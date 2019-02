A propósito de la ola de frío, ¿cómo es morirse de hipotermia?

La ola de frío polar que se ha instalado desde el martes pasado en el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá ha causado la muerte de al menos 16 personas, según se conoció este viernes.

La mayoría de las muertes se ha registrado en la región central de Estados Unidos, en los estados de Michigan, Illinois, Ohio y Minesota, donde los termómetros se situaron a niveles históricos, como los -30 grados centígrados alcanzados en Chicago el jueves. Además de los muertos, la tormenta polar ha provocado decenas de casos de congelación de extremidades, especialmente entre personas sin techo.



¿Qué pasa en el cuerpo humano cuando nos exponemos a situaciones climáticas tan extremas? ¿Por qué y cómo la gente se muere de frío?



Para su normal funcionamiento, el cuerpo humano necesita mantener su temperatura constante alrededor de los 37 grados centígrados. La vida es incompatible cuando baja de los 30 grados centígrados o si pasa de los 42 grados centígrados.



Vale aclarar que el organismo cuenta con procesos de regulación de la temperatura. Cuando ésta baja, sensores ubicados en la piel informan el cambio al hipotálamo (que es como el termostato del organismo, ubicado en el cerebro). En ese momento, éste activa mecanismos para conservar el calor y producirlo.



Lo primero que hace es cerrar los vasos sanguíneos de la piel; luego se aumenta la producción de energía, se eleva la liberación de hormonas, aumentan las contracciones musculares para producir movimiento y, en consecuencia, se genera calor.



Pero si hace muchísimo frío, como está ocurriendo en América del Norte, esta producción de calor puede ser insuficiente y llevar al organismo a la hipotermia. Esta se define como el descenso de la temperatura por debajo de los 35 grados; en este punto, los mecanismos compensadores del organismo para mantener la temperatura comienzan a fallar.



El síntoma inicial son los temblores involuntarios. La persona todavía es capaz de caminar y hablar, pero comienza a perder las capacidades motoras complejas y al mismo tiempo ocurre un estrechamiento de los vasos sanguíneos en manos y pies.



A medida que la temperatura cae debajo de los 34 grados se inicia un temblor violento, hay deterioro de la consciencia, pérdida de coordinación motora (especialmente en las manos), dificultad para hablar y confusión.



Por debajo de los 32 grados, los síntomas pueden ser mortales, porque el cuerpo ya no es capaz de mantener una respuesta para generar calor; es decir, ya no están presentes los escalofríos o temblores.



Cuando la temperatura corporal llega a los 30 grados, que por lo general ocurre con la exposición prolongada al frío -de días o semanas- la persona, aunque viva, deja de moverse. Su respiración es irregular y errática, hay pérdida de consciencia y el corazón es vulnerable a arritmias que causan la muerte.



Por eso, es fundamental que el cuerpo esté protegido para que la temperatura corporal no descienda de manera intensa y prolongada.

Tipo de hipotermia

Hipotermia leve: cuando la temperatura del cuerpo está entre 33 y 35 grados centígrados. La víctima tiene temblores, torpeza mental y dificultad de movimiento.



Hipotermia moderada: la temperatura corporal se ubica entre 30 y 33 grados centígrados. Hay desorientación, pérdida de memoria y estado de semiinconsciencia.



Hipotermia grave: la temperatura es inferior a 30 grados centígrados. Hay pérdida de la consciencia, tensión baja y debilidad de los latidos cardíacos, colapso circulatorio, shock y muerte.



CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

ASESOR MÉDICO DE EL TIEMPO

@SaludET

*Con información de EFE