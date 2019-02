Aproveche la energía que trae el año del cerdo

Buda llamó a todos los animales de la Tierra para que le ayudaran en un momento de difícil meditación. Sin embargo, solo llegaron 12: el primero en hacerlo fue la rata, que venía en el lomo de un buey, y al ver a Buda corrió hacia él. Obvio, el segundo fue el buey y, luego, el tigre. Le siguió el conejo, y uno tras otro llegaron el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y, por último, el cerdo.

En agradecimiento, Buda los recompensó, en ese orden, asignándoles un signo del zodiaco, y así fue como se creó el horóscopo chino, según esta leyenda, que no es la única.



De acuerdo con el calendario lunar chino, al 2019 le corresponde el cerdo, el último animal del zodiaco, cuyo año no comenzó con el nuestro el pasado primero de enero, sino que su reinado inicia el próximo martes 5 de febrero, cuando millones de chinos celebren su Año Nuevo.



“El cerdo es el último de los 12 signos zodiacales chinos, por lo que este año se cierra un ciclo completo: ya pasaron los 12 animales combinados con cinco elementos o manifestaciones de la energía (metal, fuego, madera, tierra y agua). Son 60 posibles combinaciones que corresponden a 60 años, los cuales se cumplieron. Es un nuevo comienzo”, dice Carmen Lucía Murcia, experta en feng shui.

Aunque es una celebración propia de los chinos, en Occidente se aprovecha esa energía de un nuevo comienzo. “Nuestro fin de año es agitado por las festividades, los regalos, las vacaciones, y no pensamos en el comienzo como lo hacen los chinos, que con anterioridad limpian su casa, oficina y la cocina, que para ellos representa la prosperidad. Es el momento de reparar lo que esté dañado y de darle uso a lo no utilizado, o regalarlo o donarlo”, dice Esperanza Bello, especialista en esta materia.



Para Murcia, “es la oportunidad para renovar la energía, plantearse proyectos, agradecer y pedir”.



Según las especialistas, será un año de oportunidades, época para emprender proyectos. “Estará regido por la energía del cerdo, en el que predomina el agua y un poco de madera. Esto hace que sea una tierra más fértil, agradecida, donde se cultiva, a diferencia del año pasado, que era tierra seca”, cometa Murcia.



Por su parte, Bello la ve como “una tierra de jardín, un poco superficial, por lo que se deben tener buenos cimientos para que se pueda prosperar”.



Las dos hacen énfasis en que para cualquier proyecto se requiere planeación, organización y estrategia, no se puede improvisar. “Se deben evaluar pro y contras de cualquier acción y determinar riesgos para actuar sin temor y con decisión”, aconseja Bello.



“El cerdo es responsable, le gusta el trabajo a conciencia, así que si en tu trabajo quieres un ascenso o reconocimiento, cumplir con lo que se espera de ti y mantener el orden y responsabilidad, trabajo en grupo y cumplimiento al máximo serán las cualidades para conseguir tu meta”, agrega Murcia.



Según el Instituto Confucio, cada animal marca la personalidad de quienes hayan nacido en su año. Así, los cerdos (nacidos en 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) son sinceros, honestos, confiados, decididos, educados, cariñosos, serviciales y valientes. En el amor son sensuales, apasionados y pacientes, hasta un punto. Son trabajadores y no les gusta el deporte.

Para esta celebración, los chinos tiene tradiciones y rituales que comienzan semanas antes y continúan 15 días después. Para ellos es clave la comida y el color rojo, por lo que decoran con tiras y faroles de este color. “Acostumbran poner un billete en un sobre rojo, que se regalan para renovar la energía del dinero”, cuenta Bello.

Según cada animal

Si nació en año de la cabra, el conejo o el cerdo, se potencian las posibilidades de formar familia, de fomentar la unión familiar. También es propicio para consolidar los proyectos empresariales.



Para los caballo, tigre y perro hay muchos beneficiados este año: nuevas oportunidades, además de que les van a llegar las cosas que están esperando.



La rata, el mono y el dragón se ven favorecidos en cuanto a imagen pública, viajes y el amor.



El gallo, la serpiente y el buey tendrán un año más difícil, aunque les beneficia hacer cosas fuera del país y viajar. Es el momento de adquirir nuevos conocimientos o estudiar eso que han querido.



