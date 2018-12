Deles un toque distinto a esas recetas dulces de Navidad

En las reuniones navideñas no puede faltar la natilla acompañada de un delicioso buñuelo ni un exquisito arroz con leche preparado por la abuela. Y, por supuesto, tampoco se pueden olvidar las crocantes galletas para compartir en las novenas decembrinas.



¿Se ha preguntado de dónde vienen estas recetas? Verónica Sánchez de Ospina, economista e investigadora de la historia de la alimentación desde hace 25 años, nos recuerda que España, antes de conquistar Colombia, estuvo bajo dominación árabe desde el siglo VIII de la era cristiana. Por esta razón, la mayor influencia de la gastronomía colombiana viene de estas dos culturas.

Así, el arroz con leche –cuenta Verónica– es de herencia árabe, pues fueron ellos quienes llevaron el arroz a España y de ahí a nuestro país. Lo mismo pasa con la canela, la deliciosa especia.



En cuanto a las galletas y colaciones, dos de sus ingredientes primordiales, el azúcar y la harina de trigo, no existían en Colombia y llegaron al país de la mano de los españoles. Estas se empezaron a preparar en los conventos durante la Colonia como una forma de recibir ingresos adicionales para las consagradas.



La técnica de preparación y los ingredientes de la natilla también vienen de España. La elaboración de este plato es muy parecida a la de un flan, solo que a la natilla colombiana se le suele poner fécula de maíz, un ingrediente muy autóctono. Sin embargo, si la leche y el azúcar no hubieran llegado desde occidente, no habríamos podido preparar la natilla como hoy la hacemos.



Para acompañar la natilla o las galletas, lo invitamos a que prepare una bebida tradicional nuestra: el canelazo. Al igual que la canela, las técnicas de destilación, que permitieron que naciera el aguardiente en Colombia a principios del siglo XX, llegaron al país por la influencia árabe en los españoles. Sin este ingrediente, no sería una bebida tan exclusiva.



Así que nunca es tarde para perfeccionar las recetas tradicionales de esta época navideña y darle un toque único a cada una de ellas, ya sea con una decoración especial o con un topping delicioso.

Natilla de frutas

Ingredientes:



1 litro de leche fría.

½ taza de fécula de maíz.

150 gramos de azúcar.

1 astilla de canela.



Preparación:

​

Agregue en una olla la leche, la fécula de maíz y la canela. Deje hervir y revuelva constantemente.

Mermelada de frutos rojos

Ingredientes:



½ taza de fresas.

½ taza de moras.

2 cucharadas de agraz.

½ taza de azúcar.

2 cucharadas de agua.



Preparación:

​

Agregue en una olla la fresa, la mora y el agraz en trozos, junto con el azúcar y el agua. Cocine a fuego bajo durante 15 minutos. Retire del fuego y deje enfriar.

Retire la natilla del fuego y póngala en un molde; antes, saque las astillas de canela.

Cuando la natilla esté tibia, métala a la nevera hasta que cuaje.



Una vez cuajada, ponga la mermelada de frutos rojos por encima y decore con flores de pensamiento, fresas, moras, arándanos y flores de durazno hechas con moldes de galletas.



Receta del chef Alejandro Cuéllar.

Arroz con leche de coco y ajonjolí. Foto: MNR Ediciones

Arroz con leche

Ingredientes (8 porciones)

​

Para el arroz con leche:

​

200 gramos de arroz blanco.

90 ml de leche de coco.

70 gramos de azúcar.

Canela en polvo al gusto.

60 gramos de uchuvas deshidratadas.

una pizca de sal.



Para la crema de titoté:

​

500 ml de leche de coco.

50 gramos de titoté (coco caramelizado).

2 yemas de huevo.

80 gramos de azúcar.



Para el ‘brittle’ de coco y ajonjolí:



50 g de coco en hojuelas sin azúcar.

60 g de semillas de ajonjolí tostadas.

150 g de mantequilla.

150 g de azúcar.

50 ml de leche.



Preparación:



Para el arroz con leche

​

Caliente la leche de coco con el azúcar y la canela. Aparte, en una olla hierva un litro de agua con la sal, agregue el arroz y cocine por dos minutos, escurra con un colador. Adicione el arroz a la leche hirviendo, baje el fuego y cocine lentamente removiendo constantemente hasta que el líquido se absorba casi en su totalidad y el arroz quede con una consistencia cremosa. Baje del fuego y reserve.



Para la crema de titoté

​

En una olla mezcle la leche, el titoté y lleve a punto de ebullición. Baje del fuego. Aparte, en un recipiente bata las yemas con el azúcar y agregue la mezcla de leche y titoté removiendo constantemente. Incorpore la preparación sobre el arroz con leche y lleve de nuevo a fuego medio sin parar de revolver hasta que espese. Añada las uchuvas deshidratadas. Reserve y deje enfriar.



Para el ‘brittle’

​

Precaliente el horno a 180 °C. Bata la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema suave y de color amarillo suave. Adicione las hojuelas de coco, las semillas de ajonjolí y la leche. Mezcle bien y refrigere hasta que la preparación se endurezca un poco. Retire de la nevera y vierta cucharadas pequeñas del brittle. Hornee hasta que esté dorado. Retire del horno, deje enfriar y troce con las manos.



Sirva el arroz en moldes individuales y decore con uchuvas deshidratadas y trozos de brittle.



*Receta del libro Frutas colombianas, origen que emociona. MNR Ediciones

Galletas de Rudolf sin calorías. Foto: @anasanta24

Galletas de Rudolf

Ingredientes:

​

2 tazas de harina de trigo integral.

1/2 taza de endulzante sin calorías.

1/2 taza de panela rallada.

1/2 taza de aceite de coco (o mantequilla).

1/2 cucharadita de nuez moscada.

1 cucharadita de jengibre en polvo.

1 cucharadita de canela en polvo.

1/2 cucharadita de polvo de hornear.

1/2 cucharadita de sal.

1 huevo.

1/3 de taza de agua.

Papel parafinado.

Papel vinilo.

Cortador de galletas y rodillo.



Preparación:

​

1. Revuelva todos los ingredientes hasta obtener una mezcla uniforme, no muy húmeda.

2. Amase formando una bola, fórrela con el papel de vinilo y métala a la nevera durante 30 minutos aproximadamente.

3. Saque la mezcla de la nevera y extiéndala sobre una superficie antiadherente o sobre una superficie previamente espolvoreada con harina integral para que el rodillo y la masa no se peguen a la mesa.

4. Extienda la masa sobre la mesa y aplánela con el rodillo hasta lograr un grosor de aproximadamente 3 milímetros. Recorte la masa con el cortador de galleta de su preferencia, con un molde circular o, si no tiene un molde, presione la masa con la boca de un vaso o frasco delgado para conseguir la forma circular de las galletas.

5. Hornee por 20 minutos a 200 °C.

6. Decore sus galletas de Rudolf con chocolate 70 % derretido.



* Receta de Splenda

El canelazo, bebida típica colombiana. Foto: iStock

Canelazo

Ingredientes:

​

3 tazas de agua.

½ taza de azúcar.

4 ramas de canela.

Aguardiente al gusto.



Preparación:

​

1. Agregue en una olla el agua, el azúcar y la canela y deje hervir hasta que se disuelva el azúcar y quede aromatizada con la canela.

2. Filtre la bebida y agregue aguardiente al gusto.

LAURA ÁLVAREZ F.

laualv@eltiempo.com