Agua que no has de beber

Al menos 6,2 millones de colombianos reciben en sus casas agua que representa un alto riesgo para la salud, y 368.000 de ellos están expuestos a que ese líquido contenga altas concentraciones de bacterias fecales, virus, parásitos y elementos no biológicos, como minerales y sustancias químicas, lo que lo hace inviable para el consumo.



Y si bien este 13,6 por ciento de la población colombiana se enfrenta a elevados riesgos cada vez que consume agua de la llave, no quiere decir que el resto esté a salvo. Estas cifras se dan a conocer precisamente en el Día Mundial del Agua.



De acuerdo con el ‘Informe nacional de calidad del agua para el consumo humano’ (Inca 2016), presentado el año pasado por la subdirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, uno de cada tres municipios suministra agua de buena calidad. En el resto no es apta para el consumo.