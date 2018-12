¿Nuevo IVA a bebidas azucaradas y cerveza puede impactar en la salud?

En las últimas semanas, la necesidad de recurrir a todas las fuentes de ingresos para resolver la situación fiscal del país llevó a proponer la conversión del actual Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las bebidas azucaradas y a la cerveza, de un tributo monofásico a uno plurifásico.

Para aclarar, el IVA monofásico no se paga directamente en el punto de venta al consumidor sino que lo asume, por ejemplo, el tendero al comprar a la compañía que produce las gaseosas o la cerveza.



En la propuesta del Gobierno, las gaseosas y cervezas pagarían un IVA adicional por ese último eslabón de la cadena (el tendero o el supermercado). Esto tiene sentido desde un punto de vista de recaudo, pues el IVA generado en ese último paso alcanza casi un billón de pesos, ¿y qué mejor que el recaudo se realice con productos que no son necesarios, como las gaseosas y las cervezas, antes que con productos de la canasta básica? Además, ¿por qué las gaseosas y cervezas, que son bienes suntuarios, deberían tener un trato preferencial?



Sin embargo, el IVA plurifásico a gaseosas y cervezas no es el mismo impuesto al consumo a las bebidas azucaradas que se discutió en la reforma tributario pasada y que es considerado un tributo saludable. Esto debe ser claro, porque en la próxima reforma (probablemente en 2020) es probable que la industria diga que “ya pasaron el impuesto a las bebidas azucaradas”. Y hay que ser claros: eso no es así.



En el caso de las bebidas azucaradas, para que un impuesto al consumo tenga efectos en la obesidad y el sobrepeso de la población que las consume se requiere que el impuesto sea equivalente al 24 por ciento del precio total. Un impuesto por ese monto llevaría a una reducción de entre 2 y 4 puntos porcentuales en el sobrepeso, y entre 1 y 2 puntos porcentuales en la obesidad en las poblaciones más vulnerables.



El IVA plurifásico, como está planteado, sólo incrementará los precios entre 10 y 15 por ciento, según la industria. Pero la realidad es que el incremento de los precios será aún menor por dos razones.



Primero, porque el aumento del IVA que ya pagan sólo representa el 19 por ciento de la fracción que ganan los tenderos. Es decir, si el tendero compra la gaseosa a 3.000 pesos y la vende en 5.000 (con una ganancia de 2.000), el monto de IVA será solamente del 19 % de esos 2.000, es decir 380 pesos (menos del 8 % del precio final).



Segundo, porque esos 380 pesos no los va a asumir ni el tendero ni el comprador. Los precios de gaseosas y cervezas, al contrario de las frutas, no han cambiado en casi 20 años cuando se ajustan por inflación. Estas industrias no han necesitado subir los precios por encima de la inflación porque su negocio es producir altos volúmenes a muy bajo costo. Décadas con el mismo modelo de negocio sugieren que este les genera grandes márgenes. Por tanto, probablemente gran parte de esos 380 pesos los absorberá la industria y los precios no se incrementarán porque su interés es mantener los altos volúmenes.



Es decir, el IVA plurifásico a estas bebidas sí reducirá las ganancias de ambas industrias pero no tendrá un efecto importante en el precio, no va a afectar el consumo, ni a los tenderos, y tampoco va a reducir la obesidad o los problemas asociados al consumo de alcohol.



El IVA plurifásico es simplemente un impuesto que pone a las bebidas azucaradas y cervezas en igualdad de condiciones con otros productos con IVA. Un impuesto al consumo a las bebidas azucaradas y a las cervezas, más el impuesto plurifásico, es todavía necesario para poder mejorar la salud de los colombianos.

*Investigador de La Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins.