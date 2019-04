"En la próxima década lo más importante será la moda sostenible”

Fibras recicladas, cuero de pez y sustancias amigables con el medio ambiente son algunas dinámicas que cada vez más empresas implementan en sus procesos de confección porque la moda sostenible ya no es un lujo, ni una tendencia, sino un imperativo.

“En los 90 lo más importante era la calidad, en la próxima década será la moda sostenible”, aseguró el consultor de moda brasileño Rodrigo Zen, y agrega que ahora la gente llega a las tiendas y pregunta si en la fabricación de una prenda se preocupan por cuidar el medio ambiente y eso es fundamental en la decisión de compra.



Zen es coordinador del Proyecto Conexión Inspiramais del Salón de Diseño e Investigación de Materiales de América Latina, y el LAB Fashion AMPE, una asociación de pymes brasileña, desde donde ha investigado acerca de moda, creación y desarrollo de productos para empresas del sector.



La idea es que todas las personas tengan que ver con el ciclo de la sostenibilidad, desde los insumos de los proveedores hasta cómo se aprovechará la prenda en un futuro para crear otros productos.



Cada año, el salón del diseño Inspiramais presenta, en junio en Sao Pablo, textiles y prendas elaboradas por empresas que cuentan con sellos sostenibles.



Incluso, “las grandes marcas internacionales como Chanel, Gucci y Prada ya están parando de trabajar con cuero y pieles, ahora usan artificiales”. Por su parte, otras marcas están revisando la manera como usan el cuero porque se estaría aprovechando una parte que sería desechable en todo el proceso de consumo.

Rodrigo Zen es coordinador del Proyecto Conexión Inspiramais del Salón de Diseño e Investigación de Materiales de América Latina.

¿Cómo definiría moda sostenible?



Es moda, es el futuro y todas las prendas que queramos pueden ser sostenibles. Hoy en día las cosas más increíbles son sostenibles y creo que hay un prejuicio cuando hablamos de este tema porque piensan que no tienen un color bonito, que tienen aspecto muy rústico o solo vintage pero no, tenemos una capacidad increíble para la creación de nuevos productos a partir del reciclaje.





En el salón del diseño mostrará prendas creadas bajo la filosofía Zen, ¿de qué se trata?



Primero que todo no tiene nada que ver con mi apellido sino con una filosofía de ‘el aquí y el ahora’. Es parar un momento y preguntarnos qué estamos haciendo hoy por el planeta, porque no hay más tiempo para que otras generaciones vean cuál es el problema. También es un aspecto comportamental porque buscamos una vida más equilibrada, en la cual incorporar conductas en las que se utilice un objeto, una prenda, un zapato bajo ese principio.

Uno de los materiales es la piel del pez pirarucú que se encuentra en el Amazonas. Foto: Cortesía Inspiramais Este se utiliza en bolsos, zapatos, monederos, entre otros. Foto: Cortesía Inspiramais En el salón Inspiramais también presentan otras pieles como culebras o bovino. Foto: Cortesía Inspiramais

Bajo esa filosofía, ¿cuál es la nueva tendencia en insumos?



Estamos buscando productos más naturales, confortables, sencillos y que tengan una permanencia, no algo para consumir hoy y desechar mañana. Al igual que materiales que nos permitan crear estos productos como la piel del pez pirarucú que se encuentra en el Amazonas. Este cuero, que antes se desechaba, ahora se puede convertir en bolsos o zapatos. El trabajo que se hace con este cuero en colores es increíble. También presentamos otras pieles como culebras o bovino.





¿Cuáles son procesos en cuero y marroquinería se hacen para ser más sostenible?



El proceso es milenario, antes se usaban productos químicos muy fuertes y hoy los que se usan no son nocivos con el medio ambiente ni son manipulados para que tengan una polución muy fuerte. Ese es el principal cambio.





¿Qué otros materiales están utilizando?



Estamos desarrollando, en la parte textil, algunas fibras a partir de algodón reciclado que es una combinación de algodón con fibras sintéticas recicladas. Una máquina se encarga de separar las fibras de la prenda original y se entrelazan con otros materiales. También estamos produciendo accesorios a partir de metales reciclados. Lo que estamos mostrando a la industria es que se puede aprovechar lo que antes se desechaba.

¿Las empresas realmente están buscando cambiar esos procesos?



Yo creo que el mercado aquí es como el de allá (Brasil), tenemos muchos tipos de empresas pero todas están buscando algo en común y es implementar esos productos y procesos sostenibles. Las grandes empresas ya se han dado cuenta de que hay un cambio en el consumidor, que este busca saber cómo se produjo una prenda y hoy día este tipo de información sirve para dar un valor de mercado que otras no tienen.





¿Cómo es la situación de América Latina con toda esa parte de sustentabilidad?



América Latina tiene la biodiversidad a su favor y va a ser el lugar donde vamos a tener más éxito en el tema. El mercado internacional está buscando diferenciales, nosotros las tenemos y podemos ofrecer algo que de nuestra cara, nuestra identidad. No tenemos que dar lo que allá se produce. Creo que tenemos potencial y vamos a ser pioneros en proveer este tipo de productos para el mercado mundial.





