El encanto del simulacro en Las Vegas, capital del entretenimiento

En las calles de Las Vegas Strip caminan hombres disfrazados de Elvis. Mujeres con plumas a sus espaldas lucen trajes diminutos. Hay capillas sin santos en cada hotel y el mito es real: a diario se casan 300 parejas, en promedio. En Las Vegas hay estímulos constantes: un reguetón distante, una tonada de pop, los grandes anuncios publicitarios del siguiente gran espectáculo. Gwen Stefani, Boyz II Men o Lady Gaga. No hay tiempo para aburrirse. La red de entretenimiento se renueva cada segundo y hay siempre un nuevo restaurante, un evento, un concierto. ¿Qué hay detrás del brillo de los casinos, de las pantallas, de las luces de neón? La posibilidad de ser parte de la ilusión que promete la capital mundial del entretenimiento.

En el Museo del neón los anuncios permanecen encendidos. Tyler, el guía de esta visita, habla de la historia de Las Vegas. Cuenta por ejemplo que Betty Willis, creadora del aviso del hotel y casino Moulin Rouge, imprimió su caligrafía en el aviso de este templo del entretenimiento. Tyler –originario de Las Vegas, anteojos, apasionado por la historia– dice que el Moulin Rouge alcanzó fama porque fue el primer alojamiento que le permitió a los afroamericanos hospedarse, por allá en 1955, tiempo de segregación. Solo duró cinco meses abierto, pero sentó una premisa: el entretenimiento es para todos.



Esas luces de colores, que luchan para que un negocio se destaque entre tanta oferta, han sido fundamentales para la historia de la ciudad. En el recorrido del museo Tyler se cuenta que el Sahara, otro de los hoteles de la zona, recibió a los Beatles en la década del 60. Los dueños no tenían idea de quiénes eran y se llevaron una sorpresa con la avalancha adolescente que los recibió. Para lograr que los artistas disfrutaran de la ciudad, el gerente pidió que subieran las máquinas de juegos al piso en donde se alojaban. Los Beatles, entonces, no salieron del hotel durante tres días.



En el museo se siente el pulso de la electricidad de los anuncios. Hay una cierta nostalgia en este cementerio de neón que resuena en un show de luces diseñado por Craig Winslow (www.neonmuseum.org).

El Museo de neón en Las Vegas. Foto: Natalia Noguera

Ver cuerpos diseccionados no es el primer plan que un viajero escoge en una ciudad como Las Vegas. Pero Bodies: the exhibition, una exposición que está en el hotel Luxor desde hace diez años, debe estar en la lista de los turistas que planean conocer algo diferente.



En una serie de salas están expuestos 13 cuerpos completos y 260 órganos que fueron donados a la ciencia. Sistema a sistema, exponiendo venas, arterias y músculos, Bodies revela la belleza, la fragilidad y la complejidad humana de nuestra materia. Recorre el esqueleto, los sistemas nerviosos, circulatorios, endocrino, digestivo; pero también muestra órganos enfermos de cáncer o con tumores. No sin controversia (fomentada principalmente por grupos católicos en Estados Unidos), muestra en una sala el proceso de gestación humana con fetos reales. Así, la formación de las células, el cambio de la materia.



Sin proponérselo, esta visita da forma a una experiencia muy particular en esta ciudad: las cosas que simulan a otras cosas. Cuerpos inertes –reales– expuestos sin pudor frente a los vivos.

Arterias expuestas en 'Bodies'. Foto: Cortesía Premier Exhibitions

Soy fanática de Prince y me arrepiento de no haberlo visto en vivo. Pero hoy, dos años después de su muerte, el simulacro se pone en marcha. Veo el espectáculo Purple Reign en el hotel Tropicana y me emociono como si fuera el mismísimo Prince: el artista canta como él, baila como él, se viste como él. Se me olvida que no es él. Este espectáculo presenta una historia breve de su discografía con clásicos como Kiss, 1999, When Doves cry y, por supuesto, Purple rain. Durante el show, el cantante interactúa con el público: es tan arrogante como el original. Es recomendable incluso para quienes no son fanáticos, pues la banda hace un tributo impecable. Cuando termina su presentación, lo creo: no era Prince... pero pudo serlo.



Fuera del teatro están dispuestas las instalaciones del hotel Tropicana. Este alojamiento fue completamente remodelado y, aunque es un clásico de Las Vegas, está transformado con la frescura y modernidad que exigen los viajeros. Elsa Gómez, directora de ventas del hotel, dice: “Está más adaptado para el mercado latino y ofrece una percepción diferente. Es uno de los más antiguos de la ciudad, aunque fue completamente renovado. No es un lugar abrumador: puedes llegar fácil a la recepción y tienes todo lo que necesitas a mano”.



Además del tributo a Prince, en el cartel del Tropicana está Legends in concert, un show que cumple más de tres décadas y cuenta con imitadores de Elvis, Lady Gaga, Withney Houston o Frank Sinatra. También, el stand up de comedia Laugh Factory, enfocado en público angloparlante. Con nueve bares, restaurantes y cafés, además de un Starbucks 24 horas, piscina, spa y –cómo no– el casino, el hotel es un destino en sí mismo.

Entrada del Tropicana Las Vegas. Foto: Natalia Noguera

Marco tiene 21 años. Nació en México y habla un español perfecto. Es fanático del mundo Marvel y uno de los guías de Marvel’s Station, una atracción para seguidores de este universo. En su trabajo, Marco luce una bata y se convierte en el doctor Marco. Cualquiera que se lo tope tendrá la suerte de interactuar con un verdadero conocedor que sabe todo sobre el Capitán América, la Viuda Negra, Ironman (uno de los preferidos de los niños), Thor y los otros superhéroes y villanos.



Marvel’s Avenger tiene actividades interactivas. Hay pruebas de fuerza, habilidad y, también, están expuestos los trajes originales de los actores que representaron a estos personajes en la pantalla grande. “Esta es la sala que más le gusta a los niños: la de Ironman”, dice Marco, y explica que es uno de los superhéroes más queridos. En otra sala está el martillo de Thor y en una más, el laboratorio de Hulk. Al final del recorrido hay un reto para niños y adultos: luchar juntos para vencer a los villanos.



Unas cuadras más al sur de la estación está The High Roller, la noria de 28 cabinas y 167,6 metros de altura, que da una vista completa de casinos, piscinas y hoteles. En un viaje de media hora se tiene una vista de 360 grados. Esta rueda es una de las atracciones principales de The Linq, una zona de entretenimiento, tiendas y restaurantes en el área principal del Strip, frente al Caesars Palace.



A 15 minutos está el Bellagio, un hotel conocido por el espectáculo de agua que convoca cada tanto a los viajeros. También es la sede de O, uno de los shows más antiguos del Cirque du soleil.



No hay nada como esto. Son 60 minutos de magia pura: en un universo más parecido a los sueños, Filemón busca a Aurora, la mujer a quien ama. Alrededor de ellos hay seres salidos de un mundo en donde lo humano, lo animal y lo vegetal se fusionan. Dos payasos se entregan a disputas absurdas. Y el agua: hay clavadistas profesionales que desfilan, uno tras otro, para mostrar hasta dónde llegan los límites de lo humano.

Personajes de 'O', un show del Cirque du Soleil. Foto: Cortesía Cirque du soleil

Son las 5:45 de la mañana. Hace frío y aún no sale el sol. El último día en Las Vegas será por todo lo alto: a bordo de un helicóptero que sobrevuela el Gran Cañón.

A 40 minutos de Las Vegas Strip está el helipuerto de Papillion Tours, una empresa que hace sobrevuelos por esta área protegida. El viento fuerte amenaza la posibilidad de un sobrevuelo. De hecho, el día anterior lo habían cancelado por esa razón. Esperamos un rato y la naturaleza nos da un guiño: tenemos luz verde para el viaje.

Después de un despegue tranquilo, aparece la formación rocosa a los pies y, en medio, el lago Mead, el embalse artificial más grande de Estados Unidos. El agua se distribuye al sur de California y Nevada.



La maravilla no es poca: durante millones de años, el río Colorado socavó el terreno. Así (como si solo con decirlo se creara) se formó el Gran Cañón, un accidente geográfico de proporciones descomunales: 2.134 metros sobre el nivel del mar, 446 kilómetros de longitud, cordilleras que tienen entre 6 y 29 kilómetros de anchura y profundidades de más de 1.600 metros.



Desde arriba la forma del parque parece una cobija enredada. Un hueco en la tierra. Es la atracción final de Nevada que deja a un lado el artificio y muestra, en cambio, la grandeza de la naturaleza.

Vista del Gran Cañón del Colorado. Foto: Natalia Noguera La experiencia de Papillon tours es inigualable. Foto: Natalia Noguera Lago Mead. Foto: Natalia Noguera

Capítulo gastronómico

Actualmente, es imposible entender la movida turística de Las Vegas sin conocer su gastronomía. A continuación, los recomendados que están para chuparse los dedos.



Lipsmacking food tour. Se ha dicho que es uno de los mejores tours de comida en la ciudad. No es para menos: cuatro restaurantes de primera tienen platos listos para que los turistas prueben lo mejor de cada uno. Cucina Wolfang Puck, Estiatorio Milos, Julian Serrano y Bardot Brasserie ofrecen cocina italiana, griega, española y francesa, respectivamente. El tour puede elevar su nivel con ‘Savory bites and neon lights’, un paseo en helicóptero para conocer el despliegue de Las Vegas desde el aire. www.vegasfoodietour.com



Wicked spoon. El restaurante de The Cosmopolitan ofrece un bufé con opciones italianas, asiáticas, todo tipo de carnes y una exquisita barra de postres. Cuesta 20 dólares antes de impuestos, y sin propina. También ofrece reservas para grupos y eventos especiales. https://www.cosmopolitanlasvegas.com/restaurants/wicked-spoon



Estiatorio Milos. Está especializado en comida griega. Se caracteriza por los ingredientes frescos, usar solo pesca sostenible y un aceite de oliva extra virgen. El pan es cocinado allí, y los vinos vienen en su mayoría de California.



Brooklyn bowl. ¿Qué tal pasar por unas papas con queso, mac and cheese, ensalada o alguna comida rápida antes de un concierto? En el restaurante y teatro Brooklyn Bowl, además de gozar con conciertos de artistas como Stephen Marley, es posible probar platos de comida rápida y acompañarlos con un trago. Recomendado el Jim Bean. https://www.brooklynbowl.com/



Buddy V’s. La cocina italiana nunca tuvo una mejor vista. Este restaurante está ubicado dentro de The Venetian, uno de los hoteles más representativos de la zona, y ofrece una buena vista hacia la calle. Es ideal para comer algo ligero en la tarde, para cenar o probar alguna ensalada. www.buddyvsrestaurants.com.

Wicked spoon en The Cosmopolitan. Foto: Natalia Noguera Estiatorio en The Cosmopolitan. Foto: Natalia Noguera Brooklyn bowl. Foto: Natalia Noguera Buddy V's. Foto: Natalia Noguera

Si usted va

Si desea organizar un viaje a Las Vegas con algunos o con todos los planes que están aquí, sugerimos que se comunique con VCH Travel. Teléfono: 744 3434, Bogotá.



Copa Airlines opera un vuelo diario desde el hub de las Américas en Panamá hacia Las Vegas, partiendo a las 6:40 p. m., y el vuelo de regreso parte a Panamá y conexiones a las 12:32 a.m.



Tropicana Las Vegas Casino Hotel Resort es una opción de alojamiento que, además de ofrecer espectáculos de primera, tiene capilla, spa, piscina y las comodidades básicas para una agradable estadía. www. troplv.com.

NATALIA NOGUERA ÁLVAREZ

@natanogueraa

REDACCIÓN VIAJAR

