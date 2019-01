Quemados por pólvora: el país sigue rajado

Luego de cuatro años de reducción prolongada, la cifra de víctimas de la pólvora volvió a crecer en el país, de acuerdo con las estadísticas de diciembre y enero que acaba de entregar, a modo de balance final, el Instituto Nacional de Salud (INS).

Entre el 1 de diciembre del 2018 y el pasado domingo 13 de enero, cuando se concluyó el periodo de vigilancia intensificada por parte de las entidades territoriales, 827 personas resultaron lesionadas, especialmente con quemaduras, 6 por ciento más que el periodo anterior (2017-2018).



La tercera parte (37 %) de todos los casos registrados (304) fueron niños, lo que representó un aumento de 1,7 por ciento al compararse con la última medición.

Ese crecimiento en el número total de casos contrasta con la reducción sustancial que se presentó en ciudades capitales como Bogotá y Medellín y en Caldas, donde las cifras de víctimas cayeron 56, 43 y 56 por ciento, respectivamente.



Sin embargo, tal como ilustra Martha Lucía Ospina, directora del INS, ese buen comportamiento se vio empañado por departamentos en los que el número de lesionados creció, como Valle del Cauca (27 %), Cauca (28 %), Nariño (53 %) y Atlántico (264 %). En esa última región, valga recordar, un solo incidente registrado en el municipio de Manatí dejó 35 personas con lesiones.

Se pueden lograr buenos resultados con un control eficaz de

las autoridades competentes y un buen comportamiento ciudadano”. FACEBOOK

TWITTER

“Hay que insistir nuevamente que se pueden lograr buenos resultados con un control eficaz y oportuno por parte de las autoridades competentes y un buen comportamiento ciudadano, como se demostró en Bogotá, Medellín y Caldas. Esperemos que nuevamente podamos reversar estas cifras de las víctimas de la pólvora este año”, afirmó Ospina.

¿Por qué los resultados?

Tanto el secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacaron que el éxito detrás de los buenos resultados que obtuvieron estuvo en la conciencia que se logró generar en la ciudadanía frente a los peligros de la pólvora, gracias a las campañas de sensibilización oficiales y la difusión de los riesgos por parte de los medios de comunicación.



La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi, se mostró más crítica y aseguró -incluso antes de acabar el periodo de vigilancia- que "las campañas de sensibilización sobre la pólvora se quedaron cortas" y prueba de ello son las cifras comparadas con el año pasado.



“Desde el Icbf queremos que se abra el debate, que nos preguntemos qué está faltando, en qué estamos fallando”, dijo y agregó que aun hay “debilidad institucional de gran parte de nuestros municipios” y “pocas herramientas para tomar medidas contra los padres o cuidadores que han sido irresponsables”.

Ante un niño quemado con pólvora el Instituto solo puede amonestar a los padres de familia y presentar denuncias para que se investigue lo ocurrido FACEBOOK

TWITTER

Indicó, en ese sentido, que ante un niño quemado con pólvora el Instituto solo puede amonestar a los padres de familia y presentar denuncias para que se investigue lo ocurrido. Al 31 de diciembre, por ejemplo, solo se habían presentado acciones contra 23 familias.



Para César Burgos, presidente de la Sociedad Colombiana de Sociedades Científicas, la labor de las autoridades cada año no debe limitarse a un dar un reporte estadístico diario, como un ejercicio inocuo, sino que deben articularse procesos efectivos en la población. “Ese debe ser su papel y no el de contar quemados día tras día”, critica.



El asunto de la pólvora cruza necesariamente por el sistema de salud en razón a que por cada temporada festiva, principalmente las de fin de año, es necesario destinar un equipo muy especializado de profesionales, además de una serie de recursos para atender unas víctimas que hubieran podido evitarse.



El especialista insiste en que estos recursos no son pocos porque un solo quemado grave puede requerir en consultas, procedimientos, controles, curaciones, seguimiento e incapacidades montos que pueden superar, en algunos casos, los 100 millones de pesos, con el agravante de que los lesionados más comprometidos pueden quedar con alteraciones como cicatrices, deformidades y daños permanentes e incapacitantes.

Las autoridades deben ser coherentes entre lo que predican, las normas que expiden y las sanciones a los responsables son prácticamente nulas FACEBOOK

TWITTER

“Las autoridades deben ser coherentes entre lo que predican, las normas que expiden y las sanciones a los responsables que, en últimas, son prácticamente nulas”, asegura.



Por su parte, Hernando Nieto, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, sostiene que Colombia está llamada, de manera inevitable, a expedir normas de carácter nacional que prohíba la comercialización y expendio de juegos pirotécnicos en todas sus formas, esto en virtud a que esta potestad, que ha sido dejada en manos de las autoridades locales, abre la puerta a asimetrías en el control.



“Desde el campo de la salud pública, este problema requiere medidas integrales, definición de responsables para el seguimiento y sanciones severas”, apunta.

Según Jorge Luis Gaviria, cirujano plástico, experto en quemaduras, vocero de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, el aumento de quemados a nivel nacional reitera la necesidad expuesta desde este gremio de prohibir la venta y uso de pólvora a nivel nacional, como ocurre en muchos países que solo permiten que esta sea manipulada por personal experto bajo medidas rigurosas control. “Mientras esto no ocurra, seguiremos contando víctimas”, concluyó.



REDACCIÓN SALUD