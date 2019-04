Conozca el 'pesebre' inspirado en la pasión y muerte de Jesús

De un momento a otro, cada espacio se ilumina y se escuchan las voces que van relatando una a una las 13 escenas que conforman este pesebre hecho pensando en la Semana Santa.

Alrededor de un salón en el sótano de la parroquia Cristo Rey, en el norte de Bogotá, las figuras religiosas y protagonistas de los relatos, como Jesús, María Magdalena, los 12 apóstoles y Poncio Pilatos, entre otros, están ubicados en casas, palacios, calles y otros sitios importantes de los relatos bíblicos más relevantes de la pasión, muerte y resurrección de Jesús.



En esta muestra artística, que no había sido realizada en Bogotá, se recrean las situaciones que Ana María Mächler, junto a María Clara Salazar y a otra de sus compañeras consideraron importante reconstruir en este periodo de Cuaresma.



Técnicamente, estas representaciones se llaman dioramas, pero Mächler cuenta que como ninguna de las personas a las que les preguntaron sabían sobre el término, optaron por dejarlo como pesebre, pues es una idea más cercana y que trae una imagen familiar para las personas, y en especial para los católicos.



Las artistas tardaron casi cinco meses adecuando el espacio y añadiéndole a cada escenario varios detalles que vale la pena resaltar, como los elementos incluidos al interior de cada casa y los diferentes palacios. También, recrearon escenas en las que se ve a Jesús entrando a Nazaret o cuando saca a los mercaderes del Templo.

“Algunas figuras no se encontraban porque ni sus acciones ni sus posiciones son comerciales. Tuvimos que comprar partes y construir algunas, con el reto de que no se parecieran entre ellas”, comentó Mächler.



Al hacer este pesebre, la intención era generar una experiencia diferente en la comunidad y crear consciencia sobre la Semana Santa. “Queríamos que la gente recordara cada uno de los momentos más difíciles que tuvo que vivir nuestro señor Jesucristo y que las familias vinieran y pudieran pasar más tiempo disfrutando de este espacio. La Semana Santa no es simplemente para descansar o viajar. Debería ser también un tiempo de recogimiento y reflexión”, sostuvo Mächler.



Esta iniciativa surgió de Ayúdame a ayudarte, una de las fundaciones que apoya cada año una causa diferente y de la que Mächler hace parte. En esta ocasión, y bajo la dirección y el apoyo del párroco de Cristo Rey, Rafael de Brigard, este pesebre busca la recolección de fondos para poder iniciar la construcción de La casa del sacerdote mayor.

“Es curioso que la arquidiócesis de Bogotá, que comprende desde los cerros orientales hasta la avenida Boyacá y que tiene alrededor de 300 parroquias, no tenga una casa para sacerdotes mayores de 75 años, que es la edad en la que nos jubilamos”, dice de Brigard.



Este proyecto tendría capacidad para 16 personas, aunque la arquidiócesis tiene alrededor de 60 sacerdotes jubilados actualmente. La estancia no es obligatoria y los cupos serán pagados por los mismos sacerdotes.



Sobre la Semana Santa, que esperan sea el tiempo de mayor visita al pesebre, de Brigard piensa que “sigue siendo el núcleo de la fe, aquello que no se puede dejar de lado ni olvidar”.



El párroco hace una invitación para que la gente visite esta idea que él mismo califica de “curiosa e innovadora”.



¿Dónde y cuándo?



El pesebre está ubicado en el sótano de la parroquia Cristo Rey, al norte de Bogotá, en la transversal 17A n.° 97-39. Estará exhibido hasta el domingo 21 de abril (día de resurrección) y se mantendrá abierto en horario continuo de lunes a domingo, desde las 10 a. m. hasta las 6 p. m.



Tenga en cuenta:



1. Para la recolección de fondos, la parroquia pide el aporte voluntario de 20.000 pesos. En caso de que las visitas sean institucionales, con grupos de 10 o más personas, la entrada valdrá 10.000 pesos. Si estos grupos vienen de colegios, el aporte será de 5.000 pesos por niño.

2. El recorrido dura 20 minutos e incluye un video de presentación sobre el proyecto que hay detrás del pesebre.



Karen N. Martínez Sarmiento

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO