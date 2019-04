Opinión: Mi bandera de amor

Esta semana, la famosísima cantante Adele anunció el fin de su matrimonio de tres años y la ruptura de una relación de más de seis. Para quienes no están al tanto, sus canciones de despecho –escritas cuando terminó con un novio en el pasado– lograron que su álbum se convirtiera en el más vendido de la última década, superando los más de 23 millones de copias.

Creo que cualquier persona que haya sufrido una ruptura amorosa sabe lo desgarradora que puede ser. No solo se acaba una relación en el presente, sino que los planes del futuro estallan y tambalea la estabilidad emocional. Adele logra plasmar con letras profundas y una voz insuperable el intenso dolor que tantos hemos sentido.



Lo curioso es que cuando ella hizo público su anuncio, creo que de alguna manera estaba esperando de sus seguidores la misma empatía que nos ha demostrado con sus composiciones. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Las redes sociales se encendieron en el mundo entero, pero no porque sintieran dolor por su otra historia de amor fallida, sino porque anhelan que esta le inspire otro álbum de tristeza y pérdida. Irónicamente, su dolor fue recibido con alegría y anticipación.



¿Será que nos hemos vuelto así de cínicos? Nos alegra saber que alguien, aunque se trate de una artista lejana, está sufriendo porque de alguna manera se asimila más a nuestra realidad. ¿Será que ahora somos tan incrédulos en el amor que son más los que interiorizan una canción de ruptura que una de amor estable? Hoy en día, en las fiestas de matrimonio se oyen frases como “ojalá les dure”, en lugar de “qué lindos se verán cuando sean viejitos”. Y al ver parejas felices en fotos e incluso de parejas conocidas, constantemente se hacen comentarios como “tanto tan bueno no hay, seguro que le está poniendo los cachos”, en vez de “ojalá Dios les guarde ese amor para siempre”.



¿Por qué hemos decidido tirar la toalla en cuanto a creer en el amor, en el respeto, en la fidelidad, en las relaciones para siempre? ¿Por qué solo creemos en los finales felices de las películas románticas en vez de apropiarnos de ellos y hacerlos realidad en nuestras vidas?



Así parezca una especie de ‘llanera solitaria’, saco mi bandera de amor, de relaciones duraderas, de compromiso, de trabajo en equipo y de pasión desmesurada. Creo que existen para mí y para todos.



Me rehusó a alegrarme por el dolor de Adele o de cualquiera a quien se le aleje el amor, aunque ello signifique cien super-éxitos más.

Alexandra Pumarejo