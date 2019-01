Coca-Cola ha influido en la epidemia de obesidad en China: estudio

A través de una compleja red de conexiones institucionales, financieras y personales, Coca-Cola ha influido en las políticas de salud de China, un país en el que el 42 por ciento de la población adulta tiene sobrepeso. Esto lo ha hecho mediante el provecho del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida o ILSI, una organización que "que creó para promover sus intereses en todo el mundo", según denuncia un estudio de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), firmado por Susan Greenhalgh, John King y Wilma Cannon.

El informe publicado en The BMJ y el Journal of Public Health Policy dice que el ILSI -organización fundada por ejecutivos de Coca-Cola hace 40 años en Estados Unidos- está dentro del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una unidad del ministerio de salud del gobierno.



ILSI se estableció "como un organismo científico de primer nivel capaz de proporcionar acceso a lo mejor que la ciencia occidental tiene para ofrecer". Vale recordar que esta organización está financiada por empresas de la industria alimentaria, como la propia Coca-Cola, McDonald's, Nestlé y PepsiCo, dice El País de España.



Esta entidad ha sido fuertemente criticada en Europa y en Estados Unidos por promover el ejercicio y minimizar la necesidad de reducir el consumo de bebidas azucaradas, señala el diario The Guardian. En este sentido, el informe indica que "la compañía se ha movido hábilmente hacia una posición de poder detrás de escena que garantiza que la política del gobierno para combatir la creciente epidemia de obesidad no socave sus intereses".



De esta manera, el gigante mundial de bebidas ha logrado evitar el impuesto del 20 por ciento a las bebidas azucaradas, así como las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir la obesidad.

Campaña para promover ejercicio

La campaña Happy 10 Minutes anima a los estudiantes de las escuelas a ejercitarse durante 10 minutos al día. Healthy Lifestyles for All action fue la pieza central de una campaña gubernamental para promover la actividad física, pero Coca-Cola y otras compañías lo utilizaron: "Coca Cola se comprometió a donar un dólar por cada 10.000 pasos caminados. Otro año, alentó la planificación para una vida saludable", recuerda uno de los investigadores.



Por supuesto, lo que tienen en común, es que ninguna de las campaña menciona la importancia de mantener una dieta saludable.



Después de conocer los resultados de la investigación, Coca-Cola dijo que reconocen “que demasiada azúcar no es buena para nadie. De hecho, apoyamos la actual recomendación de varias autoridades sanitarias de referencia —incluyendo la OMS— de que las personas limiten su ingesta de azúcares añadidos a no más del 10% del total de calorías consumidas”, de acuerdo con El País de España. Además, asegura que están comprometidos con la divulgación pública de su apoyo económico a investigaciones científicas relacionadas con la salud y el bienestar.



La Organización Mundial de la Salud recomienda que, si se ingieren azúcares libres, estos aporten menos del 10 % de las necesidades energéticas totales: "además, se pueden observar mejoras en la salud si se reducen a menos del 5 %. Esta proporción equivale a menos de un vaso de 250 mililitros de bebida azucarada al día". Solo en un litro de Coca Cola original hay 108 gramos de azúcar.



REDACCIÓN SALUD