Buscan poner límites al uso de 14 medicamentos y procedimientos

Con base en estudios técnicos y científicos, algunas combinaciones de analgésicos, la inseminación artificial y los suplementos dietarios, entre otros, solo serán cubiertos por el sistema de salud cuando demuestren su efectividad y no de manera indiscriminada, como se venía haciendo.

Son 14 medicamentos, tecnologías, tratamientos y productos que en ciertos usos específicos quedarán expresamente excluidos del plan de beneficios en salud, de acuerdo con un borrador de resolución del Ministerio de Salud que acaba de ser publicado. Esto en el marco de la decantación que ampara la ley estatutaria de la salud.



Se trata de una nueva tanda de servicios delimitados en sus usos, luego de que el año pasado 43 medicamentos, tecnologías y tratamientos fueran expresamente excluidos de la financiación con recursos públicos, salvo casos muy excepcionales (vea la lista aquí).

Esta vez, luego de una evaluación del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), la participación de expertos, de Sociedades Científicas y de los propios pacientes, el Ministerio dio a conocer que dos combinaciones de acetaminofén (con codeína e hidrocodona) para el uso específico en el tratamiento de dolores neuropáticos no específicos ya no serán cubiertos por no tener efectividad comprobada.



Bajo ese mismo argumento, se incluyeron en el borrador de resolución el opioide buprenorfina, que no podrá ser prescrito para 72 condiciones específicos; el medicamento erlotinib, que no es efectivo en cuatro tipos de tumores; infliximab, incapaz en siete variantes de artritis idiopática juvenil; e interferón beta, que no ha demostrado utilidad para la esclerosis múltiple secundaria progresiva.



El ministro Juan Pablo Uribe aclaró que inicialmente había 41 tecnologías y medicamentos postulados, pero que luego de la revisión basada en evidencia técnico científica se llegó a la cifra de 14. Y en ese sentido, fue enfático en que estas medicinas se cubrirán en los casos en los que sean efectivos y los pacientes lo requieran.



El listado del documento del Ministerio lo completan la fecundación in vitro con inyección intracitoplasmática de espermatozoides y la inseminación artificial, que no podrán ser ordenados en casos de personas con infertilidad o esterilidad no especificada. “Estos procedimientos mostraron una efectividad tremendamente baja en esos pacientes”, dijo el ministro.



De igual forma, quedarían excluidos los métodos Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit y Adelitsuit, para pacientes con parálisis cerebral, y la terapia Tomatis, para niños con autismo, por carecer de evidencia, lo mismo que el micrófono remoto.



Caso especial es el de las toallas de limpieza, que no serán autorizados en ningún caso por considerar que estos elementos no determinan la mejora de los pacientes. Y de aprobarse la resolución, de ninguna forma podrán volver a prescribirse los suplementos dietarios para personas sanas.



César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, manifiesta que este tipo de medidas depura beneficios hacia los pacientes porque deja de manera explícita los elementos que realmente sirven y saca de la cobertura elementos que a pesar de ser formulados lo único que representan son costos para el sistema de salud.



En todo caso, estos 14 medicamentos, tecnologías y servicios se encuentran en discusión en un periodo de consulta pública que va hasta el 4 de enero. De no recibirse comentarios argumentados o tras estudiar los que lleguen se firmaría la resolución y quedarían excluidos de inmediato.



