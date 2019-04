‘El camino sencillo’ para comer, gozar y vivir

Además del periodismo y la actuación, Margarita Ortega ha dedicado los últimos 18 años de su vida a la alimentación saludable. Hace un año, mientras estaba atascada en el tráfico, tuvo una epifanía sobre el tema para su tercer libro: El camino sencillo, en el que los lectores encontrarán cinco pautas ‘ser’, como las llama ella, por sencillas, económicas y rápidas, para no complicarse con la alimentación.

“No es una dieta, yo no estoy incitando a nadie a que baje de peso, a que coma cosas raras, a que haga dietas de desintoxicación de cuatro días, no. Esto es: vamos a comer, vamos a gozar, vamos a vivir, vamos a amar y vamos a reír. Y, entonces, lo que van a encontrar ahí es justamente el camino sencillo para hacerlo”.



En el libro, Ortega reflexiona sobre los hábitos y mitos de la alimentación actual; incluye dos recetarios, uno con consejos y preguntas para que el lector alimente su alma, y otro para el cuerpo, con imágenes de sus menús.



Además, incluye el método ‘Mi cuatro más uno’, que consiste en preguntarse de dónde viene la comida, aumentar la ingesta de comida fresca, regresar a lo local, curar el alma de esos conflictos sin resolver y finalmente, sobre la energía de las manos y del número cinco.

Su cambio de vida surgió por necesidad y curiosidad. “Empecé a darme cuenta de la relación entre el alimento y mi salud. De inmediato supe que tenía que cambiar lo que llevaba a la casa y cómo lo consumía. Entré a la cocina por necesidad, por experimentar, empecé a ver recetas, a adaptarlas y poco a poco se convirtió en una parte vital de mi vida”.



Ortega dice que el cuerpo siempre es agradecido y responde casi de inmediato. "Cuando uno nota los cambios, tiene mayor energía, más vitalidad. El cuerpo es un laboratorio, que si funciona bien tú tienes la posibilidad de pensar bien y de sentirte bien”.

Como todo escritor, ha investigado para producir sus libros y aclara que no es médica ni nutricionista, sino que habla de su experiencia. “He leído, he investigado, he tomado talleres, he hecho seminarios, he estado con médicos”.



En el primer libro, Regresa al origen, cuenta cómo, por problemas de salud, cambió su alimentación; y en el segundo, El perfecto balance, explica cómo encontrar el equilibrio entre el alimento, el cuerpo y el espíritu.



La presentadora ha encontrado un camino para conectarse con la naturaleza y todo lo que ofrece. Dice que hay que ir a la plaza de mercado, hablar con la gente, tener contacto con el alimento, tocarlo, morderlo, masticarlo, y no dejarse llevar por la comida preparada como si fuera papilla con agregados químicos.



“Yo trato de acercar a la gente a la posibilidad de que en un mundo dónde se pueden encontrar las opciones a la mano para todo, ¿por qué no mirar si hay opciones alimentarias que nos benefician más?”.

Para las personas que dicen que no tienen tiempo asegura que es cuestión de decidirse. “Yo también creo que en algún momento de la vida lo dije, pero tengo dos hijos, una pareja, un trabajo con un horario que cumplir, llevo una vida real”.



Por eso aconseja: “Si entre semana no tienes la posibilidad de hacer comida todos los días, organízate y en la nevera mantén raciones empaquetadas en un frasco reciclado. Las personas me dicen ‘no, pero es que la comida rápida...’, pero ¿qué es más rápido que pelar un banano o una mandarina?”.



En la cuenta @EstoyVerd de Instagram comparte con sus 22.000 seguidores consejos de alimentación, recetas para todas las personas que no encuentran qué comer e ideas para reflexionar y hacer un camino de introspección hacia el alma.

¿Dónde y cuándo?

El libro se encuentra en las principales librerías del país. El lanzamiento oficial se llevará a cabo el primero de mayo a las 11:00 a. m. en el Gran Salón Ecopetrol, Sala E, durante la Feria del Libro en Bogotá.





Daniela Pinto Molinares@Daniela_Paola_P