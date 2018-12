Anchetas eróticas / Sexo con Esther

Los regalos eróticos tienen su oportunidad en esta época navideña si lo que se busca es proyectar una intimidad cómplice y originalidad a la hora de dar un presente.



Aunque suene atrevido, un dildo o vibrador pueden ser una excelente opción para sorprender por igual a la pareja y a las amistades cercanas; esto, sobre la base de que la tecnología de hoy se ha puesto al servicio de esos aparatos, al punto de que los hacen ver cómo artículos de primera necesidad. Así que si se escoge a la persona correcta, este regalo –con moño y todo– caerá muy bien.

Ahora, si quiere algo menos llamativo, deslizarse por la ropa sensual puede resultar divertido. Encajes, ligueros, transparencias, diseños, texturas y colores se combinan en un espectro amplio de ofertas que incluyen precios para todos los bolsillos y que pueden resultar de gran ayuda sobre al catre.



También están los juegos, como esos dados que sugieren lo que hay que hacer en la cama de acuerdo con las opciones marcadas en cada cara. Esto, sin dejar de lado todo tipo de cremas y untos que esparcidos sobre la piel desnuda pretenden despertar estímulos y aumentar las ganas. Algo que, sin duda, vale la pena probar.



Por supuesto que los regalos son para todos. En el caso de los señores, no pocos verían con agrado abrir un paquete y encontrarse con un masturbador de diseño variable, un anillo o una bomba de esas que les hace creer y que les garantiza tamaños descomunales en su anatomía, lo mismo que algún elemento que tengan como fetiche. Eso les gusta.



En fin, con esto no estoy incitando al desorden y menos a desviar las tradiciones que exigen ver la Navidad desde el interior de una ancheta repleta de cosas conocidas por todos, sino de darle a la sexualidad su lugar de normalidad y dejar la mojigatería. Mejor dicho, seguir con las anchetas, pero que incluyan –por qué no– elementos para la planta baja.



Y para quienes no lo consideren, les reitero que un condón a tiempo puede ser un regalo que permitirá tener muchas festividades tranquilas. Así que empiecen por regalárselo ustedes mismos. ¡Y feliz Navidad!



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO