Aumentan consultas por infecciones respiratorias agudas

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) dieron a conocer este miércoles un leve aumento de las consultas por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en el país.



Sin embargo, explicaron que todo se enmarca en el primer pico epidemiológico producido por la temporada de lluvias de abril y mayo. “Es normal que durante la época invernal se presente un incremento de casos de IRA, los cuales se mantienen en el promedio histórico y se descarta algún tipo de alerta al respecto”, aclaró el ministerio.

En ese sentido, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Iván Darío González Ortiz, aseguró que si bien han aumentado las Infecciones Respiratorias Agudas en algunos de los servicios, “no tenemos casos de Influenza A H1N1 por encima de lo esperado”.



“El INS nos reporta que la circulación viral en este primer semestre está dada por el virus sincitial respiratorio (31 %), seguido de Influenza AH3 (15 %), Adenovirus (13 %) e Influenza A H1N1 (9 %)”, dijo.



Agregó que es importante destacar que no se ha observado aumento de casos de manera específica en establecimientos educativos.



“El mayor número de casos nuevos se presenta en los menores de 5 años y en el grupo de 5 a 19 años. Sin embargo, no superan el promedio histórico que nos indica que en el 2018 hubo 515.871 pacientes, frente a los 512.467 de este año para la misma época”.



En ese orden de ideas, el Instituto Nacional de Salud sí reportó un leve incremento, a nivel nacional, del número de consultas externas y por urgencias por infección respiratoria aguda.



En el primer trimestre del año anterior se registraron 1’578.294 consultas frente a 1’651.254 del primer trimestre del 2019. No obstante, el número de hospitalizaciones por la misma causa fue mayor el año anterior (56.136) versus las 54.046 de este año.

¿Cuándo acudir al médico?

El Ministerio de Salud explicó que deben asistir al médico los menores de 5 años que presenten síntomas: respiración más rápida de lo normal, fiebre de difícil control por más de dos días, si el pecho le suena al respirar, somnolencia o dificultad para despertar, ataques o convulsiones y decaimiento.



Otras recomendaciones son evitar el saludo de mano y/o de besos, no frotarse los ojos ni tocarse la cara con las manos sin lavar, cubrirse la boca con la parte interna del codo al estornudar, nunca con la mano; si tiene gripa, usar tapabocas y, en lo posible, permanecer en casa; tomar abundantes líquidos, lavarse la nariz y las manos frecuentemente; en lo posible, no ir a sitios de concentración masiva, y mantener la vivienda ventilada, iluminada y libre de humo.



SALUD