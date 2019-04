¿Por qué el trasplante de cadera es considerada la cirugía del siglo?

Desde siempre los médicos han recomendado evitar el desgaste de las articulaciones para mantener el movimiento, ojalá durante toda la vida. Esta necesidad ha sido tan apremiante para la humanidad que hace más de 100 años ya se realizaban cirugías en las que se interponían tejidos o algunos elementos como láminas de metal para mantener los huesos en su sitio.

Sin embargo, el primer cambio total de una articulación no fue sino hasta 1938, cuando en Estados Unidos se reemplazó la primera cadera; un procedimiento que fue mejorando hasta que en 1960 el inglés John Charnley sentó las bases para hacer trasplantes de esta articulación de manera sistemática.



Desde entonces, el crecimiento de esta intervención ha sido tan vertiginoso y útil que el reemplazo total de cadera (RTC) fue considerado la cirugía del siglo XX por la revista The Lancet.



En Colombia, de acuerdo con el ortopedista Javier Pérez Torres, ex presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SSCOT) y de La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el primer RTC fue realizado en 1971 en el Hospital San Juan de Dios, de la mano de Jaime Quintero Esguerra y Eduardo Rodríguez Franco, profesores de la Universidad Nacional, asesorados por un equipo quirúrgico proveniente del Hospital de Massachusetts.



Pérez, cirujano pionero en este tipo de cirugías en el país y que además preside el Segundo Simposio Internacional de Artroplastia que se inicia este jueves en Bogotá con le presencia de los más destacados cirujanos mundiales en este campo, ofrece detalles sobre los elementos que toda persona debe saber del RTC.

¿Qué es y qué se cambia?

El reemplazo total de cadera es el cambio de todos los componentes de dicha articulación por un implante artificial llamado prótesis. La cadera tiene dos partes principales: una cavidad en la pelvis llamada acetábulo y la cabeza del fémur, y ellas son las que se reemplazan.

¿Por qué hay que reemplazar una cadera?

Porque se desgasta el cartílago y los huesos empiezan a tocarse entre sí, lo que produce dolor y deterioro, configurando un cuadro que se llama artrosis. A esto se llega por problemas en el desarrollo, algunas enfermedades, por sobrepeso y por el desgaste propio de la edad. También hay que reemplazar la cadera en casos de fracturas o destrucción por traumas.

¿Y funciona?

Claro que sí. Al reemplazarla la persona puede llevar una vida normal y al medir sus resultados en términos de calidad de vida es uno de los procedimientos más favorables, lo que le valió ser considerada la cirugía más importante del siglo pasado.

¿Cuánto dura el procedimiento?

Cerca de una hora. Es un procedimiento seguro, reproducible y duradero.

¿Cómo es la recuperación?

Esta se inicia desde el primer día de la cirugía con movimientos en los pies y las rodillas. Al día siguiente, la persona ya puede apoyar en medio de un programa de rehabilitación y a las 6 u 8 semanas siguientes la persona puede retomar su actividad normal.

¿Qué siente una persona con un material distinto en el cuerpo?

El alivio del dolor desde el primer día es la primera sensación que referencian las personas y eventualmente dicen sentir algo extraño, pero no molesto en dichos sitios.

¿Los niños se operan?

No. Es un procedimiento que requiere madurez esquelética. Así que puede operarse al terminar la adolescencia.

¿Qué complicaciones tiene?

Aunque es un procedimiento muy seguro, no está exento de infecciones o de luxaciones que ocurren en un porcentaje muy bajo.

¿En Colombia lo cubre el sistema de salud?

En su totalidad y con prótesis de la mejor calidad.

¿Cuál es el futuro de las prótesis?

Hoy en día se busca que sean menos invasivas, que proporcionen mayor movilidad y que se elaboren con materiales más resistentes y duraderos, para que el objetivo de la cirugía sea recuperar todas las actividades, incluso las recreativas y deportivas.

Un evento sobre el tema

El 2 y 3 de mayo de 2019 se realizará en Bogotá el Segundo Simposio Internacional de Artroplastias, en el Hotel Sheraton, en el que los expertos más importantes en reemplazos articulares del mundo, hablarán sobre nuevas técnicas, materiales, procedimientos y los adelantos más destacados en este tema.



Se destacan especialistas de Alemania, Argentina, Brasil, Italia, Francia, España, México, Chile y Colombia.



Información: 3006033552www.simposioartroplastia.com