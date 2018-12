No caiga en estas inocentadas que pueden afectar su salud

Es época de inocentes y la salud no ha estado exenta de una serie de premisas que la gente toma como serias cuando en realidad no tienen ningún soporte. En otras palabras, son verdaderas inocentadas que valdría la pena (ya que mañana es 28 de diciembre) espantar de una vez por todas, con la salvedad de que si bien algunas no tienen mayores efectos en la salud, otras pueden afectar su bienestar.

Aunque el listado es largo y lo invitamos a que lo amplíe, aquí hay una muestra de las mentiras más comunes.

Mariscos, borojó y chontaduro son afrodisiacos

Con el perdón de la industria de los afrodisiacos y del sinnúmero de incautos que antes de ir a la cama echan mano de estos productos, su efecto no pasa de ser una ilusión. No hay ninguna demostración científica que avale propiedades de estos estimulantes en ninguna de las etapas de la actividad sexual. Lo que sí es cierto es que la comida sana, equilibrada y baja en grasas saturadas favorece la circulación de todo el cuerpo y, por supuesto, de la zona genital. Así que no crea en viagras naturales.

Tomar 8 vasos de agua al día lo adelgaza

Falso. No hay ninguna evidencia que demuestre este efecto. Lo que sí hay que tener en cuenta es no deshidratarse y tomar la sed y otros signos como indicadores para consumir preferiblemente agua y otros líquidos. Si quiere bajar de peso, la dieta adecuada y el ejercicio son lo recomendado.

La barriga se rebaja cuando se forra en plástico y se suda

No hay razón alguna para soportar esta falacia. El sudor no es grasa, es agua que pierde el cuerpo, y si bien en conjunto con la actividad física puede reducir el peso integral del cuerpo, de ninguna manera significa que estos artilugios mermen el volumen adiposo de la cintura y otras partes. Para bajar la barriga, hay que insistir: dieta y ejercicio.

La saliva en ayunas es milagrosa

Las babas del recién levantado quitan orzuelos, lobanillos, arrugas, hinchazones, herpes y otros chichones. Falso. Aunque la saliva contiene elementos de defensa y protectores biológicos, no existe evidencia que compruebe efectos externos. Si acaso lo que funciona son los masajes, que podrían tener resultado con cualquier lubricante. Con esto no se le resta importancia a la saliva, que cumple funciones esenciales en el organismo.

Con el perdón de la industria de los afrodisiacos y del sinnúmero de incautos que antes de ir a la cama echan mano de estos productos, su efecto no pasa de ser una ilusión FACEBOOK

TWITTER

Los remedios naturales son menos peligrosos

Es importante desmontar este mito en razón a que existen muchos productos tomados directamente de la naturaleza que son usados como medicamentos y pueden tener efectos, como el árnica, el digital, el epazote y algunos tipos de anís, que pueden producir intoxicaciones. Así que revise siempre lo que se va a tomar, con dosis y especificaciones.

Saltar, limón y baños posteriores evitan el embarazo

Por más que se salte, se bañen los genitales y se aplique limón u otras sustancias no se disminuye el riesgo de embarazo después de una relación sexual sin protección. En los periodos fértiles de la mujer, después de la actividad sexual, cualquier medida es prácticamente inocua.

Menjurjes para quitar la caspa

Vinagre, bicarbonato, limón, petróleo y otros productos en el pelo son potenciales factores irritantes de la piel, que incluso pueden empeorar el problema. Existen varios tipos de caspa y sus causas son diversas, las cuales hay que identificar con un tratamiento. Los remedios genéricos no son la solución. En casos severos hay que consultar con un dermatólogo.

El chiflón, el sereno y ese frío encajado que ‘enferman’

Aunque los cambios bruscos de temperatura pueden ocasionar en personas susceptibles irritaciones respiratorias e incrementar alergias, esto es diferente a que el primer frío de la noche (el sereno) o el chiflón (exposición al frío) enferme a todo el mundo. Tampoco el frío se encaja en el cuerpo. El organismo está preparado para defenderse del ambiente y regular su temperatura.

Los olvidos frecuentes indican demencia

Si usted está angustiado de más porque no sabe dónde deja las llaves, olvida un rostro o no recuerda un número de teléfono, y cree estar pisando los terrenos de la demencia, tranquilícese. La pérdida temporal o parcial de la memoria tiene muchas causas, la mayoría, simples; y aunque esto sí puede ser un signo de un problema degenerativo, el diagnóstico es mucho más complejo.

Una camiseta roja y un periódico mejoran el pecho

El mito de que una camiseta de algodón rojo y un periódico untado con pomadas calientes son las soluciones para los síntomas respiratorios en los niños, además de falso, es peligroso, porque pensar que esto proporciona cura quita el tiempo para hacer un diagnóstico temprano y abordar tratamientos adecuados frente a males que pueden ser muy peligrosos. Abrigue al niño, siempre. Una cosa es eso y otra, tratar de sanarlo.

El niño se me descuajó...

Este es quizás uno de los mitos más peligrosos y difundidos en el tratamiento de diarreas. Basta con decir, para desmentirlo, que los niños no tienen cuajo, que es uno de los estómagos de los rumiantes. Así que por más amasijo que les haga, no va a volver a su sitio algo que no existe. Si hay síntomas de una enfermedad o molestias intestinales, consulte, sobre todo si son menores de edad.

Tómese este jugo para curar el cáncer

‘El mundo celebra la cura para el cáncer’. Bajo ese título circulan cientos de noticias falsas y videos que solo pueden causar desinformación y alejar a la gente de los médicos. No hay ningún jugo, concentrado o batido que elimine este mal en alguna de sus múltiples manifestaciones. El cáncer es producto de una alteración celular que requiere un diagnóstico certero y el inicio de tratamientos médicos oportunos y pertinentes, orientados por equipos de profesionales, que pueden desviarse por la aplicación de medidas absurdas como esta. En este mito en particular, cualquier mentira puede costar vidas.



CARLOS F. FERNÁNDEZ Y RONNY SUÁREZ

Redacción Salud