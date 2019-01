Los momentos más destacados que dejó la visita del Papa a Panamá

Rodrigo Sura / EFE

Durante la JMJ, el Papa descargó la app 'Click to pray' y creó su perfil. En ella, usuarios de todo el mundo (entre esos el Póntífice), pueden colocar sus intenciones, compartir oraciones y seguir una rutina de oración tres veces por día. El pontífice también se inscribió recientemente al videojuego de realidad aumentada "Follow JC Go" ("Sigue a Jesucristo, ¡Adelante!"), una de las novedades de esta JMJ y que está considerado la versión católica del famoso "Pokemon Go".