No fume. El cigarrillo es uno de los principales enemigos de los polvos. Daña los vasos sanguíneos, estimula la producción de sustancias que alteran el deseo y empujan la impotencia, sin contar que produce mal aliento y envejece.



3. Dieta equilibrada. No se trata de recomendar afrodisiacos –esos son mitos–, sino de insistir en comidas bajas en azúcares y grasas saturadas, y en evitar las calorías en exceso y los alimentos procesados. Las verduras y las frutas están a la orden de quienes quieran tener una buena salud sexual.



4. Protección. Usar siempre condones es mandatario. No hay excusa.



5. No prácticas de riesgo. A pesar de que he dicho que sobre la cama todo se vale, esto tiene los límites que imponen prácticas seguras basadas en el conocimiento y en las certezas que dejan las relaciones sanas.



6. Anticoncepción. Nada que hacer; si el objetivo de las encamadas es el placer, en este caso no hay ninguna excusa para lanzarse a la tarea sin la plena seguridad de que el desenlace no será un embarazo.



7. Respeto. Hay que evitar a toda costa cualquier práctica que no esté amparada por el gusto, el deseo mutuo y el respeto por las opiniones de la contraparte. Esto es fundamental.



8. Información. Hay que buscar información confiable para resolver todas las dudas que se presenten sobre su sexualidad. Gran parte de las insatisfacciones sobre el catre tienen como base conceptos equivocados o prejuicios.



9. Conózcase. Ya es hora de que cada quien tenga claro lo que quiere y que no en materia de sexo, y siempre es bueno decirlo.



10. Hable. Poner sobre la mesa gustos, preferencias y restricciones antes de irse a la cama, puede parecer poco erótico, pero a la postre, hacerlo puede marcar la diferencia entre un buen polvo y las ganas de vestirse y salir corriendo.



¡Hasta luego!

ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO