'El 70 por ciento de los casos de maltrato infantil no se denuncia'

En el país, cada día se reportan 68 casos de violencia en contra de menores, lo que se traduce en un promedio anual de más de 24.000 registros, según datos del ICBF. Aunque las cifras son alarmantes, son apenas un 30 por ciento de lo que realmente se denuncia.

Eso aseguró Ángela Rosales, directora de la ONG Aldeas Infantiles SOS en Colombia, quien dice que el 70 por ciento de los casos de niños, niñas y adolescentes maltratados no se conocen. “Eso pasa porque primero se normalizan esos actos, pues todavía hay una concepción de crianza en la que se tiene que usar la fuerza. En segundo lugar, se explica porque la gente tiene miedo de lo que pasa cuando se denuncia y en tercero porque tampoco saben para qué sirve denunciar. Por eso el subregistro es tan alto”, dijo.



Sumado a que los casos no se denuncian, los procesos judiciales que involucran a menores de edad todavía son muy lentos, relata Rosales. “La tasa de la efectividad de la justicia es muy baja. De hecho, la impunidad llega casi al 95 por ciento, sobre todo por falta de pruebas o agilidad en los procesos. Es decir que tan solo un 5 por ciento de los casos llegan efectivamente a tener justicia”, aseveró la directiva.



Otra situación alarmante es que las denuncias de menores maltratados ha ido en aumento.Según los datos más recientes revelados por el ICBF, mientras que en 2016 se atendieron 62 casos diarios, en 2017 la cifra aumentó a 66 y finales del 2018 el dato subió a 68. “En una lectura más profunda de esa situación, nos damos cuenta que pasan dos cosas. No tenemos una cultura protectora de los niños y también hay una mayor consciencia que estos casos hay que denunciarlos, lo que explica también por qué las cifras se incrementan”, manifestó Rosales.

Lamentablemente, detalló Rosales, la mayoría de casos de maltrato en contra de menores está relacionado con abusos sexuales. “Esa es una de las principales causas de violencia contra la niñez, y la peor consecuencia de eso es cuando se llevan al menor a un instituto de protección. Se debe asegurar un mecanismo en el que no se sigan vulnerando los derechos de los niños después de ser maltratados la primera vez”, insistió.



Para la directora de la ONG, una salida para fortalecer los procesos de prevención del maltrato de niños es que se creen programas y políticas públicas que reconozcan que el bienestar de los niños es clave para el desarrollo de un país.



“Los niños no son prioridad ni en la inversión pública, ni en la legislativa, ni en la política. Hay grandes avances en las políticas de primera infancia y en las intenciones de desarrollar unas estrategias públicas en ese sentido; pero si eso no viene acompañado de programas constantes y una inversión decidida, no habrá resultados tangibles para los menores”, subrayó.



Precisamente, para el Plan Nacional de Desarrollo, que se discute por estos días en el Congreso, Aldeas Infantiles –ONG presente en 125 países– impulsó la inclusión de unos artículos que buscan un mayor bienestar para los menores, que tienen que ver con educación, sistemas de información y otros mecanismos para protegerlos. “Aunque logramos incluir nuevos puntos, ahora el mayor debate es asegurar los recursos y que éstos no sean menores que los de la administración pasada”, puntualizó Rosales.

