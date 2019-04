¿Quién se queda con la mascota en un divorcio?

Si tiene una mascota que adoptó o compró con su pareja y en algún momento intenta divorciarse, trate de hacerlo en las mejores condiciones porque deberá llegar a un acuerdo por la custodia del animal, teniendo en cuenta que en Colombia no existe una ley que lo regule.

Cada vez más, las mascotas se han integrado como miembros de la familia y en momentos de conflicto, como los divorcios, se tienden a buscar soluciones similares a las que se toman cuando hay un hijo de por medio. Ese es el caso de una pareja en Medellín, que acudió a una Comisaría de Familia con el fin de regular el régimen de visitas, la custodia y los gastos de su mascota.



El comisario encargado dio la ‘patria potestad compartida’ del perro labrador, que fue adoptado por la pareja en 2013. Sin embargo, en Colombia normalmente se regula la potestad de los hijos (y no los animales), quienes como sujetos de derecho tienen leyes aplicables en custodias, visitas, alimentación, entre otros.



En el país los animales son considerados ante la ley como objetos de derecho, distinto a lo que pasa en otros lugares como España, en donde se aprobó por unanimidad que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y, por consiguiente son sujetos de derecho.



Para Cristina Morales, abogada y psicóloga especializada en derecho de familia, “desde hace unos años se ha presentado un debate sobre la calidad que tienen los animales como objeto o sujeto de derecho, y la tendencia va hacia la segunda. Pero todavía no hay una reglamentación sobre la custodia de animales”.



Agrega que, precisamente por ese vacío legal, “es un asunto cuestionable hasta qué punto un comisario de familia puede pronunciarse sobre la custodia de un animal. Sin embargo, en este caso, la decisión también es novedosa pues no había ocurrido en Colombia”.



Por su parte, María Eugenia Gómez, docente investigadora y consultora en asuntos de familia, asegura que lo que sucedió fue un acuerdo, “los comisarios de familia tienen varias funciones, entre ellas, llevar a cabo todos los asuntos de conciliaciones que generen un conflicto al interior de la familia”.



En ese sentido Gómez explica que hay que tener en cuenta que, como activos de la sociedad conyugal, los animales deben ser repartidos en partes iguales, y, como es un ser viviente, se hace un acuerdo entre los implicados, como pasó con el divorcio de la pareja de Medellín.



Redacción Vida